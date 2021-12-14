16 заботливых отцов, которые решились на пополнение тогда, когда другие уже нянчат внуков

Современные папы уделяют внимание своим детям не меньше, чем мамы. И эта тенденция не может не радовать. Одни мужчины решаются обзавестись потомством в молодом возрасте, чтобы быть на одной волне с чадом и без доли стеснения дурачиться с ним. Другие — в более зрелом и осознанном, психологически подготовленные, с целью передать ребенку весь свой накопленный опыт.

Мы в AdMe.ru вспомнили отцов из отечественного шоу-бизнеса, которые не пошли на поводу стереотипов и решились на пополнение, невзирая на возраст по паспорту.

Валерий Сюткин

В августе 2020 года у певца родился сын Лев. На тот момент Валерию Сюткину было 62 года. Всего у музыканта четверо детей.

Витас

Всем известный обладатель фальцета стал отцом в 42 года. В мае 2021 года родилась его дочь по имени Алиса. Всего у Витаса трое детей.

Дмитрий Дибров

Телеведущий со своей супругой Полиной Дибровой, которая младше него на 30 лет, воспитывает 3 сыновей: Александра, Федора и Илью. На момент рождения самого младшего наследника Диброву было 55 лет. Всего у него пятеро детей.

Валерий Меладзе

В апреле 2021 года музыкант стал отцом в 7-й раз. У него родилась дочь, которую назвали Агата. На момент ее появления на свет Меладзе было 55 лет.

Евгений Петросян

Известный юморист стал отцом в 74 года. Сын Ваган родился в марте 2020-го. Это 2-й по счету ребенок Петросяна. Его дочери от первого брака на сегодняшний день уже 53 года.

Сергей Безруков

В июле 2021 года у 47-летнего актера родился сын. Малыша назвали Василий. Всего у Безрукова пятеро детей.

Владимир Стеклов

В январе 2018 года 4-я по счету жена актера, которая моложе него на 33 года, родила артисту дочь Арину. На тот момент Стеклову было 70 лет. Всего у него 3 дочери.

Игорь Николаев

В октябре 2015 года у 55-летнего музыканта родился 2-й ребенок. Малышку назвали Вероника.

Эммануил Виторган

Выдающийся актер Эммануил Виторган — отец четверых детей. 2 последние дочери, Этель и Клара, родились с разницей в 1 год — в 2018-м и 2019-м. На момент рождения Этель артисту было 78 лет.

Дмитрий Маликов

В январе 2018 года 47-летний певец стал отцом во 2-й раз. На свет появился Марк, который младше своей сестры на 18 лет.

Олег Газманов

Дочь Марианна родилась в декабре 2003-го, кода певцу было 52 года. Всего у Газманова трое детей.

Игорь Жижикин

В октябре 2018 года у актера родился первенец. Сына назвали Лука. На тот момент Жижикину было 53 года.

Владимир Пресняков

Брак с певицей Натальей Подольской подарил артисту двоих сыновей. Младший, по имени Иван, появился на свет в октябре 2020 года. Преснякову на тот момент было 52. Всего у певца трое детей.

Аркадий Укупник

В 2011 году певец стал папой в 3-й раз. Дочь назвали Софией. На тот момент Укупнику было 58 лет.

Кирилл Сафонов

В марте 2019 года у 45-летнего актера родился сын Леон. Всего у Сафонова двое детей.

Андрей Малахов

В ноябре 2017 года известный телеведущий впервые стал отцом. Сына назвали Александром. На тот момент Малахову было 45 лет. Примечательно то, что он не показывает фото своего наследника, а в сети нет ни одной фотографии малыша. Шоумен объясняет это тем, что не хочет публичности в столь юном возрасте.