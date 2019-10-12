16 новых фото звезд и их детей в одном возрасте (На некоторые снимки захочется взглянуть дважды)

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Знаменитости часто вспоминают первые съемочные площадки и публикуют в соцсетях снимки себя в молодости. При взгляде на некоторые из них так и хочется спросить: «Это точно вы?» — настолько поразительным иногда оказывается сходство звезд в молодости и их подрастающих или совсем уже взрослых детей.

Мы в AdMe.ru порылись в архивах и сравнили 16 фото звездных мам с современными снимками их детей. На Иоланду Хадид нам пришлось взглянуть дважды, чтобы удостовериться, точно ли мы не перепутали ее с Джиджи.

1. Гвинет Пэлтроу и ее дочь Эппл Мартин в подростковом возрасте

2. Деми Мур и ее дочь Талула в 25 лет

3. Мерил Стрип и Грейс Гаммер в 33 года

4. Бетт Мидлер и ее дочь Софи фон Хасельберг в 28 лет

5. Молодая Ким Бейсингер и ее дочь Айрленд Болдуин в 23 года

6. Сьюзан Сарандон и Эва Амурри-Мартино в 34 года

7. Хизер Локлир и Ава Самбора в 22 года

8. Мать Селены Гомес Мэнди Тифи в одном возрасте с дочерью

9. Мадонна и ее дочь Лурдес Леон в 23 года

10. 20-летние Крис и Кендалл Дженнер

11. Энди Макдауэлл и Маргарет Куэлли в 24 года

12. Ванесса Редгрейв и ее дочь Джоэли Ричардсон в 54 года

13. Модель Биби Бьюэлл в молодости и ее дочь Лив Тайлер

14. Молодая Кортни Лав и ее дочь Фрэнсис Бин Кобейн

15. Иоланда и Джиджи Хадид в 18 лет

Бонус: королева Елизавета II и ее дочь Анна в 69 лет