16 новых фото звезд и их детей в одном возрасте (На некоторые снимки захочется взглянуть дважды)
Знаменитости часто вспоминают первые съемочные площадки и публикуют в соцсетях снимки себя в молодости. При взгляде на некоторые из них так и хочется спросить: «Это точно вы?» — настолько поразительным иногда оказывается сходство звезд в молодости и их подрастающих или совсем уже взрослых детей.
Мы в AdMe.ru порылись в архивах и сравнили 16 фото звездных мам с современными снимками их детей. На Иоланду Хадид нам пришлось взглянуть дважды, чтобы удостовериться, точно ли мы не перепутали ее с Джиджи.
1. Гвинет Пэлтроу и ее дочь Эппл Мартин в подростковом возрасте
2. Деми Мур и ее дочь Талула в 25 лет
3. Мерил Стрип и Грейс Гаммер в 33 года
4. Бетт Мидлер и ее дочь Софи фон Хасельберг в 28 лет
5. Молодая Ким Бейсингер и ее дочь Айрленд Болдуин в 23 года
6. Сьюзан Сарандон и Эва Амурри-Мартино в 34 года
7. Хизер Локлир и Ава Самбора в 22 года
8. Мать Селены Гомес Мэнди Тифи в одном возрасте с дочерью
9. Мадонна и ее дочь Лурдес Леон в 23 года
10. 20-летние Крис и Кендалл Дженнер
11. Энди Макдауэлл и Маргарет Куэлли в 24 года
12. Ванесса Редгрейв и ее дочь Джоэли Ричардсон в 54 года
13. Модель Биби Бьюэлл в молодости и ее дочь Лив Тайлер
14. Молодая Кортни Лав и ее дочь Фрэнсис Бин Кобейн
15. Иоланда и Джиджи Хадид в 18 лет
Бонус: королева Елизавета II и ее дочь Анна в 69 лет
Чье сходство показалось вам наиболее поразительным?
Фото на превью The Seventh Sign / Interscope Communications, buuski / Instagram