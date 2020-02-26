16 находчивых взрослых, которым по зубам любой детский каприз

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Когда дети начинают немного утомлять непослушанием, во взрослых просыпаются настоящие гении креативности. С годами родители накапливают огромный арсенал нетривиальных способов, как скорректировать поведение чада. Так что опытный родитель даст фору самому квалифицированному психологу.

Мы в AdMe.ru тоже взяли парочку лайфхаков из нашей подборки себе на заметку. Теперь мы знаем, что делать, если ребенок не желает убираться, клянчит игрушку или мешает спать. А из бонуса вы узнаете, какие методы воспитания не меняются с годами.

«Познакомьтесь с моим племянником, который решил заявить, что уборка только для девочек, когда рядом были его тети»

Это даже слишком гениально

«Отец хотел вздремнуть, поэтому поручил детям нарисовать его спящим»

XXI век подбрасывает новые воспитательные челленджи

«Попросил детей 10 и 12 лет загрузить грязную посуду в посудомойку. Вот результат»

«Сын хотел почувствовать, что играет важную роль, помогая мне готовить. Поручила ему присматривать за противнем для духовки...»

«Когда запретила дочерям играть в iPad»

У каждого свои способы воспитания

«Чувствую, если дочь продолжит свои эксперименты с макияжем, к нам скоро придет служба защиты детей»

«Пес хочет играть в мяч. Дочь хочет, чтобы я катала ее в ящике из-под игрушек. Я хочу поработать в тишине»

«Повесил замки на вилки, чтобы не приходилось убирать все электрические приборы из комнат, когда в них находятся дети»

Также работает с домашними питомцами

Функция «родительский контроль» активирована

«Я решила запостить фото с ликером в руках. Я, очевидно, не готова к социальным сетям и беру перерыв, пока не пойму, что стоит, а что не стоит публиковать. Пока-пока».

Не все методы воспитания одинаково хорошо работают

«Лайфхак для родителей: носите с собой табличку „Не работает“, чтобы уберечься от непредвиденных трат»

Общественная поддержка может многое

Бонус 1: некоторые воспитательные методы не меняются с годами

Может быть, и вы дадите совет, что делать, если ребенок совсем отбился от рук?