15 твитов от смекалистых родителей, которые нашли особый подход к воспитанию детей
Воспитание детей — процесс трудоемкий, требующий терпения, выдержки и, как ни странно, высокого уровня находчивости. Каждый родитель обязательно убеждается в последнем, когда вдруг познает неожиданную истину: нет безвыходных ситуаций, просто там, где не работают обычные приемы, можно и нужно придумать свои.
Мы в AdMe.ru просто обожаем людей с хорошей смекалкой и никогда не упускаем возможности изучить новые хитрости пользователей сети. На этот раз мы по достоинству оценили трюки родителей со стажем, которые научились удивительно изящно справляться с капризами детей.
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Как показывает практика, у каждого родителя есть как минимум пара своих уникальных трюков, помогающих справляться с проблемами в два счета. Поделитесь своими!