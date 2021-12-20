15 детей знаменитостей, которые одновременно похожи и на папу, и на маму. Мы устали спорить, на кого больше
За детьми известных людей публика часто следит с самого рождения. Многих волнует, кем же вырастут отпрыски талантливых знаменитостей. Частое явление, когда ребенок в итоге становится тоже публичным человеком. Возможно, из-за того, что родители делятся своим профессиональным опытом и связями в мире шоу-бизнеса. А может, все дело в генах.
Мы в AdMe.ru не исключение из правил: тоже любим следить за тем, кем становятся дети знаменитостей. А еще нам нравится спорить, на кого из родителей они похожи больше.
Рафферти Лоу, сын Сэйди Фрост и Джуда Лоу
Лив Тайлер, дочь Биби Бьюэлл и Стивена Тайлера
Ава Филлипп, дочь Риз Уизерспун и Райана Филлиппа
Бруклин Бекхэм, сын Виктории и Дэвида Бекхэм
Лили-Роуз Депп, дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа
Майя Хоук, дочь Умы Турман и Итана Хоука
Румер Уиллис, дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса
Дева Кассель, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя
Джейден Смит, сын Джады Пинкетт-Смит и Уилла Смита
Шайло Джоли-Питт, дочь Анджелины Джоли и Бреда Питта
Дакота Джонсон, дочь Мелани Гриффит и Дона Джонсона
Эвер Андерсон, дочь Миллы Йовович и Пола Андерсона
Фрэнсис Бин Кобейн, дочь Кортни Лав и Курта Кобейна
Зои Кравиц, дочь Лизы Боне и Ленни Кравица
Айрленд Болдуин, дочь Ким Бейсингер и Алека Болдуина
На кого из родителей больше похожи вы? А ваши дети?
Поделиться этой статьёй