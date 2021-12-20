15 детей знаменитостей, которые одновременно похожи и на папу, и на маму. Мы устали спорить, на кого больше

За детьми известных людей публика часто следит с самого рождения. Многих волнует, кем же вырастут отпрыски талантливых знаменитостей. Частое явление, когда ребенок в итоге становится тоже публичным человеком. Возможно, из-за того, что родители делятся своим профессиональным опытом и связями в мире шоу-бизнеса. А может, все дело в генах.

Мы в AdMe.ru не исключение из правил: тоже любим следить за тем, кем становятся дети знаменитостей. А еще нам нравится спорить, на кого из родителей они похожи больше.

Рафферти Лоу, сын Сэйди Фрост и Джуда Лоу

Лив Тайлер, дочь Биби Бьюэлл и Стивена Тайлера

Ава Филлипп, дочь Риз Уизерспун и Райана Филлиппа

Бруклин Бекхэм, сын Виктории и Дэвида Бекхэм

Лили-Роуз Депп, дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа

Майя Хоук, дочь Умы Турман и Итана Хоука

Румер Уиллис, дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса

Дева Кассель, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя

Джейден Смит, сын Джады Пинкетт-Смит и Уилла Смита

Шайло Джоли-Питт, дочь Анджелины Джоли и Бреда Питта

Дакота Джонсон, дочь Мелани Гриффит и Дона Джонсона

Эвер Андерсон, дочь Миллы Йовович и Пола Андерсона

Фрэнсис Бин Кобейн, дочь Кортни Лав и Курта Кобейна

Зои Кравиц, дочь Лизы Боне и Ленни Кравица

Айрленд Болдуин, дочь Ким Бейсингер и Алека Болдуина