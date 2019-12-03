15 братьев и сестер знаменитостей, которые могли бы затмить самых ярких звезд, но выбрали тихую жизнь

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Наличие известных людей в семье — козырь во все времена. Чтобы пересчитать все знаменитые династии, не хватит пальцев на руках и ногах. Но не все стараются мелькать в СМИ и становиться героями светских хроник, даже если их близкие родственники обзавелись «звездной» профессией.

Мы в AdMe.ru узнали, у кого из зарубежных знаменитостей есть братья и сестры, которые предпочитают оставаться в тени родственников.

1. Джеймс Франко и его брат Том

Брат Джеймса и Дэйва Франко Том пробовал себя в кино, но ограничился небольшими ролями, кое-где даже не был указан в титрах. У него другая страсть — он занимается живописью, а также основал калифорнийский арт-коллектив Firehouse.

2. Лупита Нионго и ее брат Питер

Звезда «12 лет рабства» считает Питера главным мужчиной своей жизни. Молодой человек, который с удовольствием сопровождает сестру на светских мероприятиях, связал свою жизнь не с шоу-бизнесом, а с футболом.

3. Роберт Паттинсон и его сестра Виктория

Хотя сестра знаменитого исполнителя роли Эдварда Каллена активно поддерживала брата в выборе профессии, ее саму не прельщал свет софитов. Виктория решила построить карьеру в рекламной сфере.

4. Рейчел Макадамс и ее брат Даниэль

Брат голливудской актрисы выбрал себе карьеру, не связанную с кино. Даниэль — основатель спортивной компании McAdams Fitness, в которой также работает инструктором по силовым тренировкам.

5. Колин Фаррелл и его сестра Клодин

Клодин сыграла эпизодическую роль в супергеройском боевике «Сорвиголова». Однако в дальнейшем девушка решила не продолжать карьеру в кино и стала персональным ассистентом своего брата.

6. Кара Делевинь и ее сестра Хлоя

Сестра популярной модели и актрисы получила образование в области биомедицины. Однако работать Хлоя решила в другой сфере: сначала она была менеджером магазина одежды, а затем попробовала себя в роли персонального шопера. Сегодня Хлоя активно занимается благотворительной деятельностью, поддерживая фонд борьбы с онкологией.

7. Джастин Теру и его брат Себастьян

К сожалению, о младшем брате американского актера практически ничего не известно, кроме того что его профессия никак не связана с индустрией кино. А еще в сети бурно обсуждают внешнее сходство Себастьяна со старшим братом и его стиль в одежде, который тот точь-в-точь перенял у Джастина.

8. Даутцен Крус и ее сестра Ренс

Сестра нидерландской супермодели профессионально занимается кулинарией. Она — автор книг о здоровом питании, также Ренс ведет тематический блог.

9. Лана Дель Рей и ее сестра Кэролайн Грант

Младшая сестра популярной певицы нашла себя в фотографии. Кэролайн — автор многих фотосессий Ланы.

10. Бритни Спирс и ее брат Брайан

Старший брат Бритни находился рядом с ней на протяжении всего ее творческого пути. Сегодня он является менеджером Спирс, а также работает теле- и кинопродюсером.

11. Дженнифер Гарнер и ее сестры Мелисса и Сюзанна

У американской актрисы и продюсера есть две сестры, очень похожие на кинозвезду внешне. Старшая, Мелисса, работает в рекламном бизнесе, а младшая, Сюзанна, занимается домашним хозяйством и воспитывает дочь.

12. Ким Кардашьян и ее брат Роб

Роберт пробовал себя в индустрии моды, причем ему довелось побывать, что называется, по обе стороны баррикад: он был моделью и модельером. Что касается небезызвестного реалити-шоу, посвященного звездной семье, молодой человек появился лишь в нескольких его эпизодах. В итоге брат Ким решил посвятить себя бизнесу.

13. Кейт Миддлтон и ее брат Джеймс

Младший брат герцогини Кембриджской не стремится к публичной жизни. Ему по душе реставрировать старые автомобили, ходить в походы, заниматься пчеловодством и гулять с собаками. А еще у него есть бизнес по производству открыток из маршмеллоу.

14. Мелисса Маккарти и ее сестра Марджи

Сестра известной комедийной актрисы занимает серьезную должность: Марджи работает директором общественного направления в Научном фонде Ирландии.

15. Эмили Блант и ее сестра Фелисити

Фелисити, всегда питавшая страсть к книгам, работает литературным агентом. Больше всего ей нравятся триллеры и фантастика.