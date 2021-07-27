14 жизненных комиксов о том, что папы и мамы в воспитании как инь и ян

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

У родителей разный подход к воспитанию детей: там, где мама может не на шутку переволноваться, папа останется непроницаемо спокоен, и наоборот: там, где мать проявит твердость и невозмутимость, суровое отцовское сердце может дрогнуть и дать слабину. Ребенку подходят оба этих варианта, главное, чтобы было весело и интересно.

Мы в AdMe.ru решили немного пофантазировать и нарисовали для вас крутые комиксы, иллюстрирующие поведение пап и мам с детьми, а в бонусе покажем, как по-разному реагируют окружающие на родительское проявление заботы.

Как знакомят с окружающим миром

Уборка с мамой и папой — это 2 разных уборки

У родителей разный подход к играм с любимым чадом

С мамой болеть приятнее, а с папой — веселее

Родители по-разному относятся к учебе

Отец невозмутим, а мать с ума сходит

На приеме у врача папам самим не помешала бы поддержка

Сборы в путешествие для мамы — ответственность, для папы — развлечение

Родители всегда знают, чем занять ребенка

Даже уходя ненадолго, мама составляет подробный план действий

Укачивая малыша, мама успевает сделать тысячу дел, а папа — только испугаться

С мамой на первом месте безопасность, а с папой — драйв

Для мам подготовка к празднику — это таинство, а для пап — утомительная суета

Для мамы повод угостить, для папы — угоститься

Бонус: как окружающие воспринимают проявление родительской заботы со стороны