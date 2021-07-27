14 жизненных комиксов о том, что папы и мамы в воспитании как инь и ян
У родителей разный подход к воспитанию детей: там, где мама может не на шутку переволноваться, папа останется непроницаемо спокоен, и наоборот: там, где мать проявит твердость и невозмутимость, суровое отцовское сердце может дрогнуть и дать слабину. Ребенку подходят оба этих варианта, главное, чтобы было весело и интересно.
Мы в AdMe.ru решили немного пофантазировать и нарисовали для вас крутые комиксы, иллюстрирующие поведение пап и мам с детьми, а в бонусе покажем, как по-разному реагируют окружающие на родительское проявление заботы.
Как знакомят с окружающим миром
Уборка с мамой и папой — это 2 разных уборки
У родителей разный подход к играм с любимым чадом
С мамой болеть приятнее, а с папой — веселее
Родители по-разному относятся к учебе
Отец невозмутим, а мать с ума сходит
На приеме у врача папам самим не помешала бы поддержка
Сборы в путешествие для мамы — ответственность, для папы — развлечение
Родители всегда знают, чем занять ребенка
Даже уходя ненадолго, мама составляет подробный план действий
Укачивая малыша, мама успевает сделать тысячу дел, а папа — только испугаться
С мамой на первом месте безопасность, а с папой — драйв
Для мам подготовка к празднику — это таинство, а для пап — утомительная суета
Для мамы повод угостить, для папы — угоститься
Бонус: как окружающие воспринимают проявление родительской заботы со стороны
Есть ли у вас истории или даже фотографии, которыми можно проиллюстрировать разность подходов к воспитанию мамы и папы?
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