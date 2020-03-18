13 вещей, которые превращают даже самый дорогой интерьер в дешевку

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Это может случиться с каждым — вы сделали шикарный ремонт, вложили солидную сумму в обновление интерьера, может быть даже наняли дизайнера, и все равно чувствуете, что конечный результат вас не устраивает, выглядит как-то дешево.

Мы в AdMe.ru любим подстилать соломку заранее, поэтому обратились за консультацией к профессионалам — подготовить эту статью нам помогли дизайнеры Алеся Нестяк и Татьяна Васильева («Мастера ремонта»). Теперь мы готовы рассказать вам, из-за каких деталей наш интерьер выглядит не так шикарно, как мог бы. В бонусе же вас ждет простой способ мгновенно придать помещению светский лоск.

Массовые произведения искусства

Один из самых главных элементов в дорогих интерьерах — произведения искусства. Репродукции на стенах способны одним махом перечеркнуть все ваши усилия, превратив роскошно оформленное помещение в подобие гостиничной комнатушки. Особенно если это небольшие картинки в типовых рамках. Если у вас нет денег на дорогие полотна, это не значит, что вы не можете себе позволить оригинальную картину, фотографию или скульптуру. Обратите внимание на работы молодых художников. Даже Пикассо, Роден и Сесил Битон когда-то были начинающими.

Акцентные стены

Этот дизайнерский прием когда-то был модным и актуальным, сейчас же он не просто устарел, а всем своим видом декларирует, что вы не смогли определиться с выбором, не набрались смелости применить понравившийся вам цвет так, как он того заслуживает. Если вам все же хочется выделить одну из стен в помещении — обратите внимание на роспись. Настенные фрески сейчас в тренде, их выполняют в разной технике, подбирают рисунки как под классический, так и под современный интерьер. Подойдут и стеновые панели, они тоже есть разные.

Неправильный масштаб мебели

Именно масштаб и пропорции отличают хороший дизайн от плохого. Негабаритная мебель, слишком крохотная или слишком объемная для данного помещения или не сочетающаяся между собой, способна испортить все впечатление. И тут уже неважно, сколько вы заплатили за этот диван или столик, из модной коллекции они или нет. Не пренебрегайте измерениями. Не покупайте ничего на глазок, не удостоверившись, что высота, ширина и глубина вписываются в ваше помещение. Дизайнеры говорят, что гармоничный интерьер как природный пейзаж — в нем нет ничего слишком большого или слишком маленького, а также не бывает, чтобы он был выстроен по линеечке.

Ковры не того размера

Ковер — еще один предмет, который у нас ассоциируется с роскошью. Но если он слишком маленький, то появляется дисбаланс между ним и мебелью, а также создается ощущение, что вам банально не хватило денег на нормальный ковер. Слишком же большой способен зрительно уменьшить пространство, что тоже нам не подходит. Дизайнеры руководствуются простым эмпирическим правилом: ковер должен быть такого размера, чтобы на него можно было поставить ножки рядом стоящей мебели. Если это кресло, диван или стул, достаточно поместить на него две передние ножки, а столик должен стоять на коврике всеми ножками.

Неправильное освещение

В комнате не должна висеть всего одна люстра, какой бы красивой она ни была. Продуманность того, что дизайнеры называют световым сценарием, то есть подсветки рабочих зон, световых акцентов на произведениях искусства, — признак дорогого интерьера. Кроме общего света — той самой люстры — в комнате нужны бра, торшеры, точечные светильники в местах для работы или отдыха, вблизи важных декоративных элементов.

Не тот размер люстры

Не только световой сценарий, но и размер люстры — центральной фигуры композиции — влияет на то, насколько продуманным выглядит интерьер. Существует красивая формула в футах, позволяющая вычислить правильный размер люстры. Чтобы узнать оптимальный диаметр центрального осветительного прибора, просто добавьте к ширине помещения его длину. Например, для комнаты 20 на 20 футов нужна люстра диаметром 40 дюймов. Чтобы не мучиться с переводом из одной метрической системы в другую, достаточно сложить длину и ширину помещения в метрах, а затем полученную цифру умножить на 8,25. Так, на стандартной кухне площадью 9 кв. м вам будет нужна люстра диаметром около 50 см (3+3=6, умножить на 8,25 — получится 49,5 см).

Обилие мебели

Слишком много мебели способно любую просторную комнату превратить в каморку папы Карло. Богатство никогда не ассоциировалось у нас с теснотой, необходимостью лавировать между острыми углами столика и диваном, который «пинает» под коленки. Лучший способ узнать, не перестарались ли мы, — пройтись по комнате. В первую очередь передвигаться должно быть легко. Во-вторых, задайте себе вопрос: для чего служит тот или иной предмет мебели? Если это кресло, на котором никто никогда не сидит, или тумбочка, которая не используется по назначению, — с ними пришла пора расстаться. Тот факт, что типичная обстановка гостиной включает в себя диван, журнальный столик и кресла, не означает того, что у вас должны быть все эти вещи.

Слишком много разных узоров

У нас у всех вызывает восторг умение дизайнеров интерьеров так легко смешивать цвета и узоры, но именно в этом процессе легко ошибиться. Стоит немного перестараться, и шикарное помещение начинает напоминать барахолку, гармония сменяется пестротой. Простой дизайнерский прием — сузить палитру цветов и использовать узоры, которые варьируются в масштабе. Принт на крупных предметах должен быть больше, на мебельной обивке и текстильных украшениях — меньше.

Экономия на отделке

Дорогой интерьер всегда продуман до мелочей, и именно отделка наводит окончательный лоск. Одна дешевая пластиковая розетка испортит все впечатление от великолепно оштукатуренной и выкрашенной дорогой краской стены. Посаженный на саморезы порожек на стыке напольного покрытия перечеркнет все усилия дизайнера. Конечно, можно сказать, что выход прост: не экономить. Но знаете, когда на один плинтус нужно потратить сумму, на которую можно кормить стайку приютских котиков в течение года... Имеет смысл обратить внимание на бюджетные, но качественные аналоги местных, а не международных брендов. Множество молодых компаний штурмуют рынок и предлагают розетки, подоконники, молдинги, дверные ручки и прочие аксессуары оригинального дизайна и за разумную цену.

Искусственная позолота

Приглушенный блеск металлических деталей создает ощущение дороговизны. Но искусственное золото или серебро узнаваемо и сразу же опошляет интерьер. «Позолота вся сотрется — свиная кожа остается», — говорил великий сказочник. Медь, латунь, никель — настоящие. Они не подведут вас и будут выглядеть сдержанно и роскошно, если вы не поскупитесь на качество.

Неудачный текстиль

Без сомнения, в дорогом интерьере нет места дешевой обивке или текстильным изделиям, от прикосновения к которым сводит зубы — настолько они синтетические. Но существуют такие дорогие ткани, которые ведут себя неподобающим образом — мнутся, скатываются, цепляют на себя пылинки и соринки. Не надо держаться за натуральность. В наше время качество смесовых тканей, устойчивых к загрязнению и истиранию, значительно улучшилось, такой текстиль выпускается и в премиум-сегменте. Начните с функциональности и долговечности, а затем уже обращайте внимание на текстуру и цвет.

Типовая фурнитура

Мебельная фурнитура — типовое, стандартное решение. Продавать шкаф без ручек производитель не может, поэтому чаще всего выбирается нечто нейтральное, пусть и качественное. Ваш же интерьер складывается из индивидуальных мелочей, и такой штрих его удешевляет. Не воспринимайте фурнитуру как данность. Помните, что ее можно легко менять, подыскивать более интересные варианты.

Мебельные гарнитуры

Еще одно типовое решение — мебельные гарнитуры. Обставив таким образом помещение, вы добьетесь того, что оно будет выглядеть как картинка из каталога мебельной фабрики. Здесь снова речь идет об индивидуальности и стиле, которые не сочетаются с предложенным нам стандартным набором. Покупайте сочетающуюся между собой мебель из разных коллекций и даже разных стилей, не забывайте о существовании антикварных магазинов. Обновленный винтажный шкаф с затейливой инкрустацией, кресло или столик уникальной формы — вы никогда не спутаете их с мебелью, выбранной по каталогу. Они несут на себе печати времени, рассказывают свои истории и тем самым создают роскошную атмосферу.

Бонус

Есть беспроигрышный способ придать интерьеру лоск — поставить вазу с цветами. Пионы, розы, ветки сирени, орхидеи — букеты из одинаковых цветов и целые композиции, все они работают на нас. Если вы не поклонник живых цветов, обратите внимание на сухоцветы.