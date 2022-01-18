12 звезд, чьи дети росли с золотой ложкой во рту, да вот только родительские миллионы им не светят

Порой тем, кто родился в семье богатых и знаменитых, бывает сложнее, чем тем, у кого родители — обычные люди. Ведь как человек может понять: он сам достиг успеха или громкая фамилия сделала свое дело? Чтобы избежать такой дилеммы, актер Николас Кейдж, к примеру, скрывал от всех свою настоящую фамилию — Коппола, чтобы родство с именитым семейством не мешало ему по-честному заявить о себе в мире кино.

Порой знаменитые родители вообще лишают своих отпрысков наследства, чтобы те сами пробивали себе дорогу. Мы в AdMe.ru насчитали 12 таких случаев, о которых и хотим рассказать вам. А в качестве бонуса обсудим историю, в которой наследница несправедливо осталась без отцовского состояния, но ее родственники поступили по совести и исправили это.

Марлон Брандо

У актера было 11 детей, между которыми могло бы разделиться наследство. Однако еще при жизни он исключил 2 человек из списка потенциальных наследников: приемную дочь Петру, которую он растил с 14 лет, а также внука от своей погибшей дочери Шайенн. Официальная причина такого поступка так и не была оглашена. Но есть мнение, что решение касательно Петры было принято из-за того, что мать девушки судилась с голливудской звездой из-за денег. Почему же оскароносный актер наказал своего внука, неизвестно.

Дэниел Крейг

Исполнитель роли агента 007 — человек небедный. По некоторым подсчетам, его состояние составляет $ 160 млн, большую часть этой суммы Крейгу принесла роль Джеймса Бонда. Однако двум дочерям актера из этой суммы вряд ли что-то достанется. Будучи выходцем из небогатой семьи (отец Дэниела был моряком, а мать — учительницей рисования), он считает, что человеку нужно самому себе зарабатывать на жизнь. Актер называет само понятие «наследство» отвратительным. Согласно его философии, человек должен потратить все свои деньги при жизни.

Шон Коннери

С 2020 года, когда не стало Шона Коннери, мир ждет оглашения завещания актера. Интрига заключается в том, досталось ли что-то сыну голливудской звезды. Еще при жизни Коннери неоднократно заявлял, что оставит своего отпрыска без наследства, чтобы проучить: «Он не знает, что значит испытывать трудности, но ему еще не поздно поучиться жизни». Актер публично заговорил о 45-летнем непутевом сыне в 2007 году. Тогда он признался, что не хочет, чтобы взрослый мужчина жил на «крючке у своего отца».

Кирк Дуглас

Еще при жизни актер посвящал большую часть своего времени помощи тем, кто в этом нуждается. Вместе со своей женой он основал фонд, целью которого было «помочь тем, кто не может сделать этого сам». Неудивительно, что в своем завещании актер приказал отдать почти все свои заработанные деньги на благотворительность.

Эндрю Ллойд Уэббер

Известный композитор, автор хитов из мюзиклов «Призрак Оперы», «Кошки» и многих других, за свою карьеру заработал более $ 1 млрд. Этой баснословной суммы его пятерым детям не видать, ведь Уэббер считает, что каждый должен зарабатывать сам. «Речь идет о трудовой этике. Я вообще не верю в унаследованные деньги, не сторонник того, чтобы дети внезапно становились богатыми. Тогда у них не будет стимула работать», — говорит композитор.

50 Cent

Споры рэпера 50 Cent и его сына Маркиза на протяжении долгого времени остаются предметом обсуждения прессы. Дело в том, что мужчина и подросток регулярно выясняют свои непростые отношения, выкладывая переписки в интернет. Таким образом каждый, по видимому, желает продемонстрировать свою правоту. Итогом постоянной ругани стала прилюдная угроза рэпера о том, что сын будет исключен из завещания.

Саймон Коуэлл

Медиамагнат, выпустивший такие шоу, как The X Factor, American Idol и America’s Got Talent, тоже не планирует оставлять своим детям наследство. По его словам, лучшее, что человек может дать, — это свое время и возможность чему-то научиться. В идею передачи детям своего заработанного состояния продюсер не верит. Коуэлл говорит, что лучше отдаст эти деньги на благотворительность, связанную с детьми или животными.

Андерсон Купер

Известный американский телеведущий Андерсон Купер принципиально не собирается оставлять своему сыну наследство. Об этом он рассказал недавно на радио. Он придерживается позиции своих родителей, которые оплатили ему колледж. А дальше, по мнению журналиста, человек должен всего добиваться сам.

Лорен Пауэлл Джобс

Вдова генерального директора Apple Стива Джобса Лорен продолжает дело своего мужа. Как и он, женщина не планирует оставлять наследство детям. Вместо этого она предлагает «эффективно использовать ресурсы». Бизнес-леди инвестирует миллионы в компании, которые способны изменить мир. Например, в 2015 году она запустила программу, которая помогает студентам из малообеспеченных семей оплатить колледж.

Джоан Кроуфорд

Дива старого Голливуда Джоан Кроуфорд при жизни была матерью четверых приемных детей. Когда актрисы не стало, выяснилось, что ее старшие отпрыски остались без копейки. Все состояние Кроуфорд ушло младшим — близнецам. Это привело к судебным спорам, в результате которых старшие приемные дети все-таки добились справедливости.

Дэвид Кэссиди

Ярким примером того, как одного ребенка родитель может любить по максимуму, а второго — не очень, является актер Дэвид Кэссиди. В одном из интервью он рассказал, что не считает себя отцом своей дочери Кэти Кэссиди (вы могли видеть ее в сериале «Сплетница»), так как не воспитывал ее. А вот сына, который рос с отцом, Дэвид назвал одним из лучших людей, которых он когда-либо знал. Когда актер ушел из жизни, выяснилось, что своей дочери он не оставил ни цента, а все имущество перешло сыну.

Филип Сеймур Хоффман

В завещании оскароносного актера значится единственная наследница всего его состояния (а это около $ 35 млн) — подруга Хоффмана костюмерша Марианна О’Доннелл. С ней у Филипа родилось трое общих детей. Оставлять свои деньги им актер не планировал. По словам его бухгалтера, он не хотел, чтобы его наследники чувствовали себя детьми трастового фонда.

Бонус: Хит Леджер

Маленькая дочь Хита Леджера осталась без наследства, ведь завещание актер написал за пару лет до ее появления на свет. В 2008 году мужчины не стало, и все его имущество перешло трем сестрам и родителям. Однако семья Леджера решила исправить эту несправедливость и подарить двухлетней Матильде все имущество ее отца.