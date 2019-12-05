12 вещей, которые отравляют вам жизнь в собственном доме

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На наши эмоции, мысли и даже работоспособность влияет не только то, что с нами происходит, но и то, что нас окружает. Эта концепция давно известна дизайнерам интерьера, с нею согласны психологи. Цвет стен и освещение, мебель и декор могут испортить нам настроение, а могут помочь справиться с усталостью, расслабиться или сконцентрироваться.

Нам в AdMe.ru стало интересно, какие вещи в интерьере «мешают нам жить» и как создать атмосферу, когда дома и стены помогают. Как обычно, мы углубились в исследования, и теперь нам не терпится рассказать вам о том, что узнали.

Неправильный выбор доминирующего цвета

Несмотря на то что обычно мы выбираем для стен и крупных деталей интерьера цвета, которые нам нравятся, атмосфера, созданная ими, может не вызывать тех эмоций, на которые мы рассчитываем. Понятно, что цветовую схему следует подбирать, ориентируясь на предназначение помещения: то, что хорошо в спальне, не всегда уместно в кухне. Однако существуют цвета, с которыми нужно быть особенно осторожными в любом случае. Солнечный желтый, который считается ярким и веселым, в больших количествах слишком сложен для восприятия. В желтых комнатах сложнее совладать с эмоциями: дети чаще плачут, а взрослые выходят из себя. Надежный коричневый, если будет слишком глубоким, может вогнать вас в уныние, а в оттенке «жженая умбра» повысит тревожность. В то время как светло-серый вызывает покой и умиротворение, темный может спровоцировать депрессию.

Несовпадающие оттенки

Нехудожнику сложно представить, сколько существует оттенков одного и того же цвета, и еще сложнее различать их. Зато наше подсознание отчего-то улавливает малейшие несовпадения, и в результате возникает парадокс: мы их не видим, но раздражаемся до зубовного скрежета. Не стоит делать ставку на декор помещения в одном цвете. Лучше выбирать яркие акценты сочетающихся между собой цветов. С ними намного сложнее ошибиться.

Низкие потолки

Влияет на наше настроение и высота потолка. Согласно исследованиям, в комнатах, где потолок просто «давит», люди подсознательно чувствуют себя словно в ловушке, и это мешает творческой деятельности. А вот просторные помещения стимулируют мыслительную деятельность, помогают сосредоточиться. Сделайте по периметру на стенах окантовку в цвет потолка шириной 5–7 см, поднимите карниз на окнах до самого верха и повесьте длинные шторы. Так вы создадите иллюзию более высокого помещения. Откажитесь от массивных люстр в пользу настенных бра и торшеров, а мебель подберите низкую и широкую.

Арочные дверные проемы

Красивые арочные проемы способны преобразить интерьер здания. Они прекрасно смотрятся в галереях, в холлах, на верандах загородных домов в тосканском стиле. Делать в маленькой квартире арки — большая ошибка, можно сойти с ума оттого, что нет никакой возможности уединиться, закрыть за собой дверь, почувствовать себя защищенным. Не оставляйте дверной арочный проем «голым», существуют легкие и изящные модели дверей, нисколько не утяжеляющие дизайн комнаты. Если вы только мечтаете об арке, обратите внимание на английский стиль — с ним у вас будет гораздо меньше проблем.

Отсутствие естественного освещения

Среднестатистический современный человек проводит до 90 % своего времени в помещениях и страдает от отсутствия солнечного света. Бессонница, ослабленная иммунная система, сезонное аффективное расстройство, а попросту говоря, депрессия, нарушение режима сна — вот чем нам приходится расплачиваться за нехватку естественного освещения. А вот в комнатах, где нет недостатка в дневном свете, повышается способность к концентрации, мы работаем более продуктивно — это доказано учеными. Если вам не повезло с достаточным количеством широких окон, используйте в дизайне и декоре комнат как можно больше светлых красок, подумайте о зеркалах, глянцевых и других светоотражающих поверхностях. Блестящие стеклянные люстры, покрытая серебром или позолотой фурнитура, сияющий никель, акриловая мебель — все эти предметы хорошо отражают солнечный свет, наполняя им помещение. Помогут и межкомнатные двери из стекла или с витражными вставками.

Мрачный вид из окна

Самый лучший вид из окна — на природные ландшафты. Городским жителям стоит знать, что чем больше деталей в открывающихся их взору урбанистических сценках, больше движения, тем сложнее сконцентрироваться, так как мозг просто не успевает обработать поступающую информацию. Постоянно изменяющаяся картина утомляет и дезорганизует. Впрочем, статичный вид на помойку или просто неухоженную улицу не вселяет оптимизма. Справиться с этой бедой поможет легкий тюль с редким плетением, который мягкой вуалью экранирует ваш дом от непривлекательного вида, или витражная пленка с приятным, но не слишком ярким орнаментом.

Неподходящие комнатные растения

Во многих исследованиях не раз отмечалось, что наличие комнатных растений положительно влияет на настроение, снижает стресс и даже способствует улучшению отношений внутри семьи или коллектива. Ученые также доказали, что дети, вокруг которых есть достаточно зелени, лучше учатся. Однако есть одно помещение в квартире, где наличие растений может привести к негативным последствиям. Это спальня. Если не подобрать для нее такие цветы, которые выделяют углекислый газ днем, а кислород ночью, то сон будет нарушен, вы не будете нормально отдыхать и это не прибавит вам ни здоровья, ни позитивного отношения к жизни Согласно исследованию NASA, самыми лучшими растениями-оксигенаторами являются английский плющ, сансевиерия (известная в народе как «тещин язык»), алоэ вера, драцена, хлорофитум и экзотические красавицы орхидеи. Эти зеленые друзья будут работать на нас как естественные очистительные установки, освобождая комнату от токсинов, пыли и микробов, а взамен принося чистый воздух и чувство умиротворения.

Дешевые ткани

Безвкусные синтетические вещи не только делают интерьер дешевым, но и портят нам настроение. Эмоции и сенсорное восприятие тесно переплетены. К вещам с грубой текстурой у нашего мозга нет никакого доверия, а значит, подсознательно мы ждем подвоха в такой обстановке, не можем расслабиться. Психологи называют это «визуальные ожидания». Если хочется уюта и покоя в доме, не стоит экономить на постельном белье, обивочных тканях и портьерах. Избавьтесь от синтетических пледов, подушек с люрексом и блестками, замените на те вещи, прикосновение к которым заставляет нас мурлыкать от счастья.

Обилие в интерьере различных узоров

Красивые динамичные узоры на стенах, мебельной обивке, подушках и покрывалах, коврах и предметах интерьера не только делают комнату живой, но и стимулируют наш сенсорный опыт, приятно «щекочут» мозг. Но если подсознательно мы не воспринимаем их как подходящие друг другу, то это несоответствие будет все время раздражать. Чтобы не ошибиться, выбираем природные узоры — они связаны с положительными эмоциями, гармонией и балансом. Сочетаем их с правильными геометрическими элементами или с однотонными тканями, близкими по цвету. Приятной глазу будет и композиция из одинаковых элементов разных цветов.

Нагромождение мебели и предметов

Нет сомнений в том, что захламленные помещения — зло. В них трудно убираться и легко получить травму. Нагромождение вещей подсознательно вызывает чувство опасности, особенно если они установлены в проходах. Но это еще не все минусы нашей страсти к накопительству и желания впихнуть в помещение как можно больше. Психологи доказали, что в домах, полных хлама, чаще случаются конфликты, люди в них более агрессивны и даже склонны поднимать руку на детей. Когда мы обставляем комнату, обязательно нужно подумать о том, как люди будут передвигаться по ней. Никто не должен перелезать или спотыкаться об один предмет мебели, чтобы получить доступ к другому. Мы должны иметь возможность проходить через помещение беспрепятственно, а не протискиваться по хитрому зигзагообразному маршруту. Уберите все, без чего вы можете обойтись. При необходимости действие повторите, пока не восстановите в помещении порядок, а в своей душе — баланс.

Пустые однотонные стены

Абсолютно пустые однотонные стены ассоциируются у нас с временным жильем. Нежелание «обживать» пространство говорит о том, что мы не воспринимаем его как свое. Дом — это не только помещение, где нам безопасно и комфортно, но также и место, где мы можем исследовать и развивать свою индивидуальность. Если у вас нет желания украшать помещение предметами искусства, подумайте о полках с книгами, живыми цветами, обоях с яркими узорами, зеркалах на стенах. Вспомните места, где вы чувствуете себя спокойно и расслабленно, постарайтесь понять, что вызывает у вас эмоциональный отклик, и воспроизвести это в своем доме.

Неправильно развешенные картины или фотографии

Кажется, нет ничего сложного в том, чтобы забить в стену гвоздь и повесить картину или фотографию в рамке. Поверьте, все не так просто. Если не руководствоваться правилами, можно легко ошибиться, и тогда нас подсознательно будет напрягать вроде бы красивое и ровно висящее произведение искусства, нам будет казаться, что оно вот-вот упадет. Проверьте, чтобы середина картины была на уровне 140–160 см от линии пола, тогда она будет находиться примерно на уровне глаз и на нее будет комфортно смотреть. Если вы вешаете несколько рамок, расстояние между ними должно быть не менее 5–7 см, чтобы не было ощущения загроможденного пространства.