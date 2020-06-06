12 провокационных вопросов, которые нужно задать себе, чтобы сделать свою жизнь лучше

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В одной из научно-фантастических книг писатель рассказал про инопланетную расу, представители которой теряли способность думать, становясь взрослыми. Только дети могли размышлять, а взрослые жили по шаблонам. Им не хотелось ничего менять, потому что думать было больно. Стоит задаться вопросом: а такой ли уж это выдуманный мир? И чтобы не прятаться от проблем, а решать их, стоит честно ответить себе на пару-тройку провокационных вопросов.

Мы в AdMe.ru тоже ответили на эти вопросы и признаемся, что они заставляют крепко задуматься.

Вам нужно бросить все свои увлечения, кроме одного, до конца жизни. Какое из них вы оставите?

Не всем везет с работой, и порой нам приходится делать каждый день что-то скучное и не очень интересное, чтобы заработать на жизнь. Но наши увлечения — другое дело. Это отдых для души, а иногда и возможность саморазвития. Если увлечений нет совсем, возможно, вы отказали себе в любимом занятии по каким-то банальным причинам. А зря: хобби защищает от выгорания на работе и даже приводит в порядок здоровье.

Какая вещь, исчезнув, полностью поменяет вашу жизнь?

Интересно, что именно вы выбрали — изменения в хорошую сторону или в плохую? Постарайтесь отметить, так ли вас огорчат кардинальные перемены в жизни или вы будете им только рады. У всех есть вещи, которые играют важную роль в жизни. Нужно понять, что это именно для вас.

Вы добились того, о чем мечтали в детстве и юности?

Конечно, речь идет не о забавных детских мечтах вроде «стать продавцом мороженого, чтобы есть его бесплатно весь день» или «превратиться в огромного дракона». Вспомните, чего вы действительно хотели добиться, получилось ли это или вы навсегда от этого желания отказались. Не стоит откладывать свои мечты на неопределенное «потом», у которого нет ни даты, ни четких очертаний. И конечно же, не стоит переставать мечтать, ведь это полезно для вашего мозга.

О какой плохой вещи вы думаете каждый день?

Люди часто даже не представляют, насколько тревожными и несчастными их делают мысли о плохом. А ведь у многих тревог даже нет логического обоснования. Вспомните, что именно возвращается в вашу голову изо дня в день, заставляя вас хмуриться и грустить. Зацикливание на плохих мыслях — признак того, что вы боитесь ответственности. Это мешает двигаться дальше.

Что именно делает вас уникальным?

Каждый человек уникален, не найдется и двух одинаковых на всем белом свете. Назовите только одну отличительную черту и подумайте, положительная она или нет и почему вы выбрали именно ее. Современные психологи считают, что осознание личностной уникальности — важный шаг к пониманию себя, а затем и к достижению счастья.

Если бы вам осталось жить один день, как бы вы его провели?

Этот вопрос поможет вам определиться с приоритетами в вашей жизни. И помните, что ваш выбор должен быть абсолютно честным, никто не имеет права осудить вас за него. Поэтому если первым в голову приходит «пойти в ресторан и съесть все самые дорогие блюда», отвечайте именно так, а не более «корректными» словами вроде «проведу день в кругу семьи». Ответ на этот вопрос поможет справиться со страхами, научиться лучше противостоять проблемам и легче принимать решения.

Чему я научился за последний год?

Если перестать учиться новому, жизнь постепенно превращается в теплое болото. В нем легко спрятаться не только от проблем, но и от радостей. Да, чтобы учиться, нужно тратить силы. Но только в этом залог прогресса. Стремление к развитию — одна из базовых человеческих потребностей. Однако страх перед переменами и наличие негативных установок мешают реализовать ее в полной мере.

Мой ребенок хочет заниматься в жизни тем же, что и я. Я обрадуюсь этому или постараюсь его отговорить?

Поддержать ребенка в повторении собственного пути — настоящее признание того, что ваш выбор в получении образования и в поисках работы был правильным. И наоборот, активное сопротивление без слов подтвердит явный факт: вы жалеете о потраченном времени и не против все поменять. Вы сможете понять, насколько гармонично вы развиваетесь, насколько личное и профессиональное связаны в вашей жизни.

Вам снова 16 лет. Впереди выпускные экзамены, выбор вуза. Вы выбрали бы то же самое? Что бы вы изменили?

Да, у вас уже есть опыт и вам легче ориентироваться на рынке труда и в жизни. Но если ваш выбор теперь вас не устраивает, нужно начинать меняться прямо сейчас. Большинство людей хотели бы что-то поменять: образование, вклад в развитие интеллекта, заботу о здоровье. Ответ укажет вам, чего вам не хватает и что вы можете изменить прямо сейчас, даже без волшебной машины времени.

Что вы всеми силами откладываете на потом?

Неприятные, сложные, нелюбимые вещи тоже приходится делать, но с какой неохотой! Они есть, наверное, у всех, но если речь идет о рабочих обязанностях, общении с собственной семьей, то стоит задуматься. Постоянное откладывание на потом — верный источник стресса и постоянного чувства вины. Это не лучшее сочетание, чтобы быть счастливым.

Чем из своих достижений я больше всего горжусь?

Будьте искренними, пусть это будет ответ, который идет от сердца. Вам не нужно тщательно подбирать повод для гордости, чтобы он подходил под картину «хорошего человека». Не обязательно гордиться успехами на работе или собственной квартирой. Возможно, поводом для гордости станет умение делать красивый маникюр, лихо парковаться или писать на эльфийском. Гордость за свои достижения — важнейшая эмоция, которая помогает нам быть упорными и выносливыми.

Чего я больше всего боюсь?

Страх — нормальное чувство, если он не подчиняет себе всю нашу жизнь. Умение распознать свои страхи поможет познать себя и, возможно, ответить на вопрос: «Почему я до сих пор несчастлив?» Признать и осознать свои страхи — сложный, но очень важный этап. Он поможет вам не бояться принимать решения и брать ответственность за свою жизнь.