12 пар российских знаменитостей, глядя на которых начинаешь верить в вечную любовь

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Бытует мнение, что в мире шоу-бизнеса браки недолговечны, однако мы готовы опровергнуть сложившийся стереотип. Как оказалось, у нас есть множество красивых пар, которые поженились ну очень давно. Внушительным сроком семейной жизни могут похвастаться Глеб Панфилов и Инна Чурикова (49 лет вместе), Гарик и Ольга Сукачевы (35 лет), певица Натали и Александр Рудин (28 лет).

Мы в AdMe.ru убеждены, что наши звезды умеют любить и проносить свою любовь через года. Об этом и будет наша сегодняшняя подборка.

1. Валерий и Виолетта Сюткины, 26 лет вместе

Виолетта работала костюмером в группе «Браво», в составе которой выступал Валерий Сюткин. Поначалу девушка отвергала ухаживания певца, который был старше нее на 15 лет, однако именно ее недоступность, по признанию Валерия, и разжигала в нем все больший интерес. В 1993 году влюбленные обменялись клятвами верности в ЗАГСе, а в 1996-м у них родилась дочь Виола.

2. Дмитрий и Полина Дибровы, 10 лет вместе

Впервые Дмитрий Дибров увидел свою будущую жену в 2007 году на конкурсе красоты Beauty of the Body. Тогда ей было 17 лет, а именитому телеведущему — 48. Дождавшись окончания конкурса, Дмитрий пригласил Полину в ресторан, там же они обменялись номерами телефонов. Какое-то время пара не общалась, а Дмитрий даже успел жениться. Вскоре их пути пересеклись вновь, и они уже не расставались. В 2009-м влюбленные сыграли свадьбу. Сегодня Дмитрий и Полина воспитывают троих сыновей.

3. Олег Меньшиков и Анастасия Чернова, 14 лет вместе

Олег Меньшиков и Анастасия Чернова познакомились 14 февраля 2003 года на концерте Михаила Жванецкого. Их представили друг другу в антракте общие друзья актеров. Тогда ему было 42 года, а ей — 19. В 2005-м они зарегистрировали свои отношения втайне от коллег и прессы, так что эта новость для многих стала сюрпризом. Детей у Олега и Анастасии пока нет.

4. Григорий Лепс и Анна Шаплыкова, 16 лет вместе

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова познакомились в 2002 году в Риге на праздновании дня рождения мужа Лаймы Вайкуле. 10 лет разницы в возрасте не помешали молодым людям построить счастливые отношения. Они заключили брак спустя год после встречи. Всего у певца четверо детей: Инга (от предыдущего брака), Ева, Николь и Иван.

5. Юлия Меньшова и Игорь Гордин, 22 года вместе

Юлия Меньшова и Игорь Гордин встретились в 1995 году в Театре юного зрителя, где актер играл в спектакле «Казнь декабристов». После представления они отправились на фуршет в ресторан, где познакомились и понравились друг другу. В 1997-м пара сыграла свадьбу. В том же году у них родился сын Андрей, а в 2003-м — дочь Таисия.

6. Валентин Гафт и Ольга Остроумова, 23 года вместе

На момент знакомства Валентина Гафта и Ольги Остроумовой у обоих было по 2 неудачных брака. Пути актеров пересеклись еще на съемках фильма «Гараж» в 1979 году, следующая их встреча произошла на концерте, в котором они принимали участие. Тогда Валентин Иосифович и Ольга Михайловна поняли, что влюбились. Брак между ними был зарегистрирован в 1996 году.

7. Таисия Повалий и Игорь Лихута, 26 лет вместе

В декабре 2019 года певица Таисия Повалий и продюсер Игорь Лихута отметят 26-летие совместной жизни. Для Таисии этот брак стал вторым. От первого мужа у нее есть сын Денис, который тоже выбрал музыкальную карьеру. Именно нынешний супруг помог тогда еще начинающей исполнительнице пробиться на большую сцену.

8. Натали и Александр Рудин, 28 лет вместе

Натали и Александр Рудин познакомились в школьные годы. В 1991 году они официально оформили отношения, тогда ей было 17 лет, а ему — 21. Александр активно помогал своей супруге делать первые шаги на музыкальном поприще. Сегодня пара растит троих сыновей: Арсения, Анатолия и Евгения.

9. Елена Яковлева и Валерий Шальных, 29 лет вместе

Знакомство актеров Елены Яковлевой и Валерия Шальных состоялось в театре «Современник» в 1985 году. Они долго не решались на официальный брак и узаконили свои отношения лишь в 1990 году. Ну а спустя 2 года у супругов появился на свет сын Денис.

10. Гарик и Ольга Сукачевы, 35 лет вместе

На момент знакомства Гарика и Ольги в 1975 году ему было 16 лет, а ей — 14. Пара расписалась в 1984 году и с тех пор живет душа в душу. В 1985-м у них родился сын Александр, который сегодня работает режиссером, а в 2004-м на свет появилась дочь Анастасия.

11. Василий Лановой и Ирина Купченко, 47 лет вместе

На момент знакомства Василия Ланового и Ирины Купченко у них на двоих было 3 неудачных брака. Пути будущих супругов пересеклись в театре имени Вахтангова, где оба актера работали. В 1972 году они поженились. Через год родился сын Александр, а через 3 года — Сергей. Их назвали в честь Пушкина и Есенина, которых Василий Семенович просто обожает. В 2013-м Сергей умер от острой сердечной недостаточности.

12. Инна Чурикова и Глеб Панфилов, 49 лет вместе

Впервые Глеб Панфилов увидел свою будущую жену на телеэкране. Тогда-то он загорелся идеей отыскать ее и снять фильм, в котором она сыграет главную роль. В 1966-м он реализовал свою идею в картине «В огне брода нет». Тогда же у Глеба Анатольевича и Инны Михайловны завязались отношения. В 1970-м они зарегистрировали брак, а в 1978 году у пары родился сын Иван.