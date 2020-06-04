10 вредных для развития детских товаров, которым не место в вашем доме

9 0 14 0

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Все мы мечтаем о том, чтобы наши дети росли счастливыми и полноценно развивались. И, конечно, нам нравится их баловать и удивлять. Казалось бы, что может обрадовать ребенка больше, чем новая игрушка? Вот только не все они одинаково полезны.

AdMe.ru решил разобраться, с чем играть ребенку безопасно, а с чем вредно, и выделил несколько типов детских товаров, которым не место в вашем доме.

Аудиокниги

Детям очень важно слушать сказки. Это помогает подготовить мозг ребенка к самостоятельному чтению и способствует дальнейшему развитию грамотности. Однако ученые установили, что это полезно только тогда, когда малышу читают вслух взрослые. При прослушивании же аудиозаписей дети хуже понимают сюжет истории, а образовательные функции чтения теряются.

Игрушки не по возрасту

Педиатры советуют не игнорировать возрастные маркировки на упаковках игрушек. Не стоит действовать на опережение и покупать малышу товары, предназначенные для детей постарше. Неумение справиться с такими предметами может расстроить ваше чадо и создать угрозу его безопасности. Вот какие игрушки специалисты по дошкольному образованию рекомендуют детям разных возрастов: До 6 месяцев: погремушки; фотографии, подвешенные к мобилю; небьющиеся зеркала, шарики разной текстуры, прорезыватели для зубов.

От 7 до 12 месяцев: куклы, деревянные машинки, игрушки для купания, крупные кубики и мячи.

От одного года: книги с иллюстрациями, цветные карандаши, игрушечные телефоны, куклы и мебель для них, несложные головоломки.

От двух лет: деревянные пазлы, игрушечная посуда и еда, конструкторы с крупными деталями, небольшие шведские стенки, доска и мелки.

3–6 лет: коллекционные игрушки, головоломки, конструкторы, наряды и аксессуары для кукол, книги с иллюстрациями и текстом, трехколесные велосипеды, более высокие шведские стенки.

Образовательные и развивающие игрушки

Наличие на упаковке игрушки пометок «развивающая» или «образовательная» — хитрый маркетинговый ход. Чаще всего под видом столь полезных товаров продаются девайсы на батарейках: яркие, музыкальные, но не слишком-то функциональные. Они помогают ребенку выучить простенькие стишки или дают начальные знания об алфавите. Родителям кажется, что это и есть развитие. Но на самом деле знание букв детям не столь необходимо, как импульсный контроль, творческое мышление и управление эмоциями. Все это «развивающие» игрушки только притупляют.

Гендерно-стереотипные игрушки

Специалисты напоминают, что игрушки, которые кажутся нам безобидными, могут стать причиной развития у ребенка расовых и гендерных стереотипов. Розовый набор посуды, на упаковке которой изображена улыбающаяся девчушка, не только оттолкнет мальчиков, но и покажет юным представительницам прекрасного пола, что готовка и уборка — исключительно их функция. Всем детям необходимо изучить разные гендерные роли и разные стили игры. Для этого родителям при выборе игрушки для своего чада следует перестать ограничиваться исключительно «голубыми» и «розовыми» прилавками.

Интерактивные игрушки

Игрушки, которые говорят сами за себя, ставят жесткие рамки в игре. Они не позволяют малышам и их родителям фантазировать, придумывать реплики и сюжеты. Это отрицательно сказывается на развитии. Ребенку намного полезнее играть с теми персонажами, которые молчат и чьи образы не привязаны к одной конкретной истории.

Игрушки-сюрпризы

Дети обожают сюрпризы, но при этом не любят пугаться. На YouTube можно найти огромное количество роликов, в которых малышам показывают популярную игрушку «Джек в коробке». Можно заметить, что реакция практически каждого ребенка на выпрыгивающее из бокса существо — испуг и слезы. Покупка подобной игрушки — отличный способ воспитать в чаде недоверие ко всем неизвестным предметам.

Сувениры

Танцующие Деды Морозы и клоуны, поющие рыбы и елки и другие подобные подарки нам, взрослым, могут казаться забавными. Однако для ребенка они совершенно бесполезны. Можно пару раз посмотреть на причудливый танец или послушать милую песенку, но затем с этой игрушкой будет совершенно нечего делать. Никакого эмоционального или психологического развития такая вещь простимулировать не сможет. Да, возможно, от сувениров нет существенного вреда детской психике, но и пользу они не приносят, занимая место другой, более функциональной игрушки.

Игрушки-няньки

Сегодня на прилавках можно обнаружить игрушки, которые способны занять ребенка на долгое время: они умеют рассказывать истории, реагируют на прикосновения и интонацию малыша, некоторые даже могут воспринимать его ответы и строить простенькие диалоги. Главная опасность таких игрушек в том, что родителям они кажутся полноценной заменой живого общения. Но это не так. Такие девайсы тормозят развитие, так как разговоры с ними строятся по одной сюжетной линии. Ну и, конечно, они не могут выслушать ребенка, поддержать его и подарить ему теплые объятия.

Новые игрушки взамен старых

Игрушки, которые нравятся детям особенно сильно, довольно быстро теряют свой товарный вид. Еще бы, ведь они сопровождают малышей во время прогулок, сна, купания и кормления. Бывают случаи, когда у родителей возникает желание заменить «затасканный» предмет на такой же, но более новый. Однако такая подмена может расстроить чадо. С обновленной игрушкой у него не будет столь сильной эмоциональной связи.

Любые игрушки, если их слишком много

Исследования показали, чем больше у ребенка игрушек, тем ниже его способность к долгой качественной игре. Когда комната заполнена разнообразными пестрящими предметами, малышу намного труднее сконцентрироваться. Это тормозит развитие и в будущем может аукнуться проблемами с удержанием внимания.

И не спешите доставать старые игрушки с антресолей

Нам кажется, что в нашем детстве было все самое лучшее, доброе и светлое. От этого у некоторых родителей просыпается желание оградить чадо от новомодных странных игрушек, достав с антресолей старые, столь милые сердцу. В самом этом желании нет ничего плохого, если только игрушки прежних поколений «разбавляются» новыми. Любая игрушка несет в себе отпечаток того времени, когда она была сделана. Со сменой поколений должны меняться и вещи, с которыми играют дети. Наличие у ребенка современных игрушек, которые рекламируют по телевизору, способствует социализации малыша, помогает ему занять достойное место среди сверстников.

А какая любимая игрушка у вашего чада? Возможно, это что-то необычное? Расскажите в комментариях (можно даже прикрепить фото).