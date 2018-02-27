Покажите эти фотографии своим детям, чтобы они и не думали грустить из-за внешности

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Людям свойственно сомневаться в своей привлекательности, особенно на этапе взросления: мало того, что тело стремительно растет то ввысь, то вширь, так еще и на лице периодически появляются различные сомнительные украшения в виде прыщиков. Тут волей-неволей начнешь сетовать на судьбу и генетику. Однако время творит чудеса, и тот, кто считался «гадким утенком» в подростковом возрасте, может преобразиться в «прекрасного лебедя». Прямо как герои нашей подборки.

AdMe.ru нашел фотографии людей, которые на собственном примере доказали, что почти все красавицы и красавцы когда-то были так себе.

Когда вы с лучшей подругой обе поздно расцвели

«Из 17 в 22 года. Мои волосы больше не похожи на плохой парик»

12 лет и 23 года. Пубертатный период против частной стоматологии, загара и макияжа

Из 11-летнего мальчика в 23-летнюю девушку

Первый день в 6-м классе (11 лет) и первый день семейной жизни (24 года)

14 лет и 24 года

За 16 лет может многое измениться (10 и 26 лет)

«С возрастом преобразились мой подбородок, мои уши, да и вообще все лицо (мне тут 12 и 22 года)»

«Мой парень в 16 лет и в 21 год. Выглядит как 2 разных человека»

«Я всегда знала, что в глубине души я блондинка (12, 15 и 20 лет)»

«В 12 и в 20 лет. Честное слово, я всегда была девочкой!»

«За 7 лет (с 17 до 24) я избавилась от ужасных прыщей, сбросила 22 кг и рассталась с парнем, который оскорблял меня»

«В 14 и 21. Это точно был я?»

«Из 12 в 21. Скинула вес, исправила зубы. Я все еще закомплексованный человек, но чувствую себя уже гораздо комфортнее»

«Возможно, в детстве я казалась людям милой (9 лет и 24 года)»

Бонус: помните Невилла Долгопупса из «Гарри Поттера»?

На экране и в жизни можно встретить много людей, которые с годами, как хорошее вино, становятся только лучше. На собственном примере они доказывают, что внешность — не приговор и каждый может сделать себя таким, каким он хочет быть. Кстати, если вы знаете подобные истории, делитесь ими в комментариях. Будем вместе вдохновляться их героями.