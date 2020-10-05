Как сейчас выглядят 12 телеведущих, которые когда-то подарили отечественному телевидению новую жизнь

Вот уже много лет мы наблюдаем за успехами наших любимых телеведущих. Сложно представить, что карьера некоторых из них стартовала еще в 90-х, как, например, у Леры Кудрявцевой или Даны Борисовой. Одни из телегероев начинали свой путь, сразу же становясь ведущими, другие стартовали с незначительных позиций, появляясь в кадре буквально на пару минут.

Мы в AdMe.ru решили окунуться в легкую ностальгию и посмотреть, в каких программах впервые были замечены наши телекумиры.

1. Лера Кудрявцева

Свой звездный путь Лера Кудрявцева начала в 1995 году с «Партийной зоны». Программа выходила на канале TV-6. В дальнейшем ее стали приглашать в качестве ведущей крупных проектов: «Песня года», «Новая волна», «Премия Муз-ТВ». Сегодня она ведет такие успешные передачи, как «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись».

2. Отар Кушанашвили

Телевизионному миру Отар Кушанашвили стал известен благодаря популярной программе «Акулы пера» (1995), в которой он выступал в качестве фронтмена. После этого его стали приглашать на различные каналы в качестве ведущего. С 2018 года его можно увидеть на «ТВ Центре» в кулинарном шоу «Спасите, я не умею готовить!».

3. Дана Борисова

В эфире федерального канала студентка журфака МГУ Дана Борисова была замечена в 1993 году. Тогда она явилась на пробы телепередачи «Армейский магазин» и успешно прошла их. Стала ведущей этой программы, которую вела вплоть до 2005 года с небольшим перерывом. Несколько раз снималась в фильмах («Медвежья охота», «Максимальный удар»). Сегодня она принимает активное участие в ток-шоу в качестве гостьи.

4. Петр Кулешов

Свой телевизионный путь Петр Кулешов начинал с написания текстов для рекламы. А его звездная карьера в качестве ведущего началась с интеллектуальной телевикторины «Своя игра», которую он ведет с 1994 года по сегодняшний день. Актер по образованию, он несколько раз снимался в фильмах («Артистка из Грибова», «Меня зовут Арлекино»), но в небольших ролях.

5. Татьяна Толстая

Татьяна Толстая всегда была известна прежде всего как писательница и только потом уже как талантливая ведущая. В 2002 году она впервые попала на голубые экраны в программе «Основной инстинкт», где выступала в качестве гостьи. В этом же году ее пригласили вести программу «Школа злословия», которая просуществовала вплоть до 2014-го. В 2003 году Татьяна Толстая и ее соведущая Авдотья Смирнова удостоились престижной премии «ТЭФИ».

6. Маша Малиновская

В 2002 году будущая телевизионная звезда 2000-х Маша Малиновская приехала из Смоленска в Москву и сразу же взялась за покорение столицы. Ее заметило руководство Муз-ТВ и доверило вести ей передачу «Сиеста», которая и стала для нее дебютной. После этого последовали такие популярные проекты, как «10 sexy», «Лучшая двадцатка» и «Империя». Сегодня Маша продолжает активную карьеру в качестве ведущей.

7. Сергей Белоголовцев

На телевидение Сергей Белоголовцев попал в качестве сценариста «Экологического бумеранга» (Первая программа ЦТ) и «Оба-на!» (1-й канал «Останкино»). Его карьера ведущего стартовала с проекта «Великолепная семерка», где он сначала также писал сценарии, ну а спустя несколько выпусков и сам появился в кадре. Сегодня он не только успешный ведущий, но и актер театра и кино.

8. Глеб Пьяных

После окончания журфака МГУ в 1992 году Глеб Пьяных работал корреспондентом в газетах. В 2001-м попал на телевидение и сразу же стал ведущим 3 программ на Третьем канале. Ему доверили стать лицом «Итогов недели», «Главной темы» и «Цены вопроса». Далее вел несколько программ на «России» и НТВ. После закрытия передачи «Максимум» в 2018 году он открыл свой канал на YouTube, на котором выкладывает довольно-таки злободневные репортажи.

9. Авдотья Смирнова

Карьера Авдотьи Смирновой на телевидении началась со «Школы злословия» в 2002 году. В 2008-м она была членом жюри проекта «СТС зажигает суперзвезду». Сегодня более всего известна как актриса («Садовое кольцо») и режиссер («История одного назначения»).

10. Андрей Бахметьев

Изобретатель Андрей Бахметьев попал на телевидение в 1992 году. Тогда он стал соведущим программы своего друга Тимура Кизякова «Пока все дома», а именно его партнером в рубрике «Очумелые ручки». В 2011-м завершил телевизионную карьеру и полностью сосредоточился на образовательных проектах.

11. Алексей Куличков

До того как попасть на телевидение, Алексей Куличков был актером театра. В 2002 году стал редактором ток-шоу «Окна» на ТНТ. Тогда же засветился в нескольких сюжетах программы, после чего его пригласили вместе с Николаем Басковым и Светланой Хоркиной в качестве ведущего в шоу «Дом». Известность пришла к нему в 2005-м, когда на экраны вышло ставшее уже легендарным шоу «Такси», которое просуществовало до 2009 года. Сегодня он ведет на НТВ «Первую передачу».

12. Анфиса Чехова

Анфиса Чехова начинала свой творческий путь в качестве певицы. Однако особых успехов на этом поприще ей добиться не удалось, и тогда она решила попробовать себя на телевидении. В 1997 году ТВ-6 доверил ей вести сразу 2 передачи: «Дрема» и «Диск-канал». После этого Анфиса была ведущей нескольких передач на Муз-ТВ. Сегодня продолжает активную телевизионную карьеру.