Как изменились звезды телеэкранов, которые покорили наши сердца в 90-х

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30 лет назад мы не следили за блогерами в Instagram и не смотрели видео на YouTube, центром нашей информационной вселенной был голубой экран. Многие ведущие и актеры из любимых в прошлом передач все еще продолжают работать на телевидении, некоторые же, наоборот, ушли из кадра и сменили профессию.

AdMe.ru узнал, как сейчас выглядят и чем занимаются звезды в прошлом самых топовых телепрограмм.

1. Ангелина Вовк — «Спокойной ночи, малыши!»

Сейчас Ангелина Вовк занимается преподаванием — она завкафедрой сценической речи во МГИКе. Также телеведущая является президентом детского международного фестиваля «Песенка года», который проходит каждый год на побережье Черного моря.

2. Юрий Николаев — «Утренняя почта»

Юрий Николаев уже больше 10 лет борется с онкологическим заболеванием — у него обнаружили рак кишечника. Однако телеведущий принял для себя решение сохранять оптимизм и не отказываться от любимой работы. Он продолжает принимать участие в шоу, активно занимается спортом. В 2019 году артист был награжден премией правительства в области культуры.

3. Регина Дубовицкая — «Аншлаг»

Ведущая юмористической программы «Аншлаг», последний выпуск которой был в 2018 году, сейчас ушла с телеэкранов и большую часть времени проводит в своем загородном доме в Подмосковье.

4. Клара Новикова — «Аншлаг»

Сейчас Клара Новикова играет в театре. Она активно гастролирует по городам России, а также продолжает писать юмористические тексты и театральные монологи.

5. Борис Крюк — «Любовь с первого взгляда»

Борис сменил специфику развлекательных шоу. Сейчас он пишет сценарии и является генеральным продюсером интеллектуальной телеигры «Что? Где? Когда?».

6. Юрий Гальцев — «Аншлаг»

Артист комедийного жанра Юрий Гальцев продолжает свою творческую деятельность. В марте 2019 года он выступал в театральной постановке «Играем Фигаро» в Санкт-Петербурге.

7. Арина Шарапова — «60 минут»

Арина Шарапова продолжает работать телеведущей на канале «Звезда», где ведет программу под названием «10 фотографий». Также она активный политический деятель. В 2019 году она выступала на заседании Совета Федерации по вопросам реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

8. Валерий Комиссаров — «Моя семья»

Валерий сейчас работает за кадром. Он является редактором телевизионного шоу «Дом-2». Также Комиссаров готовит запуск нового проекта, детали которого пока держатся в секрете.

9. Елена Степаненко — «Аншлаг»

Елена Степаненко продолжает выступать на сцене со своими юмористическими монологами. Артистку часто можно видеть на телевидении. Так, например, она сыграла злую мачеху в телевизионном спектакле «Золушка», который транслировался в новогоднюю ночь.

10. Екатерина Андреева — «Время»

Екатерина продолжает работать телеведущей программы «Время» на Первом канале. Также Андреева много путешествует по миру и охотно делится снимками со своими подписчиками в Instagram.

11. Сергей Минаев — «Два рояля»

Минаев периодически выступает в качестве ведущего дискотек в стиле ретро. Также он занимается музыкой. К чемпионату мира по футболу 2018 года даже выпустил юмористическое видео «Футбол и валидол».

12. Николай Фоменко — «Империя страсти»

С 2018 года Николай ведет радиопрограмму «Фоменко на „Юмор FM“». Также он занимается политикой и возглавляет московское отделение «Партии Роста».

13. Михаил Ширвиндт — дог-шоу «Я и моя собака»

Михаил занимается съемками для своего видеоблога «Съедобное / несъедобное», в рамках которого он путешествует по миру и рассказывает про кухни разных стран.

14. Юрий Стыцковский — «Каламбур»

На данный момент Юрий живет и работает в Одессе. В роли режиссера снял несколько проектов: «Комедийный квартет», «Одинокий ангел» и др.

15. Оксана Пушкина — «Женский взгляд»

Оксана сейчас с головой ушла в политику. Она является депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». Пушкина выступает за защиту прав женщин и гендерное равенство.

16. Екатерина Стриженова — «Доброе утро»

Екатерина работает на телевидении. Она является ведущей программы «Время покажет» на Первом канале.