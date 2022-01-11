Как изменились мультфильмы и детские передачи, на которых выросло не одно поколение юных зрителей

На отечественных мультиках и детских передачах воспитано несколько поколений. Уже подрастают наши дети, у кого-то даже внуки. И всех нас объединяют знакомые и дорогие сердцу герои: Хрюша со Степашкой, Шарик с Матроскиным, озорные школьники из «Ералаша» и т. д. Но время не стоит на месте, и за эти годы наши любимые мультфильмы, программы и киножурналы изменились порой почти до неузнаваемости.

Мы в AdMe.ru с теплотой вспомнили мультики и передачи нашего детства и решили посмотреть, как за это время поменялась их концепция. А в конце вас ждет новогодний бонус.

Галилео

Первый выпуск программы об устройстве мира вышел в 2007 году. Она шла почти беспрерывно 8 лет, все это время собирая у экранов юных вундеркиндов. Бессменным ведущим передачи был Александр Пушной. В каждом выпуске показывали сюжеты о каких-нибудь интересных фактах: от околонаучного вроде «как термос удерживает тепло» до познавательного «кто изображен на статуэтке Rolls-Royce». В 2015 году любимую многими детьми и подростками программу закрыли из-за падения рейтингов. В 2020 году новая команда взялась за возрождение шоу. Концепция осталась та же, но ведущим стал комик Владимир Маркони. Сейчас передачу ведет блогер Даня Крастер.

Также в 2021 году появилась отдельная программа «Эксперименты». Она выросла из одноименной рубрики в «Галилео», которую, по словам продюсеров, зрители любили больше остальных. Новое шоу объединяет ведущих разных лет — Пушного и Крастера.

Ералаш

В первые годы существования «Ералаш» основывался на сюжетах, в которых высмеивались разные социальные явления. В 1980-х тематика немного изменилась. В «Ералаше» стали показывать не только детские характеры или взаимоотношения детей со взрослыми, но и романтические проблемы подростков, столкнувшихся с первой любовью. В 1990-е годы в киножурнале все чаще появлялись абсурдные сюжеты вроде тренировок по «бразильской системе», а дети стали более раскрепощенными. В новом тысячелетии «Ералаш» взял курс на открытие юных талантов, а на роли взрослых стал приглашать звезд экрана. Несмотря на уход из жизни основателя Бориса Грачевского, киножурнал продолжает работу. Как всегда, «Ералаш» не отстает от современности: он завел аккаунты в инстаграме и TikTok.

Юмористический киножурнал существует уже почти 50 лет. За это время многие из тех, кто снимался в «Ералаше» детьми, давно выросли. Но некоторые до сих пор появляются в нем. Например, актер Владимир Сычев, известный также по роли в сериале «Физрук».

Спокойной ночи, малыши!

Главная детская вечерняя программа выходит уже 57 лет. За это время ее ведущими были многие советские, а потом и российские знаменитости. Сейчас передачу ведут попеременно Михаил Пореченков, Оксана Федорова и Анна Михалкова. Порой игрушки обходятся вовсе без ведущих. Но изредка в гости к куклам заглядывают разные российские артисты. Например, недавно здесь был Николай Цискаридзе, а скоро нас ждет выпуск с Сергеем Безруковым.

Не раз за годы существования программы проводились и эксперименты с куклами. К основному составу — Филя, Хрюша, Степашка, Каркуша и Мишутка — добавлялись новые герои. Например, в 2021 году им стал робот Айтиша (на фото), рассказывающий детям о финансах. Этого анимированного персонажа придумали на основе рисунков, которые юные зрители присылали в редакцию. Из прочих изменений — все чаще малышам показывают иностранные мультики.

Лунтик и его друзья

Мультсериал впервые показали в 2006 году. Сюжет был таков: родившийся на Луне пушистик по имени Лунтик попадает на нашу планету и начинает жить с земными животными — обитателями поляны возле пруда. Мультик снимают и по сей день. За эти 15 лет многое поменялось в жизни его героев. Но самое главное случилось в 2019 году: у Лунтика появилась подруга Луна, которая так же, как и ее бойфренд, свалилась со спутника Земли. По задумке создателей, задача этой героини — привнести в жизнь остальных персонажей энергию и шалости. Также с 2020 года у мультсериала обновилась графика.

АБВГДейка

Передачу создали по образцу американской образовательной программы «Улица Сезам». Здесь также действие происходило в формате игрового спектакля, но отличие состояло в том, что у нас участвовали не куклы, а клоуны-ученики. В 2000-е в передаче было много изменений. Создатель и ведущая программы Татьяна Черняева (Татьяна Кирилловна) заняла роль «директора школы» и стала отвечать на письма зрителей. Между уроками часто демонстрировались фрагменты из советских мультфильмов, связанных с темами выпусков, и номера детских музыкальных коллективов или известных певцов. «АБВГДейка» существовала 45 лет и закрылась относительно недавно — в январе 2020 года. Весной того же года вышли последние выпуски программы, но уже на YouTube.

Простоквашино

С 2018 года снимается мультсериал «Простоквашино», ставший продолжением цикла из трех советских мультфильмов. Действие происходит в наши дни, что сказалось на облике и образе жизни персонажей. Так, например, у дяди Федора появилась модная молодежная прическа, а Шарик стал блогером и успевает вести целое фермерское хозяйство вместе с Матроскиным.

В сюжете и составе героев тоже есть изменения. У дяди Федора появилась младшая сестра Вера Павловна, у которой есть питомец — грызун Тама-Тама. Также у мальчика теперь есть подружка Оля. Не отстает и почтальон Печкин: он влюблен в няню дяди Федора и Веры Павловны, Маргариту Егоровну — еще одного нового персонажа. Интересно, что сейчас Матроскина озвучивает Антон Табаков, сын Олега Табакова, который озвучивал знаменитого кота.

Ну, погоди!

В декабре 2021 года состоялся перезапуск советского мультсериала о приключениях Волка и Зайца. Здесь также сюжеты имеют заметную привязку к нынешнему времени. Так, в первой серии Волк гоняет на электроскутере и вместе с Зайцем борется за внимание Косули-«фитоняшки». Волка в новой версии озвучил Гарик Харламов, а Зайца — Дмитрий Хрусталев. Пока создатели планируют выпустить 52 эпизода мультсериала, но обещали продлить его, если он понравится зрителям. В 2000-х годах, кстати, уже выходили обновленные выпуски «Ну, погоди!», но тогда герои внешне были больше похожи на тех, какими мы их помним в классической версии 1960–1980-х годов.

Хочу все знать

Киножурнал просто и понятно рассказывал детям о научных открытиях, природных явлениях, новых технологиях и т. п. Каждый сюжет напоминал страничку из энциклопедии. Ведущих в передаче не было. В таком формате программа шла с 1957 по 2010 год, после чего ее закрыли. В 2021 году «Хочу все знать» возродили в виде интернет-сериала на «КиноПоиске». Концепция выпусков осталась прежней, в остальном произошли изменения. Анимация стала более современной. Также изменилась заставка. Раньше в кадр прилетал мальчик на ракете и раскалывал орех. Теперь заставка напоминает аниме, мальчика заменили на девочку, ракету — на скейтборд, а орех — на кристалл. Песню написала и исполнила певица Монеточка.

Приключения Буратино

В 2013 году вышло продолжение мультфильма 1959 года — «Возвращение Буратино». Теперь действие происходит в современной Москве. Карабас-Барабас сменил имя — стал господином Баскара — и открыл фабрику по производству игрушек. Для мальчиков делают робота Зубастика, для девочек — куклу Гламушку. В качестве сырья Баскара использует старые игрушки и потому вместе с Дуремаром, который теперь стал Маредуром, охотится на них.

Куклы скрываются от Баскары в подполье. Среди них по-прежнему есть Пьеро и Мальвина, у которой появилась девочка-хозяйка Варя Вожакова. Лиса Алиса и кот Базилио теперь перепродают товары первой необходимости. А Буратино стал лидером кукольного подполья и все так же ведет борьбу с Баскарой. Буратино озвучил Оскар Кучера, Баскару — Олег Табаков. Также свои голоса героям подарили Нонна Гришаева, Леонид Якубович, Гоша Куценко и другие.

Бонус: Чебурашка и крокодил Гена

В 2020 году вышел новогодний выпуск мультфильма о Чебурашке и крокодиле Гене — «Секрет праздника». По сюжету, Чебурашка грустит в преддверии Нового года, потому что хочет «чего-то зеленого». Гена приносит елку и рассказывает своему другу, что это за растение. Конечно же, герои будут наряжать елку, а старуха Шапокляк, как всегда, попытается испортить праздник. По сравнению с классикой мультик стал выглядеть чуть более современно за счет компьютерной графики. Но в целом создатели остались верными стилистике советских мультфильмов.

Здесь есть даже отсылки к цитатам из классической версии. Например, обыгрывается фраза Чебурашки «Давай я понесу чемодан, а ты понесешь меня?», когда Гена берет на руки Чебурашку, держащего коробку с елочными украшениями. Чебурашку озвучила Анжелика Варум, а крокодила Гену — Леонид Ярмольник.