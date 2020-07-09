25 продуктов из детства, которые мы дружно сметали с прилавков в 90-х и 2000-х

Дети обожают сладкое. Немудрено, ведь уже сразу после рождения новорожденный получает дозу сахара вместе с молоком матери. Также ученые доказали, что сахар выполняет для ребенка роль легкого анальгетика, но при взрослении это свойство, увы, исчезает. Теперь понятно, почему в детстве мы тратили свои последние карманные деньги на Invite, Hubba Bubba и «Рондо».

Мы в AdMe.ru решили вспомнить продукты, по которым раньше все сходили с ума и буквально сметали их с прилавков. А в конце статьи вас ждет вкусный бонус, который гарантированно повысит ваше слюноотделение.

«Каждый раз, идя домой из школы, покупала шоколадку. Особенно любила Bounty, Picnic и Wispa. А Milky Way тонул в молоке, точно помню. Так что в рекламе врали!»

«Тетя показала свою коллекцию оберток от шоколада, которую собирает уже лет 30. Меня заинтересовал Alpen Gold, который был до 2000-х годов»

«Я рос в маленьком городке, мороженое продавали в киоске, который в основном был закрыт. И надо было караулить, когда это мороженое завезут»

«А помните жвачки с голыми тетями? Можно было наслюнявить палец и потереть им купальник, тогда женщина становилась голой. Причем такие жвачки часто на сдачу давали»

«А вам в детстве тоже зайчик передавал через маму или папу всякие вкусности, например шоколадные монетки?»

«Делаю ремонт в квартире. Разбирал пол и нашел сие сокровище. 18 лет провалялось, а цвет и запах, как и раньше, хоть сейчас заваривай»

«Помните те золотые времена, когда, сидя на уроке, не могли дождаться перемены, чтобы пойти в столовую и купить ту самую заветную пиццу?»

«Не смог пройти мимо, взял все цвета, что были на витрине»

«В детстве я любила ходить с отцом на футбол. Я абсолютно не понимала правил игры, но зато точно знала, что во время перерыва папа купит мне горячий беляш и лимонад „Буратино“»

Целые, не поломанные «крабики» были самыми вкусными

«Они снова продаются! Позвоню шефу, скажу, что заболел и сегодня не выйду. Весь день буду валяться, смотреть „Дисней-клуб“ и есть Koukou Roukou. Мальчик Леня, 30 годиков»

«Во времена детского садика мама покупала мне „Рыжий Ап!“ на выходных, когда мы гуляли с ней в парке. Как же грустно было, когда он пропал с полок... Помню, были даже петиции, чтобы его вернули»

«Зашел сегодня в магазин и увидел „взрыв из прошлого“. Сразу забрал все, что помню»

«Решил вспомнить вкус детства. Качество не упало, все так же вырывает пломбы на раз. Если у вас есть болтливые друзья, этот подарок подарит вам тишину и покой»

«Нахлынула волна ностальгии. Помню, как с пацанами ели его всухомятку, после чего язык на несколько часов приобретал соответствующий цвет»

«Зашли в магазин купить мороженое и вот что нашли. Скупили почти все, осталось всего 2 клубнички, надо было и их тоже купить»

«Viola тогда и сейчас. Ветер теперь с другой стороны дует. Ветер перемен»

«Я так хочу скелетонов! Того, кто раздобудет их для меня, ждет хорошее вознаграждение»

«Стою на кассе в супермаркете, никого не трогаю и вдруг вижу — лежит она, одинокая, никому не нужная, всеми забытая свистулька. Купила, сижу свищу, кошек своих пугаю»

«Зашел я как-то в магазин в деревне. И увидел этот привет из 90-х. Не знаю, как вы, а я Yupi уже лет 15 не видел и тем более не пил. Недолго думая приобрел его и незамедлительно приготовил»

«Увидел недавно это печенье в новом супермаркете, прослезился. Лет 10 или больше уже не ел их»

«А помните „Волшебный сундучок“? Родители изредка покупали его с зарплаты. Вот это тренировка моего терпения»

Сухое молоко, которое прилипало к деснам, зубам и небу. Но мы все равно упорно продолжали есть его ложками прямо из пачки

«Купил в интернет-магазинe. Челюсть уже болит, но остановиться жевать не могу»

Собирали коллекцию этих грозных зубастиков?

Бонус: лакомства, которые, подобно машине времени, перенесут вас на несколько десятков лет назад