22 фото, которые поймет каждый, кто рос в совсем другое время
Для любого человека детство — волшебная пора, милая сердцу. И все, что связано с этим временем, очень дорого каждому из нас. Неважно, в какое десятилетие прошли ваши юные годы, — в нашей подборке каждый найдет воспоминания, которые греют душу.
AdMe.ru решил поностальгировать и вспомнить те вещи, которые окружали нас, когда мы были детьми.
У каждой девочки были крабики-ромашки
Самые прилежные ученики носили в школу подставки для учебников
Любую прическу оживляли заколки-сердечки
Фильмоскоп, на котором смотрели диафильмы
Такое желанное лакомство, особенно если удавалось тайком от родителей съесть всю пачку целиком
Когда фломастеры переставали писать, мы «оживляли» их одеколоном
А вы плели поделки из капельниц?
Заколки-бабочки с крылышками на пружинках — особый шик
У кого была такая юбка, тот был в тренде
Леденцы-петушки, которые можно было сделать самостоятельно
Вафелька с наклейкой «Куку-руку» осталась в памяти благодаря рекламе
От этих шершавых заколок блестки оставались в волосах и на пальцах
Полиэтиленовый пакет «Марианна» был, наверное, в каждом доме
Леденцы-клубнички привлекали своей упаковкой
Когда нужно было отмотать пленку
У каждой бабушки были такие магниты на холодильнике
Рекламу печенья Wagon Wheels многие трепетно ждали по телевизору
Ленты, из которых мамы делали нам пышные банты
Воскресенье в детстве обычно выглядело так
Яркая бабочка превращала обычную прическу в нарядную
Самая вкусная шоколадка
А так выглядел изысканный десерт нашего детства
А на какое время пришлось ваше детство? Какой снимок напомнил вам юные годы?
Фото на превью Spoilyou/pikabu