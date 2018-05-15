22 фото, которые поймет каждый, кто рос в совсем другое время

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Для любого человека детство — волшебная пора, милая сердцу. И все, что связано с этим временем, очень дорого каждому из нас. Неважно, в какое десятилетие прошли ваши юные годы, — в нашей подборке каждый найдет воспоминания, которые греют душу.

AdMe.ru решил поностальгировать и вспомнить те вещи, которые окружали нас, когда мы были детьми.

У каждой девочки были крабики-ромашки

Самые прилежные ученики носили в школу подставки для учебников

Любую прическу оживляли заколки-сердечки

Фильмоскоп, на котором смотрели диафильмы

Такое желанное лакомство, особенно если удавалось тайком от родителей съесть всю пачку целиком

Когда фломастеры переставали писать, мы «оживляли» их одеколоном

А вы плели поделки из капельниц?

Заколки-бабочки с крылышками на пружинках — особый шик

У кого была такая юбка, тот был в тренде

Леденцы-петушки, которые можно было сделать самостоятельно

Вафелька с наклейкой «Куку-руку» осталась в памяти благодаря рекламе

От этих шершавых заколок блестки оставались в волосах и на пальцах

Полиэтиленовый пакет «Марианна» был, наверное, в каждом доме

Леденцы-клубнички привлекали своей упаковкой

Когда нужно было отмотать пленку

У каждой бабушки были такие магниты на холодильнике

Рекламу печенья Wagon Wheels многие трепетно ждали по телевизору

Ленты, из которых мамы делали нам пышные банты

Воскресенье в детстве обычно выглядело так

Яркая бабочка превращала обычную прическу в нарядную

Самая вкусная шоколадка

А так выглядел изысканный десерт нашего детства

А на какое время пришлось ваше детство? Какой снимок напомнил вам юные годы?