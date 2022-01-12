20+ вещей, которыми пользовались наши бабушки. А нам сейчас остается лишь гадать, для чего они предназначены

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О многих вещах, которые были повседневными еще лет 20 назад, мы уже и не вспомним. А если нам их покажут, то можем даже не догадаться, для чего и как они использовались.

Мы в AdMe.ru раздобыли фотографии предметов, которыми пользовались наши родители, бабушки и дедушки, и решили проверить, сможете ли вы их опознать. А в качестве бонуса — вещь, которую, наверное, будут помнить даже наши внуки.

«Вот такое наследство досталось от отца. Лежало в ящике с рыболовными принадлежностями годов с 80-х. Не припомню, чтобы использовалось. Как это применяют?»

Слева — лекала для лепестков вертушки, справа — лекала блесны «Атом».

Нет, это не секретный кодировщик, а всего лишь...

...детская вычислительная машина, которая умела отгадывать задуманные числа.

Эта вещь из прошлого почему-то вызвала у нас ассоциации с фильмами о будущем

Это сифон для приготовления газировки.

Выглядит как что-то, от чего можно подзарядиться

А на самом деле это сушилка для обуви.

«В деревне такой же был, любил играть с ним. Ох бабушка потом люлей отвешивала...»

А вообще этот дракончик нужен, чтобы колоть орехи.

Похоже на выбивалки для ковров, но это не они

Это вафельница.

Кажется, Баба-яга что-то потеряла

Да, это ступка для специй. Особенно круто в ней перемалывать мак для пирожков.

Волшебная лампа Аладдина?

Почти. Это керосиновая лампа, у наших бабушек были такие.

Это «нечто» из прошлого века в чем-то даже лучше современных аналогов

Это электрический фен. Кстати, очень тихо работает.

Жаль, что этим почти перестали пользоваться

Это маленькая швейная машинка. Работает как степлер: одно нажатие — один стежок.

Выглядит удобно

Емкость крепится к тарелке. В нее складывали косточки и шкурки или наливали соус.

Немного странный калькулятор

Это счислитель Куммера — компактная цифровая суммирующая машина.

Похоже на какую-то игру

Это самодельный набор для игры в го. Хорошо бы еще с правилами разобраться.

Нет, это не нагреватель для воды и не инструмент для завивки волос

Это кистевой эспандер для тренировки рук.

Странные пластины

С их помощью раньше изготавливались леденцы-петушки.

На этом хоть тайный код набирай

Это монетница.

Не все вспомнят эту вещь

Это советский настольный органайзер.

Когда готовишь и одновременно сжигаешь калории

Ручной миксер.

Даже не верится, что десятилетия назад уже можно было включить...

...домашнюю светомузыку.

Когда еще не было электронных пропусков, использовали вот такое приспособление

Каждый приходящий нажимал свой номер, с другой стороны в кабинке контролера выпадал пропуск. По небольшой конвейерной ленте он доезжал до контролера, который сверял фото на пропуске и лицо человека.

Такие штуки и сейчас пригодились бы

Это ручка-держатель для переноски сумок.

Бонус: вещь на все времена