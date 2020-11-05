18 вопросов, которые обескуражили игроков «Слабого звена», а вас не заставят лезть за ответом в карман
«Вы самое слабое звено, прощайте» — эту фразу не понаслышке помнит каждый, кто смотрел телевизор в начале 2000-х. Сейчас программа «Слабое звено» триумфально вернулась на телеэкраны, чтобы вновь украсть сердца любителей интеллектуальных игр. Порой участникам попадаются действительно трудные вопросы. Однако нередко случается и такое, что игроки не знают довольно элементарных ответов.
Мы в AdMe.ru посмотрели новые выпуски «Слабого звена» и отобрали 18 вопросов, которые ввели в ступор участников, а вы наверняка знаете на них ответ.
1.
Вопрос: «Какой итальянский ученый произнес фразу „И все-таки она вертится“?»
Ответ игрока: «Пас».
Правильный ответ: Галилей.
2.
Вопрос: «Назовите столицу Литвы».
Ответ игрока: «Рига».
Правильный ответ: Вильнюс.
3.
Вопрос: «Какая семья, живущая в Спрингфилде, дала название мультсериалу?»
Ответ игрока: «Уорнер Бразерс».
Правильный ответ: Симпсоны.
4.
Вопрос: «Как в США называется день начала рождественского сезона распродаж?»
Ответ игрока: «Сочельник».
Правильный ответ: «черная пятница».
5.
Вопрос: «Декоративная карликовая порода какого животного называется „мини-пиг“?»
Ответ игрока: «Собака».
Правильный ответ: свинья.
6.
Вопрос: «На территории какого современного государства находится Трансильвания?»
Ответ игрока: «Турция».
Правильный ответ: Румыния.
7.
Вопрос: «Экзамен по какому предмету Старик Хоттабыч помогал сдавать Вольке?»
Ответ игрока: «Пас».
Правильный ответ: география.
8.
Вопрос: «Название какого знака препинания происходит от латинского слова „разделение“?»
Ответ игрока: «Запятая».
Правильный ответ: дефис.
9.
Вопрос: «Каким коротким словом называется низкий табурет с мягким сиденьем?»
Ответ игрока: «Тумба».
Правильный ответ: пуф.
10.
Вопрос: «Как называется тренога, на которой стоит картина художника?»
Ответ игрока: «Пюпитр».
Правильный ответ: мольберт.
11.
Вопрос: «Назовите имя художника, приятеля Незнайки».
Ответ игрока: «Пас».
Правильный ответ: Тюбик.
12.
Вопрос: «Как расшифровывается первая буква в аббревиатуре организации СНГ?»
Ответ игрока: «Союз».
Правильный ответ: Содружество.
13.
Вопрос: «Какая певица претендовала на „Оскар-2019“ сразу в двух номинациях — „Лучшая актриса“ и „Лучшая песня к фильму“?»
Ответ игрока: «Рианна».
Правильный ответ: Леди Гага.
14.
Вопрос: «Альбом какой российской группы называется „„Коламбия Пикчерз“ не представляет“?»
Ответ игрока: «Пас».
Правильный ответ: «Банд’Эрос»
15.
Вопрос: «Кто в сказке Шарля Перро жил за мельницей в первом домике с краю?»
Ответ игрока: «Белоснежка».
Правильный ответ: бабушка.
16.
Вопрос: «Слугой кого из мушкетеров был Планше?»
Ответ игрока: «Атос».
Правильный ответ: Д’Артаньян.
17.
Вопрос: «Альбом какого российского исполнителя назывался The Boss?»
Ответ игрока: «ДДТ».
Правильный ответ: Тимати.
18.
Вопрос: «Главным героем какого фильма Мела Гибсона был индеец майя начала XVI века?»
Ответ игрока: «Пас».
Правильный ответ: «Апокалипсис».
А вы любите интеллектуальные телепередачи? На сколько вопросов вам удалось ответить правильно?