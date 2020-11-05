18 вопросов, которые обескуражили игроков «Слабого звена», а вас не заставят лезть за ответом в карман

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«Вы самое слабое звено, прощайте» — эту фразу не понаслышке помнит каждый, кто смотрел телевизор в начале 2000-х. Сейчас программа «Слабое звено» триумфально вернулась на телеэкраны, чтобы вновь украсть сердца любителей интеллектуальных игр. Порой участникам попадаются действительно трудные вопросы. Однако нередко случается и такое, что игроки не знают довольно элементарных ответов.

Мы в AdMe.ru посмотрели новые выпуски «Слабого звена» и отобрали 18 вопросов, которые ввели в ступор участников, а вы наверняка знаете на них ответ.

1.

Вопрос: «Какой итальянский ученый произнес фразу „И все-таки она вертится“?» Ответ игрока: «Пас».

Правильный ответ: Галилей.

2.

Вопрос: «Назовите столицу Литвы». Ответ игрока: «Рига».

Правильный ответ: Вильнюс.

3.

Вопрос: «Какая семья, живущая в Спрингфилде, дала название мультсериалу?» Ответ игрока: «Уорнер Бразерс».

Правильный ответ: Симпсоны.

4.

Вопрос: «Как в США называется день начала рождественского сезона распродаж?» Ответ игрока: «Сочельник».

Правильный ответ: «черная пятница».

5.

Вопрос: «Декоративная карликовая порода какого животного называется „мини-пиг“?» Ответ игрока: «Собака».

Правильный ответ: свинья.

6.

Вопрос: «На территории какого современного государства находится Трансильвания?» Ответ игрока: «Турция».

Правильный ответ: Румыния.

7.

Вопрос: «Экзамен по какому предмету Старик Хоттабыч помогал сдавать Вольке?» Ответ игрока: «Пас».

Правильный ответ: география.

8.

Вопрос: «Название какого знака препинания происходит от латинского слова „разделение“?» Ответ игрока: «Запятая».

Правильный ответ: дефис.

9.

Вопрос: «Каким коротким словом называется низкий табурет с мягким сиденьем?» Ответ игрока: «Тумба».

Правильный ответ: пуф.

10.

Вопрос: «Как называется тренога, на которой стоит картина художника?» Ответ игрока: «Пюпитр».

Правильный ответ: мольберт.

11.

Вопрос: «Назовите имя художника, приятеля Незнайки». Ответ игрока: «Пас».

Правильный ответ: Тюбик.

12.

Вопрос: «Как расшифровывается первая буква в аббревиатуре организации СНГ?» Ответ игрока: «Союз».

Правильный ответ: Содружество.

13.

Вопрос: «Какая певица претендовала на „Оскар-2019“ сразу в двух номинациях — „Лучшая актриса“ и „Лучшая песня к фильму“?» Ответ игрока: «Рианна».

Правильный ответ: Леди Гага.

14.

Вопрос: «Альбом какой российской группы называется „„Коламбия Пикчерз“ не представляет“?» Ответ игрока: «Пас».

Правильный ответ: «Банд’Эрос»

15.

Вопрос: «Кто в сказке Шарля Перро жил за мельницей в первом домике с краю?» Ответ игрока: «Белоснежка».

Правильный ответ: бабушка.

16.

Вопрос: «Слугой кого из мушкетеров был Планше?» Ответ игрока: «Атос».

Правильный ответ: Д’Артаньян.

17.

Вопрос: «Альбом какого российского исполнителя назывался The Boss?» Ответ игрока: «ДДТ».

Правильный ответ: Тимати.

18.

Вопрос: «Главным героем какого фильма Мела Гибсона был индеец майя начала XVI века?» Ответ игрока: «Пас».

Правильный ответ: «Апокалипсис».