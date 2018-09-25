15 ностальгических фото, которые перенесут вас обратно в детство

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Детство в 90-е было ярким и по-своему уникальным. Ведь тогда у детей была возможность долго и самозабвенно гулять на улице с друзьями, а потом также с упоением играть в новые компьютерные игры и Dendy. Сколько же на то время пришлось разных новинок — от киндеров и Petz до тамагочи и Lego. И все это добавило особого волшебства нашим детским годам.

Мы в AdMe.ru решили снова вспомнить то теплое время и поделиться этим с вами.

1. Помните, как они щипали язык?

2. Многие хотели себе говорящую игрушку «Фирби»

3. Каждая девочка мечтала о такой сумочке

4. Помните этот страшный звук барабанов?

5. В детстве мы понимали не все шутки из этого фильма, но все равно смеялись от души

6. Первое знакомство с миром ужасов

7. Как же хотелось собрать всю коллекцию!

8. Каждая девочка представляла себя одной из сейлор-воинов

9. Чилли Вилли и его фирменные блинчики!

10. Сделаешь себе шалаш, и все — «я в домике!»

11. Сколько было радости, когда собирал железную дорогу и запускал паровозик

12. А вы нашли всех «Волли»?

13. После «Рекса» очень хотелось уговорить маму взять щенка

14. Спиннер нашего детства

15. Все еще один из лучших фантастических фильмов

А что больше всего запомнилось вам из того времени? Делитесь в комментариях своими впечатлениями и воспоминаниями.