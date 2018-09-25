15 ностальгических фото, которые перенесут вас обратно в детство
Детство в 90-е было ярким и по-своему уникальным. Ведь тогда у детей была возможность долго и самозабвенно гулять на улице с друзьями, а потом также с упоением играть в новые компьютерные игры и Dendy. Сколько же на то время пришлось разных новинок — от киндеров и Petz до тамагочи и Lego. И все это добавило особого волшебства нашим детским годам.
Мы в AdMe.ru решили снова вспомнить то теплое время и поделиться этим с вами.
1. Помните, как они щипали язык?
2. Многие хотели себе говорящую игрушку «Фирби»
3. Каждая девочка мечтала о такой сумочке
4. Помните этот страшный звук барабанов?
5. В детстве мы понимали не все шутки из этого фильма, но все равно смеялись от души
6. Первое знакомство с миром ужасов
7. Как же хотелось собрать всю коллекцию!
8. Каждая девочка представляла себя одной из сейлор-воинов
9. Чилли Вилли и его фирменные блинчики!
10. Сделаешь себе шалаш, и все — «я в домике!»
11. Сколько было радости, когда собирал железную дорогу и запускал паровозик
12. А вы нашли всех «Волли»?
13. После «Рекса» очень хотелось уговорить маму взять щенка
14. Спиннер нашего детства
15. Все еще один из лучших фантастических фильмов
А что больше всего запомнилось вам из того времени? Делитесь в комментариях своими впечатлениями и воспоминаниями.
Фото на превью back_to_90th / twitter