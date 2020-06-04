15+ любимых занятий советской детворы, от воспоминаний о которых у нынешних взрослых сведет олдскулы

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Объяснить современным детям, зачем их родители в юные годы жевали гудрон и создавали «секретики» в земле, довольно сложно. У нынешних ребят и так все есть в изобилии, им не нужно развивать фантазию и прокачивать изобретательность, чтобы как-то себя развлечь. И не факт, что это идет им на пользу.

Мы в AdMe.ru вспомнили, что делали все дети в СССР, и с сожалением отметили, что многие из этих занятий ушли в прошлое. Но мы еще можем успеть передать потомкам навыки прыгания через резиночку и приготовления вкуснейших бутербродов в мире. Пора действовать!

Рисовали кукол и одежду для них

Убираясь на антресолях, нашла кусочек детства — целую коробку бумажных кукол с костюмами. Рисованные куклы вызывают у меня, пожалуй, самые лучшие воспоминания: их делала для меня бабушка. © hoosiers / Pikabu

А мы с сестрой таким куклам квартиру в рабочей тетради рисовали. Это было самое упоительное занятие! На первой странице всегда дверь с номером, которую мы вырезали, и она открывалась в их «дом». Класс! © buranG / Pikabu

Делали «секретики» в земле из цветных стеклышек, фантиков, цветочков, желудей и прочих «сокровищ»

Были с дочкой в лесу, и что-то ностальгия напала на меня. Нашли пару стекляшек (к сожалению, в лесу их достаточно) и сотворили маленькое чудо. Дочка была в восторге. Кто помнит? © Svetlayya / Pikabu

Самое крутое, когда ты его так хорошо спрятала, что «секретик» никто не выкопал, а ты его нашла через год. Э-э-эх, детство! Много ли для счастья надо было? © ChernayaMysh / Pikabu

Готовили самые вкусные в мире бутерброды

Разговорились с сыном о любимой еде. Он обожает колбасу, сосиски и сок из тетрапаков (все это даем ему крайне редко, поэтому и грезит о них). Эх, говорю, а в моем детстве прибежишь на 5 минут домой и быстренько, «пока мама не загнала», делаешь любимый бутерброд из ржаного хлеба, политого подсолнечным маслом, с солью, водой из-под крана запьешь — и вперед. А вечером с чаем можно и батоном с сахарной посыпкой побаловаться. Ребенок смотрел на меня как на сумасшедшую, а потом попросил приготовить «этот ужас». В итоге уплетал за обе щеки.

Носили значки

Значок октябренка в виде звезды с юным Лениным в центре школьники младших классов в СССР берегли как зеницу ока. Купить и просто так прицепить его к одежде было нельзя: отличительный символ ребенку должны были торжественно вручить перед всей школой после приема в октябрята. В Советском Союзе выпускалось очень много значков (в основном металлических) различной тематики, которые нередко становились предметом коллекционирования. Ближе к 90-м годам им на смену пришли пластиковые аналоги с фотографиями актеров и музыкальных групп.

Прыгали в резиночки

Бродим с 9-летней дочкой по гипермаркету. Стоят полки с детскими игрушками, всякой мелочью. Моя тащит какой-то пакетик цветной. Спрашивает меня, что это. В пакете резиночка, в детстве играли в такие, прыгали. Но наши были от трусов, связанные с узелками. А это розовая, блестящая. К слову, я была практически чемпионом по прыжкам в резиночки. Купили. Вечером все соседи могли наблюдать, как мы с мужем, оба не худенькие, скачем с детьми через резиночку. Учим их играть, у них сейчас даже игр нет. © «Подслушано» / Vk

Носили школьную форму и сами за ней ухаживали

Любая советская школьница могла подшить воротничок и манжеты, ну а уж красиво повязывать пионерский галстук умели все дети поголовно. Сейчас бы с утра наспех помыть алый галстук под умывальником, утюжком по нему — пш-ш-ш-ш — и побежать на пионерский костер да «Зарницу». Сейчас вспомнишь — такая романтика. © KatySpiridonov / Twitter

Пили газировку из автоматов

Граненые стаканы общего пользования не пугали советских детей: газированную воду из автоматов любили все. Стоило такое удовольствие всего 3 копейки (если с сиропом). Дети копили монетки, чтобы побаловать себя вкусным напитком, ну а если деньги отсутствовали, можно было попробовать постучать по автомату — и иногда он оказывался щедр, наливая газировку бесплатно.

Лечили простуду с помощью банок и горчичников

Помню этот запах детского крема, которым спину мазали, и горящего одеколона вместо спирта. Ватка на алюминиевой вязальной спице, голубой огонь, «Ай, больно» — «Которая, эта?». Мама прижимает кожу, стравливает немного давление в банке: «А теперь полежи». Накрывает пледом. Шевелишь лопатками — банки звякают. Можно двинуться сильно, какая-нибудь отвалится, но этого уговаривают не делать. Что там на спине — не видно, но лежать терпимо. Мама читает книжку вслух, чтобы мне было не скучно. Отличная штука — банки, машина времени, как фильмоскоп. © Billy.Bones / Pikabu

Ходили в магазин с авоськами

Эта вязаная сумка служила годами, легко помещалась в кармане и выдерживала вес продуктов почти в 80 кг — не то что современные пакеты из супермаркетов. Детей с авоськами отправляли в магазин, и все соседи могли точно знать по ее содержимому, что у вас будет на обед. Помню, послала меня мама за хлебом с авоськой, а на сдачу разрешила купить газировку. Иду я счастливая с батоном и бутылкой «Буратино», улыбаюсь на весь двор, а там 2 подружки мои сидят. Они меня увидели, газировку тоже заприметили и попросились ко мне забежать попить, чтобы их «домой не загнали». В общем, поделили «Буратино» на троих — так даже вкуснее получилось.

Вели и заполняли тетрадки с анкетами

Разбирала коробки после переезда и откопала настоящее сокровище для каждой уважающей себя школьницы, родившейся в СССР. Сколько воспоминаний с этим связано, сколько девичьих тайн и секретов! И как только сохранилась эта тетрадка с анкетами? Перечитываю — и улыбка до ушей.

Ездили в пионерские лагеря

Путевку для ребенка в пионерлагерь мог получить любой работающий гражданин СССР. Конечно, многие мечтали о поездке в «Артек» или «Орленок», но и менее известные места летнего отдыха детей были весьма популярны. Песни у костра, страшилки про «черную-черную комнату» под одеялом и первый танец с объектом обожания — о, сколько воспоминаний! В пионерском лагере смену заканчивали всегда огромным костром в ночи. Я никогда не забуду свои ощущения причастности к чему-то важному, легкой грусти от расставания с друзьями, надежд на новые встречи. Казалось, что искры от костра улетают прямо в небо, и это было так проникновенно и безумно красиво. Я была счастлива безмерно. © Елена Зенова / Facebook

Обязательно что-нибудь коллекционировали

Какая-нибудь коллекция в советские времена была практически у каждого. Собирали все: от марок и календариков до игрушек и спичечных коробков. Те, кто копил фантики от конфет или вкладыши от жвачек, «спорили» друг с другом и могли «отбить» себе желанные трофеи в ходе игры. Я в детстве коллекционировал замечания в дневнике. Многое забылось, но хорошо помню такое: «Приходит в столовую за полтора часа до обеда, чтобы быть первым в очереди». Мама сказала, что так нельзя, батя наорал, а бабуля похвалила, что я все делаю правильно. © «Подслушано» / Vk

Смотрели «Спокойной ночи, малыши!» и ложились спать

Самая популярная детская телепередача СССР собирала у экранов телевизоров, пожалуй, всех детей страны, а Филя, Хрюша и Степашка были самыми узнаваемыми и любимыми ведущими. Ребята с нетерпением ждали мультик в конце программы в надежде увидеть что-то новое, ведь в советское время их не так часто показывали по ТВ.

Давали вырывать молочные зубы ниткой и бросали их «мышке за печку»

К советским детям не прилетала зубная фея с подарками, зато у многих была «мышка за печкой», которая «забирала» молочные зубы и «приносила» коренные. Мы жили в многоэтажке, никаких печек у нас не было, а «мышка» была. Подарков она не приносила, но считалось, что если отдать ей молочный зуб и не найти его на том же месте на следующее утро, то коренной вырастет здоровым и красивым. «Печкой» служили антресоли. Когда через много лет мы переезжали из этой квартиры, там нашлись целые залежи молочных зубов — моих и сестренки. Выкидывать их, говорят, нельзя. Родители хранят.

Знали множество уличных игр, например казаки-разбойники, «12 палочек», лапта и классики

В детстве лето я проводила у бабушки в малюсеньком городке в области. Любимой нашей игрой были казаки-разбойники. Жили мы рядом с яблоневым садом, так что условия для игры идеальные. Собирались с утра, и игра начиналась. Играли мы 2 года, и все было прекрасно, а на третий вдруг появилась новая девочка, и мы с огромным удивлением узнали, что смысл этой игры заключался в самой настоящей имитации партизанской войны. Мы же просто разбредались по саду и весь день жрали яблоки на деревьях. © «Подслушано» / Vk

Писали бумажные письма

У многих детей в СССР были друзья по переписке из других городов и стран. Ребята отправляли письма сверстниками, бабушкам и дедушкам, слали открытки с поздравлениями родственникам и друзьям. О, как приятно было нащупывать рукой в почтовом ящике пухлый конверт и понимать, что откуда-то издалека тебе пришла весточка!

Слушали пластинки

Мои любимые детские пластинки. Скоро будет вертушка и можно будет переслушать про паукана и кисоньку мокренькую. © fish_bar / Twitter

Плели венки

Сплести венок из одуванчиков, ромашек или листьев могла практически любая советская девчонка и каждый второй мальчишка. Казалось бы, что тут сложного, но большинство современных детей с трудом осваивают эту нехитрую науку.

Собирали макулатуру

Забота об экологии в СССР была на достаточно высоком уровне: все, что можно было переработать или использовать повторно, собиралось и сдавалось в пункты приема. В школах устраивали соревнования между классами на самый массовый сбор макулатуры, и дети с азартом собирали старые газеты и коробки везде, где могли. В детстве сдавал макулатуру, покупал на талончики книги: «Малыш и Карлсон», фантастику Беляева, и даже удалось отхватить «Незнайку на Луне» Носова. Сейчас все это странно вспоминать, но читали все: и маленькие дети, и старики. Реально в СССР были самые читающие граждане. © denivanov / Pikabu