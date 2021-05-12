12 советских звезд, которые показывали всей стране, что такое настоящий стиль

Порой, рассматривая старые фото советских артистов, мы очаровываемся их чувством стиля. А иногда даже можем прийти к мысли о том, что все их наряды с легкостью можно было бы надеть и сегодня. Одни артисты шили свои костюмы сами, как Людмила Гурченко, другие покупали одежду за рубежом, как Лариса Голубкина, третьи довольствовались ассортиментом советских магазинов.

Мы в AdMe.ru просмотрели архивные фото знаменитостей и оказались в плену их обаяния и шарма, которые они умело подчеркивали одеждой.

1. София Ротару

Когда София Ротару начинала свой путь, она была неравнодушна к нарядам, выполненным в этническом стиле. Ее платья были украшены традиционными орнаментами и имели длину макси. Любила они не только платья, но и джинсы. Даже сейчас на фото в повседневной жизни ее частенько можно увидеть в джинсах и кроссовках.

2. Александр Абдулов

Любимец советских женщин Александр Абдулов был не только хорош собой, но и умел украсить свой облик прекрасно подходящей ему одеждой. Актер предпочитал нейтральные цвета — бежевый и горчичный, однако даже в них был ярким и неотразимым. Также он любил джинсовые комплекты и классические костюмы.

3. Любовь Полищук

«Советская Софи Лорен» — так называли Любовь Полищук. Сама актриса к своей внешности относилась довольно скептически — вздернутый нос, высокий рост (175 см), а еще она так комплексовала из-за 43-го размера ноги, что стеснялась подбирать обувь в магазине. Любовь Полищук предпочитала стиль кежуал, и часто на ней можно было увидеть одежду спокойных цветов — коричневых и синих оттенков.

4. Никита Михалков

В своих интервью Никита Михалков не раз утверждал, что у него нет бригады костюмеров и он выбирает одежду исключительно по собственному желанию. Однажды его даже не пустили на Каннский фестиваль из-за отсутствия смокинга. Он всегда выглядит как денди, а свой образ дополняет различными шарфами, которые носит как галстук, на итальянский манер.

5. Ирина Алферова

Естественность и простота — вот основные составляющие образа Ирины Алферовой. Если просматривать ее фотографии разных лет, то можно заметить, что на протяжении всей своей жизни она предпочитает носить одежду приглушенных тонов, а среди вещей отдает предпочтение брюкам простого кроя, юбкам ниже колена и воздушным блузкам. Она и сегодня выбирает естественность, говоря о том, что не собирается делать никаких пластических операций, после которых «все на одно лицо», и добавляет: «Я не хочу быть клоном. Я выбрала старость».

6. Олег Янковский

Уже с самой юности Олег Янковский был настоящим модником. Как-то он привел брата Николая в обувной магазин и показал ему ботинки его мечты: «Ботики были остроносые, как стиляги носили <...>. Я отложил их и купил с зарплаты. Какая была радость!» Ну а в уже более сознательном возрасте он предпочитал одеваться за границей. Карен Шахназаров вспоминал, насколько гармонично Янковский смотрелся на знаменитой каннской лестнице, повидавшей множество кинозвезд. Режиссер добавил: «Он с таким шиком носил смокинг, как будто делал это каждый день».

7. Ирина Мирошниченко

Некоторые зрительницы ходили на фильмы с участием Ирины Мирошниченко только для того, чтобы посмотреть, что сейчас в моде. В одном из своих интервью актриса признавалась, что у нее нет и никогда не было собственного стилиста: «Проработав столько лет в театре, кино, работая всегда с художниками, я, вероятно, выработала для себя уже какой-то свой вкус, стиль, и я знаю, что мне надо». Часто на съемках она даже отказывалась от услуг костюмеров и брала вещи из своего гардероба. Ну а большое влияние на Мирошниченко в плане выбора одежды оказала Франция. Еще актриса убеждена, что женщина должна иметь свой неповторимый стиль: «Если он хорош <...> всегда нужно его сохранять, а не менять. Это противоречит теории, согласно которой женщина должна каждый день меняться. Я склонна к обратному: надо быть всегда такой, какая ты есть».

8. Андрей Миронов

Андрей Миронов — один из самых отъявленных модников советского кинематографа. Уже будучи студентом, он выделялся своим изящным европейским стилем. На протяжении всей своей жизни он предпочитал носить яркие рубашки, костюмы в клетку, необычные бабочки и галстуки. И при этом умудрялся оставаться поклонником старой доброй классики.

9. Людмила Гурченко

Секрет уникального стиля Людмилы Гурченко заключается в том, что практически всю одежду для себя она создавала сама. Как-то актриса признавалась: «В те нищие времена невозможно было достать такую одежду, которая сегодня радует глаз. <...> Поэтому почти все свои туалеты я придумывала сама. Моделировала, кроила, шила, освоила сложнейшую вышивку и работу с кружевом, даже шляпки сама делала». Она не раз говорила, что длинный пиджак, короткая юбка и накладные плечи — это ее большая страсть.

10. Михаил Боярский

Широкополая шляпа, усы, гитара и черный цвет одежды — атрибуты Михаила Боярского. В повседневной жизни Михаил Боярский предпочитает исключительно черный цвет. Сам актер признавался, что этот цвет позволяет ему хотя бы немого защититься от любопытствующих глаз и сохранить состояние внутреннего покоя.

11. Лариса Голубкина

Скорее всего, умение одеваться со вкусом Лариса Голубкина переняла у мамы. Актриса говорила, что ее мама хорошо шила, «она всегда выглядела стильно». Ну а сама Лариса Голубкина подсматривала за модными тенденциями за границей, ведь в студенческие годы она частенько выезжала за рубеж. Одежду покупала там же, но в СССР ничего не носила, «чтобы не раздражать народ». В институт она старалась приходить одетой скромно, но иногда однокурсницы брали у нее какие-то наряды напрокат.

12. Анастасия Вертинская

«Русская Вивьен Ли» — так когда-то прозвали иностранные критики красавицу Анастасию Вертинскую. Она всегда самым гармоничным образом подбирала наряды, которые сочетались с ее аристократической внешностью. В основном она предпочитала брючные костюмы в сочетании с шарфами и шляпами и длинные платья из легких и светлых тканей.