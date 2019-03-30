12 сладостей родом из СССР, с которыми не сравнится ни одно современное пирожное (А вы тоже делали карамель в ложке?)

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Сегодня прилавки даже самых обычных магазинов изобилуют сладостями: количество разнообразных конфет, тортов, пирожных и прочих кондитерских изделий не поддается исчислению. Современных детей сложно удивить каким-то десертом, а всего несколько десятков лет назад было настоящим счастьем купить в кондитерской заветную «картошку» или корзиночку со сладкими грибочками и запить той самой газировкой из автомата — обычной за одну копейку или с сиропом за три.

Мы в AdMe.ru решили предаться ностальгии, вспоминая разные вкусности, которые наши мамы и бабушки покупали в булочно-кондитерских или готовили сами.

Пирожное «картошка»

«Картошка», пожалуй, одно из самых популярных и любимых лакомств времен СССР, которое при желании можно было сделать даже из обычных крошек белого хлеба. Однако настоящую «картошку» готовили из бисквитной крошки, перемешанной с кремом, и внутри она (о чем, кстати, мало кто помнит) была белая, и лишь снаружи ее посыпали какао или поливали шоколадной глазурью. Название же свое пирожное получило за сходство с картофельным клубнем, ведь украшали «картошку» небольшими пиками крема, напоминавшими проросшие глазки. Кстати, делали это пирожное и других форм — в виде шишек, шариков и даже фигурок животных.

Орешки со сгущенкой

Орешки со сгущенкой — лакомство, скорее, домашнее. Чтобы его приготовить, хозяйки покупали специальные орешницы — разъемные формы, похожие на две спаянные между собой сковороды. Жарились орешки на плите очень быстро, чего не скажешь о «креме», которым начиняли половинки, — вареной сгущенке. Чтобы его приготовить, нужно было не только время, но и смелость — банки со сгущенным молоком во время варки имели обыкновение взрываться. Впрочем, смелость всегда вознаграждалась: если содержимое знаменитой сине-белой банки не распределялось по всей кухне, орешки съедались моментально.

«Персики»

Если настоящие персики найти на прилавках советских магазинов было задачей не из легких, то пирожные с одноименным названием продавались во многих булочно-кондитерских. А дома «персики» часто пекли и в будни, и в праздничные дни — пирожные красиво смотрелись на столе, а их вкус нравился и детям, и взрослым. И никаких искусственных красителей — сходство с фруктами им придавал морковный и свекольный сок. Ну а лучшая начинка, само собой, абрикосовое или, если повезет, персиковое варенье, перемешанное все с той же вареной сгущенкой.

Настоящий «Наполеон»

Если какой десерт и можно назвать истинным королем советского десертного меню, то это определенно «Наполеон». Любители этого торта делятся на два непримиримых лагеря: одни предпочитают хрустящие слоеные коржи, промазанные масляным кремом, другие — тонкие, похожие на плотные блины, соединенные кремом заварным. Но классический «Наполеон» — тот, которым славились советские кондитерские — был из тонких, но слоеных коржей с прослойкой заварного крема.

Шоколадная «колбаса»

В отличие от настоящей сырокопченой колбасы, которую в магазинах можно было найти, прямо скажем, не очень часто, шоколадные «колбаски» были частым гостем на столах советских людей. Да и в кафе их тоже продавали — несмотря на простоту, этот десерт не уступал по вкусу даже тортам. Кстати, делается настоящая «колбаса» из печенья, обычного молока, сливочного масла, сахара и какао — именно эти ингредиенты входили в знаменитый советский десерт, а вот сгущенки там, вопреки распространенному мнению, никогда не было. Самый шик — съесть «колбасу», запивая «Байкалом».

Торт «Птичье молоко»

Торт «Птичье молоко», придуманный кондитерами легендарного арбатского ресторана «Прага», был первым продуктом питания в СССР, получившим патент на рецепт. Для того чтобы печь этот торт, в ресторане был создан отдельный цех, производивший до 2 000 единиц в сутки, однако торт все равно оставался дефицитом — к магазину при ресторане порой выстраивались огромные очереди желающих приобрести «Птичье молоко». Дома испечь его тоже было невозможно: рецепт знали только работники ресторана.

Корзиночки с кремом

Вариантов начинок корзиночек из песочного теста было несколько: с цветком и лепестком из масляного крема, с фруктами и мармеладом — но самыми любимыми были те, что с грибочками. Их шляпки из теста съедались первыми, за ними следовала ножка, сделанная из белкового крема, а сама корзиночка с остатками крема поглощалась в последнюю очередь.

Трубочки с вареной сгущенкой

Трубочки со сгущенкой — одна из вариаций на тему орешков. Готовятся они из того же теста, и внутрь упаковывается все та же взрывоопасная сгущенка. Разница лишь в «гаджетах»: те, у кого была орешница, делали орешки, а обладатели вафельниц — трубочки. Главное — сворачивать трубочки сразу же после приготовления вафельных блинов: остывшие будут ломаться.

Безе

Два воздушных безе, соединенные прослойкой из крема, — это, пожалуй, один из самых простых в приготовлении и вместе с тем изысканных советских десертов. Чтобы сделать белковое тесто (которое, кстати, подойдет и для еще одного классического советского лакомства — «Киевского» торта) для хрустящих и таящих во рту пирожных, нужны всего лишь яичные белки и немного сахара, а крем и вовсе можно заменить обычным вареньем. Но настоящее, «ностальгическое» пирожное делалось с кремом под изысканным названием «Шарлотт», состоящим из масла, яиц и молока.

«Карамель» в ложке

Самый простой рецепт в мире позволял сделать настоящую карамель, похожую на известный всем петушок на палочке. Немного сахара насыпать в столовую ложку (желательно не алюминиевую), включить конфорку и нагревать ложку и ее содержимое до тех пор, пока сахар не растворится. Главное — вовремя убрать с огня, иначе сахар сгорит и будет горьким. Остудить и лизать с удовольствием.

Жареные пирожки с повидлом

Жареные пирожки были одним из любимых уличных лакомств: их продавали с тележек женщины, одетые в белые колпаки и нарукавники. В ассортименте лотков, от которых исходил чудесный аромат никем еще не запрещенной жирной пищи, были пирожки с мясом, рисом и яйцом, но мечтой сладкоежек были те, что с повидлом. Жарили такие пирожки и дома — тесто для них готовилось быстро, на воде и без яиц. А еще вместо повидла можно было положить карамель — что-то типа «Гусиных лапок»: от жара они плавились и превращали пирожок в лучшее лакомство в мире.

Слоеные трубочки с кремом

Сочетание хрустящего слоеного теста и нежнейшей начинки — иногда масляного или заварного крема, а в классическом рецепте взбитых сливок — делало трубочки, пожалуй, самым изысканным советским десертом, сравниться с которым в утонченности могли разве что эклеры. Замешивать слоеное тесто достаточно сложно (это сегодня можно купить готовое в любом магазине), поэтому если советские хозяйки и готовили их дома, то только по праздникам.

Бонус: Сифон для газированной воды

Вряд ли найдется хотя бы один человек, выросший в СССР, которому не знаком сифон — аппарат, позволявший делать лучшую в мире газировку. Она была хороша и сама по себе, но в сочетании с вареньем превращалась в мечту любого ребенка. Те же, у кого не было сифона или внезапно закончились похожие на патроны баллончики, находили выход: газировку можно было сделать из растворенной в воде лимонной кислоты, в которую добавляли соду. Вкус был практически неотличим.

А какой десерт из детства вы любите больше всего?