10+ супермоделей, которые незаметно для всех улучшили свою внешность и стали еще популярнее

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При взгляде на длинноногих стройных красоток, которые покоряют мировые подиумы, многие думают: чего еще им желать? Но женщины всегда найдут в себе то, что можно улучшить: пухлые от природы губы сделать еще объемнее, избавиться от щечек и обзавестись скулами как у Малефисенты, а глаза сделать раскосыми, чтобы походить на представительницу семейства кошачьих. Модели решаются на столь ювелирную работу над своей внешностью, что изменения заметны только при взгляде на самые ранние их фото.

AdMe.ru с грустью принял новость о том, что осень 2019 года пройдет без ежегодного показа Victoria’s Secret, и решил вспомнить, как выглядели знаменитые топ-модели в начале их карьеры.

1. Роузи Хантингтон-Уайтли

Роузи — эталонный «ангел» Victoria’s Secret: белокурые волосы, пухлые губы и манящий взгляд. Если сравнить фотографии девушки в начале ее карьеры и сейчас, то можно заметить, что скулы стали рельефными, нос — более изящным, верхнее веко — заметнее, а губы — еще более чувственными.

2. Кэндис Свейнпол

Не менее знаменитый белокурый «ангелочек» — Кэндис. Черты лица модели со временем приобрели скульптурность, что превратило милую девушку в роковую соблазнительницу. Остается только гадать: приложил ли свою руку к изменениям внешности хирург или просто сошла девичья припухлость?

3. Адриана Лима

Пожалуй, нет более узнаваемого носителя знаменитых крыльев, чем Адриана Лима. Бразильская модель завершила свою карьеру, но черты ее лица почти не изменились: тот же лисий взгляд, объемные губы, только кончик носа, кажется, стал чуть миниатюрнее.

4. Миранда Керр

Миранда большое внимание уделяет уходу за кожей, а не коррекции внешности при помощи скальпеля. Модель запустила собственную линию органической косметики Kora Organics, и, глядя на свежий вид бывшего «ангелочка», с уверенностью можно сказать, что она знает, как сохранить красоту.

5. Белла Хадид

Белла несомненно станет иконой среди топ-моделей нашего времени: высокая, стройная, с тонкими чертами лица. Девушка пошла на радикальные изменения во внешности и точно знала, какой образ хочет нести в массы: строгий вид, слегка раскосые глаза и острые скулы стали ее фирменной фишкой.

6. Джиджи Хадид

Старшая сестра Беллы, Джиджи, в самом начале карьеры запомнилась многим благодаря типажу baby face. Сейчас образ девушки стал более строгим, и, кажется, причина кроется в коррекции верхних век.

7. Эмили Ратаковски

Горячая красотка Эмили Ратаковски не перестает радовать своих подписчиков весьма откровенными фотографиями. С годами форма губ модели стала еще более соблазнительной, скулы — более выраженными, а также девушка вернула естественную форму бровей.

8. Кендалл Дженнер

Кендалл всегда выделялась на фоне своих знаменитых сестер высоким ростом и нежеланием корректировать собственную внешность. Тем не менее можно заметить, что девушка все же не смогла устоять перед индустрией красоты: со временем ее взгляд стал более открытым, губы — чуть объемнее, а нос — меньше.

9. Ирина Шейк

Заметных изменений в лице Ирины нет, но область скул и щек стала более четкой и скульптурированной. Возможно, дело в правильном макияже, а не в уколах красоты.

10. Крисси Тайген

Крисси не скрывает, что над ее внешностью поработала целая команда пластических хирургов и косметологов. По утверждению самой Тайген, в ее лице не подверглись изменениям только щеки.

11. Даутцен Крус

Даутцен Крус в модельный бизнес пришла давно, однако ее карьера до сих пор продолжает идти в гору. Даутцен практически не изменилась, и если были какие-то вмешательства во внешность модели, то только уколы ботокса, которые сделали ее лицо менее подвижным.

12. Жизель Бюндхен

Летом 2015 года Жизель Бюндхен обратилась к пластическому хирургу для коррекции груди, и скрыть этот факт от публики не удалось. Модель призналась, что решилась на операцию после рождения ребенка, но очень пожалела об этом. Параллельно c коррекцией груди Жизель сделала блефаропластику, но эта операция по изменению формы век полностью оправдала ожидания модели.

13. Изабель Гулар

О пластических операциях Изабель ничего не известно, поэтому нам стоит только догадываться, что послужило внешним изменениям: работа хирурга либо смена имиджа и удачный макияж.

14. Оливия Калпо

А вот то, что Оливия поработала над своей внешностью, заметно невооруженным глазом. Девушка скорректировала форму носа, губ и скул.

15. Бар Рафаэли

Наша статья не была бы полной, если бы мы не нашли моделей, которые, кажется, раскрыли секрет молодости. Так, бывшая возлюбленная Леонардо Ди Каприо, Бар Рафаэли, совсем не изменилась с годами и не дает ни малейшего шанса усомниться в ее природной красоте.

16. Саша Пивоварова

И над Сашей Пивоваровой время абсолютно не властно. Секретом своей красоты модель считает полный отказ от алкоголя и умеренное использование косметики.