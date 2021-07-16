10 бытовых хитростей, которыми пользовались наши родители, когда прогресс еще не захватил мир

Это сейчас мир развивается такими темпами, что не успеваешь уследить. Что ни день, то какая-нибудь новинка. Раньше и предположить не могли, что все может так быстро меняться. Но наши родители были совсем не промах, поэтому придумывали разные способы, как справиться с бытом.

Мы в AdMe.ru изучили и объединили в список хитрости, которыми люди пользовались раньше, до того, как прогресс разогнался почти до скорости света.

Клеили газеты под обои

Плотные газетные листы хорошо выравнивали стены, которые не были такими ровными, как сейчас. К тому же штукатурка была не такой качественной и без дополнительного укрепления быстро осыпалась. Именно по этой причине в старых квартирах иногда обнаруживают «обойные» артефакты: несколько слоев бумаги на стенах. К тому же обои, наклеенные на газету, реже рвались.

Мыли посуду без моющих средств

Когда густых и пенящихся моющих средств не было, с грязной посудой нужно было как-то справляться. А водой отмоешь далеко не все. Поэтому на помощь приходили горчица и сода. Горчица отлично убирает жир с посуды, поэтому она была прекрасным средством для мытья тарелок и кастрюль после жареной еды. А содой можно было легко чистить чайники и натирать столовые приборы до блеска.

Варили клейстер

Клей для обоев варили. Пойти в магазин и купить там готовую смесь было нельзя, как сейчас. «Готовили» его, разведя в воде крахмал, а иногда заменяли его мукой. Такой «клей», конечно, хорошо приклеивал бумагу к стене, но сох небыстро. Тонкие и влажные бумажные обои, к сожалению, иногда из-за этого приобретали не очень презентабельный вид.

Вязали коврики из пакетов и старой одежды

Старые вещи раньше старались не выбрасывать, а давали им вторую жизнь. Будь то старые пакеты или старая одежда. И то и другое резали на полоски и сматывали в клубки, а когда их накапливалось достаточно, то вязали из них разные коврики, иногда накидки на мебель. А кто-то продолжает их вязать и по сей день.

Варили бигуди

Термобигуди — это приспособление, схожее по принципу работы с привычной нам плойкой. Но в отличие от нее бигуди нагревались не с помощью электричества, а с помощью горячей воды. Их «варили», и благодаря парафину, находящемуся внутри, они нагревались.

Использовали мыло вместо мелка

Выбрасывать обмылки в советскую пору было совсем уж расточительно. Ведь они могли еще принести пользу. К примеру, их можно было использовать вместо мела при раскроечных работах, потому что часто одежду шили себе сами. Конечно, преимущественно такой «мелок» подходит для темных тканей, на светлых он едва заметен.

Подводили глаза заточенной спичкой или карандашом для рисования

Карандаш для глаз было достать не так просто, поэтому за «подводкой» чаще отправлялись в канцелярский магазин. Обычный карандаш располовинивали, мочили грифель и с помощью кисточки или заточенной спички рисовали стрелку нужной толщины.

Сажали рассаду в старую упаковку

К любой таре относились очень бережно, ведь она могла послужить повторно. Один из вариантов использования — для посадки рассады. Так как большого выбора различных контейнеров, как сейчас, тогда не было, различные баночки, коробочки, пакеты из-под молока, подходящие для этой цели, хранили до огородного сезона. Надо сказать, что многие до сих пор отдают предпочтение таким емкостям (старым стаканчикам, упаковкам и пакетам). Также вырезали и клеили емкости для рассады из бумаги.

Делали ограничители для спиц из ластика

Рукоделие было очень распространено, многие женщины вязали не только из-за того, что было необходимо связать какие-то вещи, а просто для удовольствия. А для вязки крупных изделий на концы спиц надевали небольшие кусочки ластика, чтобы петли не «слезали» и не пришлось все переделывать.

Распускали вещи из пряжи и вязали из нее новые

Вязаные изделия, которые износились до дыр или стали маленькими, распускали. Из этой пряжи вязали другие вещи, потому что новую достать было не так просто. Ее либо пряли сами, либо использовали несколько раз одну и ту же. Так, например, из старого свитера мог получиться новый или даже несколько вещей для детей. И в этом есть здравый смысл. Особенно ясно мы понимаем это сейчас, когда одежды производится столько, что утилизировать ее просто-напросто не успевают.