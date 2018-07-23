Как голос незаметно влияет на карьеру, повседневное общение и даже на личную жизнь

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Что для вас важнее: то, как вы выглядите или как звучит ваш голос? Кажется, ответ очевиден. Между тем ученые советуют еще раз взвесить приоритеты. Голос и манера речи сообщают о нас гораздо больше, чем наш внешний вид, редко дают соврать и даже способны саботировать или, напротив, обеспечить карьерный рост.

AdMe.ru принес вам свежую порцию подсознательной психологии, и тут есть над чем подумать.

Голос и гендер

Женщины могут до посинения спорить, нравятся ли им брюнеты или блондины, худощавые или накачанные, но, когда дело доходит до голоса, выясняется, что мужчины с глубоким низким голосом однозначно наиболее привлекательны. Что касается самих мужчин, то они, оказывается, умеют перестраивать свой тон в зависимости от окружения. В ходе экперимента молодым мужчинам предложили побороться за свидание с привлекательной дамой. Общение проходило через видеочат, так что подопытный мог видеть девушку, а своего соперника, находящегося в другой комнате, — только воспринимать на слух. Во время беседы оппонентам предлагалось высказаться, чем, по их мнению, они могут заслужить уважение других мужчин. После разговора участники отвечали на ряд вопросов о себе, сопернике и девушке. Анализ аудиозаписей показал, что голос мужчин заметно менялся в зависимости от того, как они отнеслись к своему оппоненту. Если они считали себя более доминантными, то понижали тон голоса, демонстрируя бо́льшую уверенность; если же чувствовали себя менее представительными на фоне соперника, то говорили более высоким голосом. В обоих случаях участники едва ли осознавали, что делают.

Имеет ли голос «расу»?

Можете ли вы угадать национальность человека, просто услышав его голос? Исследования показывают, что некоторые успешно с этим справляются. Например, когда дело доходит до телефонного разговора, афроамериканцы стараются звучать максимально «по-белому». То есть говорить с так называемым стандартным акцентом — нормой произношения, на которой общается наиболее благополучная часть населения. Оливия Кенг (Olivia Kang), гарвардский психолог, заключила, что, если вы говорите по стандартам произношения, вас автоматически оценивают как более интеллектуального, компетентного и вызывающего доверие человека. Если ваш акцент отличается — вы лишаетесь ряда социальных преимуществ. Когда мы слышим голос на том конце провода, то собираем по кусочкам образ того, с кем разговариваем. Возраст, пол, происхожение определяются весьма точно. Но любопытно, что при этом мы немедленно формируем представление о характере человека. В 2001 году вышло исследование, подвердившее, что после беседы по телефону темнокожим американцам реже перезванивали, сдавали квартиру или одобряли кредиты. Речь идет не об открытом проявлении расизма, но о подсознательных, едва ли заметных нам самим процессах. Нельзя сказать, что подобное «акцентное недоразумение» касается исключительно США. Достаточно подумать о людях, говорящих с акцентом на вашем родном языке, а потом вспомнить первую ассоциацию, связанную с ними. Она, увы, едва ли окажется приятной. Все это заставляет задуматься о том, не пора ли нам учиться слушать других более осознанно.

Какую роль голос играет в карьере?

В условиях поведения на рабочем месте высота голоса, тембр, громкость, скорость и ритмика — важные показатели того, насколько вы уверены в себе. В одном из экспериментов ученые попросили одну группу ответить на пару одинаковых вопросов. Затем немного изменили звучание их голосов в записи: увеличивали или понижали высоту голоса и замедляли или ускоряли его скорость. Другой группе предстояло прослушать их ответы и поделиться своими впечатлениями. Варианты записей распределялись в случайном порядке и содержали одни и те же слова — разница была только в звучании. Те, кто говорили высоким тоном, были оценены как менее надежные, более эмоциональные и нервные, чем люди с более низким тоном. Также неприязненно отнеслись и к тем, кто говорил медленнее. Выходит, чуть более быстрая (и к тому же низкая) речь представляет нас в глазах собеседника более убедительным, энергичным и даже более умным человеком.

Что важнее: звучание или содержание?

Доктор Алекс Ликерман (Alex Lickerman) убежден, что наши чувства выражаются именно тоном, а вовсе не словами, которые мы произносим. Вы можете произнести «Я люблю тебя» в такой манере, что никто не поверит в вашу искренность. И люди довольно точно считывают подобные подсознательные сигналы. Разумеется, мы не всегда стремимся перехитрить тех, с кем разговариваем. Когда в ответ на нашу невинную фразу собеседник реагирует совсем не так, как мы ожидали, стоит придержать критику и попробовать еще раз мысленно воспроизвести свой тон (или хотя бы ощущения). Без сомнения, это невероятно тяжело. Многие испытывают сложности в распознавании собственных эмоций, особенно когда они сильно расходятся с тем, что мы хотели бы чувствовать или считали бы правильным. Такая пракика требует большой внутренней работы. Доктор Ликерман также предлагает весьма оригинальный способ самопроверки — видеоотчеты о том, как вы говорите в течение дня. В начале своей работы с пациентами он анализировал свое общение с ними со стороны, и это повысило его профессиональные качества. Изучение записей своего общения с семьей и друзьями позволило Ликерману, по его словам, стать «лучшим человеком». Если решитесь попрактиковать такой метод самопознания, важно совершенно забыть о том, что ваша речь документируется.

Бонус

Если голос производит такое сильное впечатление, можем ли мы сознательно изменять его звучание? Да, настройка голоса — это вполне контролируемый процесс, и есть явное тому доказательство. В 1959 году Маргарет Хильда Робертс была избрана в британский парламент от консервативной партии. Несмотря на большие амбиции Маргарет, даже приближенные понимали, что ее по-учительски давящая манера речи и высокий женский голос были серьезным недостатком. Робертс приняла это к сведению и всерьез работала над тем, чтобы сделать свой голос более благозвучным и низким. Что ж, кажется, это сработало: в 1979 году Маргарет Тетчер, сменившая фамилию после замужества, заняла пост премьер-министра Великобритании.