Вот что происходит с телом, когда вы занимаетесь ненавистной работой

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«Несправедливость [на работе] — особенно токсичный фактор, ведь она бьет нас в самую суть того, кто мы есть. Когда со мной несправедливо обращаются, то оскорбляют мое достоинство как личности, подразумевая, что я не заслуживаю уважительного отношения», — так сформулировал проблему угнетающего труда канадский психолог Кевин Келлои (Kevin Kelloway). Нездоровые трудовые отношения не просто ежедневно портят настроение, они подрывают наше физическое и психическое благополучие.

Редакция AdMe.ru обращает внимание на потенциальную опасность работы, если последнюю вы воспринимаете как оплачиваемую пытку. Возможно, один из пунктов ниже укажет на то, стоит ли ваша карьера таких жертв.

1. Ваши пищевые привычки меняются

Ощущение голода и повышенный аппетит тесно связаны с нашими эмоциями. Во время сильного стресса происходит мощный выброс адреналина. Так организм пытается переключить все наши силы на бег от опасности или борьбу с ней, подавляя при этом остальные чувства, в том числе и голода. Этим объясняется, почему некоторые люди худеют на фоне затяжных переживаний. У других запускается прямопротивоположный процесс: при хроническом стрессе надпочечники активно вырабатывают гормон кортизол, усиливающий аппетит. Тогда человек может начать заедать переживания, часто отдавая предпочтение сладостям.

2. Вы буквально разваливаетесь

Когда работа не просто неинтересна, а откровенно ненавистна, ваше тело реагирует соответственно. Так, чувствуя себя подавленными, некоторые люди горбятся и втягивают голову в плечи, чтобы быть менее заметными. Те, кто выбирают более агрессивную позицию защиты, могут постоянно сжимать челюсти и держать в напряжении шею и плечи. Мышцы, суставы, позвонки находятся в одном и том же положении неестественно долго. Более того, реакции тела происходят автоматически и их сложно отследить и предотвратить, даже если вы знаете, на что обратить внимание. Возможными последствиями психологически нездоровой работы могут стать шейный остеохондроз, мигрени и бруксизм.

3. Ваш ЖКТ дает сбои

Даже обеденный перерыв или чашка кофе в угнетающей рабочей атмосфере способны отравить жизнь. Дело в том, что процессы пищеварения имеют прямую связь со стрессом, так как тот влияет на работу кишечника и жизнедеятельность его бактерий. В лучшем случае после приема пищи вы можете замечать перепады настроения. В худшем — расстройство желудка, запор или вздутие.

4. Вы чаще болеете

Если вы заметили, что дрейфуете от одной простуды к другой, подумайте, не может ли это быть связано с вашим отношением к работе. Исследования подтверждают, что хронический стресс, в отличие от кратковременного, подавляет работу иммунитета, что делает вас более подверженными вирусной инфекции. Если вы предрасположены к каким-либо заболеваниям, реакция на нелюбимую работу может их только усугубить. Например, при ежедневном стрессе происходит выброс гистамина, что может спровоцировать сужение бронхов у астматиков. А скачки инсулина могут спровоцировать развитие сахарного диабета, особенно у людей с избыточным весом.

5. Вы чувствуете, что глупеете

Бесконечно выполняя неприятную работу, вы можете столкнуться с ощущением «каши в голове»: изнурительная усталость в сочетании с ухудшающейся памятью, сниженной концентрацией и уровнем мозговой активности. Окружающее воспринимается словно сквозь какую-то дымку, и вы явно не чувствуете себя способными справляться с нагрузкой. К тому же объяснить начальнику, почему вы не можете выполнить задание в срок или без ошибок, едва ли представляется возможным.

6. Вы плохо спите

Один из базовых симптомов хронического стресса — появление проблем со сном. Вам тяжело заснуть, потому что мозг никак не приходит в состояние покоя. Или вы то и дело просыпаетесь среди ночи. Утром вы можете просыпаться с ощущением гнетущего беспокойства и тревогой от мысли, что нужно собираться на работу. Подчеркнем, что речь идет не о паре-тройке бессонных ночей, а о систематических нарушениях. Так же как нежелание выбираться ни свет ни заря из постели имеет мало общего с чувством тоски и безысходности при пробуждении.

7. Вы попадаете в психологическую ловушку

Подвох скрыт в том, что у вас больше шансов остаться заложником ситуации, нежели что-то изменить, потому что поиск альтернативы требует мотивации и сил — как раз того, чего у вас нет. Проблему можно решить, обратившись к психотерапевту. Однако исследования показывают, что люди, имеющие психические расстройства, опасаются слухов и последующего позорного увольнения. Это заставляет их бесконечно откладывать решение и делает помощь со стороны едва ли возможной.

8. Вы саботируете собственное будущее

Ненависть к работе может отразиться на вас даже многие годы спустя. Исследование показало, что те, кто в возрасте 20–30 лет были разочарованы своей работой, к 40 годам имели шаткое психическое здоровье, склонность к депрессии и повышенную тревожность. По словам автора исследования Хуэй Чжэн (Hui Zheng), это может стать причиной последующих физических проблем. Например, повышенная тревожность и депрессия могут спровоцировать заболевания сердечно-сосудистой системы и другие болезни в более зрелом возрасте, сократив продолжительность жизни.

Как вы можете себе помочь?

Разумеется, каждая ситуация требует частного разбора, однако есть несколько универсальных советов, которые могут помочь тем, кто ищет выход из создавшегося положения: Для начала убедитесь, что дело действительно в неадекватной рабочей обстановке. Если вам регулярно приходится менять место работы, из раза в раз сталкиваясь с «трудным коллективом», возможно, дело не в коллективе.

Используйте любую возможность переключиться на работе. Выходите из здания на обед, устраивайте короткие перерывы на чай, по вечерам и выходным старайтесь выделить хотя бы полчаса для любимых занятий.

Говорите о своих проблемах. Поделитесь с родственниками или друзьями, даже если это будет выглядеть как откровенное нытье. Иногда все, что нужно, — это как следует выговориться.

Обратитесь за профессиональной психологической помощью. Это можно сделать анонимно, а количество сеансов остается на ваше усмотрение.

И, наконец, увольтесь. Если вы мысленно отметили актуальность хотя бы половины из этих пунктов, возможно, ситуация зашла уже настолько далеко, что пора пересмотреть приоритеты.