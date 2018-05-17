Ученые объяснили, откуда берется седина и как с ней бороться
Британские дерматологи провели ряд экспериментов и выяснили, что к 50 годам 50 % всего населения планеты имеют по меньшей мере 50 % седых волос. Кроме того, светлокожие люди начинают седеть после 30 лет, азиаты — около 40, а темнокожие — после 40 лет. Это вполне естественный процесс, называемый депигментацией, однако серебро в волосах появляется и в 20, и в 30 лет.
AdMe.ru расскажет, откуда берется седина, о каких проблемах она может сигнализировать и как отсрочить момент ее появления.
Что придает волосам цвет?
От структуры и качественной работы волосяного фолликула, а точнее клеток меланоцитов, вырабатывающих меланин, зависит рост и цвет волос. Меланин состоит из эумеланина и феомеланина и в зависимости от количества и соотношения этих пигментов и получается весь спектр известных нам оттенков волос.
С возрастом или под воздействием внутренних причин активность меланина снижается и он в буквальном смысле перестает взаимодействовать с белками волос, так начинают от корней расти седые волоски. Причем процесс полного обесцвечивания может длиться вплоть до 10 лет, сразу стать седым волос не может, даже от очень сильного стресса. Нервные потрясения лишь ускоряют процесс ухудшения структуры волос.
Причины, которые могут провоцировать появление седины
- Генетические причины — если в вашей семье многие рано начинали седеть, скорее всего, это постигнет и вас
- Проблемы с щитовидной железой
- Нехватка витаминов группы В и дефицит железа в крови
- Прием некоторых лекарств
- Неполноценное питание, а также регулярное употребление продуктов с высоким содержанием сахара, муки, глутамата натрия, соли, красителей
- Курение, препятствующее снабжению клеток кислородом
Мифы о седине
- Если вырвать волос, вырастет 6 новых седых? Количество седых волос от этого не прибавится, а может, наоборот, уменьшится, но из-за того что фолликул от постоянных вырываний повреждается и со временем вовсе перестает участвовать в росте волос. Если уж очень хочется, единичный волосок можно аккуратно срезать маникюрными ножницами у основания.
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Меняется ли структура у седых волос? Они могут стать тоньше. Однако многие жалобы, связанные с увеличившейся сухостью и жесткостью волос, являются лишь следствием снижения активности сальных желез кожи головы.
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Седые волосы серого цвета. Это неправда. На самом деле полностью седые волосы прозрачны. По мере снижения активности меланина они даже могут приобретать желтоватый оттенок. Серой седина кажется только из-за оптической иллюзии.
Как побороть седину и отсрочить ее появление?
- Измените свой рацион и включите в него овощи, фрукты и продукты, богатые витамином В12 (рыба и морепродукты, молоко, творог, яйца, курица), В9 (рис, фасоль, чечевица), медью и железом (кешью, печень, миндаль). Большое количество белка и витаминов поможет не только вашим волосам, но и телу поддерживать форму.
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Сходите к врачу и исследуйте свой организм, в частности, щитовидную железу. Возможно, выявятся проблемы, о которых вы и не подозревали.
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Проводите массаж головы, что обеспечит приток крови к волосяным фолликулам, а значит, и улучшит их питание.
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Сделайте модную стрижку. Короткие стрижки всегда здорово смотрятся, к тому же короткие волосы гораздо легче укладывать и они лучше держат форму. Еще один беспроигрышный вариант — каре, которое идет почти всем типам лица и которое можно уложить несколькими способами.
- Регулярно делайте натуральные маски, которые питают корни и активируют процессы обмена. Рецепт 1. Смешайте 2 ст. л. кокосового масла и сок половины лимона. Оставьте смесь на 10 минут, затем с помощью ватного тампона нанесите на волосы, включая корни, помассируйте голову. Смойте через 20–30 минут. Можно воспользоваться и другими рецептами, например, этим и этим.
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Не прячьте седину. Можно пойти вслед за смелыми известными актерами, которые предпочитают не скрывать седые пряди, например, Ричард Гир, Джордж Клуни, Джейми Ли Кертис. Или же создайте модную седину с помощью краски. Серые оттенки волос сейчас на пике моды, пользователи инстаграма даже выкладывают фотографии под хештегом #grannyhair. Звезды тоже не обошли вниманием эту тенденцию и смело перекрашивают пряди как Кара Делевинь.
А есть ли у вас седина и боретесь ли вы с ней? Расскажите, что вам помогает в этом.
Фото на превью eastnews, curtisleejamie / instagram