Ученые объяснили, откуда берется седина и как с ней бороться

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Британские дерматологи провели ряд экспериментов и выяснили , что к 50 годам 50 % всего населения планеты имеют по меньшей мере 50 % седых волос. Кроме того, светлокожие люди начинают седеть после 30 лет, азиаты — около 40, а темнокожие — после 40 лет. Это вполне естественный процесс, называемый депигментацией, однако серебро в волосах появляется и в 20, и в 30 лет.

AdMe.ru расскажет, откуда берется седина, о каких проблемах она может сигнализировать и как отсрочить момент ее появления.

Что придает волосам цвет?

От структуры и качественной работы волосяного фолликула, а точнее клеток меланоцитов, вырабатывающих меланин, зависит рост и цвет волос. Меланин состоит из эумеланина и феомеланина и в зависимости от количества и соотношения этих пигментов и получается весь спектр известных нам оттенков волос.

С возрастом или под воздействием внутренних причин активность меланина снижается и он в буквальном смысле перестает взаимодействовать с белками волос, так начинают от корней расти седые волоски. Причем процесс полного обесцвечивания может длиться вплоть до 10 лет, сразу стать седым волос не может, даже от очень сильного стресса. Нервные потрясения лишь ускоряют процесс ухудшения структуры волос.