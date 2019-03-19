Ученые говорят, что у пар, любящих подколоть друг друга, лучшие отношения

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Хотите узнать секрет здоровых и приносящих счастье отношений? Шутите. Наука нашла подтверждение тому, что смеяться вместе или друг над другом — это один из важных элементов для создания крепкого союза.

AdMe.ru убедился, что чувство юмора — ключевой момент, от которого зависит гораздо больше, чем мы думали.

Джеффри Холл из Университета Канзаса в течение 30 лет провел 39 исследований с участием более 15 000 человек. И самый главный его вывод заключается в том, что юмор является важной частью построения успешных отношений. Но важно отметить, что главное здесь не просто найти человека, который способен пошутить. Ведь не факт, что остроумные колкости, которые нравятся одному, понравятся другому.

В одной из своих статей Холл рассказывает, что способность посмеяться друг над другом и воспринимать это спокойно создает безопасные отношения между партнерами. Игривость в паре — это очень важный компонент. Это не значит, что можно круглые сутки надсмехаться над любимым человеком, ведь так вы рискуете наоборот оттолкнуть. Агрессивный юмор не идет на пользу.

Исследователь также рассказал, почему чувство юмора важно при поиске близкого человека: Чувство юмора обычно присутствует у всех общительных и приятных людей. «Под общительностью часто понимается способность без проблем находить общие темы для шуток и смеха в любой компании».

Мужчины используют шутки, чтобы понять, заинтересована ли в нем женщина.

Когда мужчина шутит, а женщина смеется, оба они как будто бы проигрывают будущий сценарий отношений, где мужчины смешат, а женщины смеются. «Этот план настолько устойчив, что диктует все нюансы — от приглашения на свидание до оплаты счета в ресторане».

Согласно данным еще одного исследования, смех с вашей второй половиной не только способен поднять настроение, но и снижает уровень стресса, повышает самооценку и является отличным способом для разрешения небольших конфликтных ситуаций.

Поэтому главный вывод заключается в том, что в паре должны быть люди со схожим чувством юмора. Если оба только «за», чтобы подшутить друг над другом, то это принесет пользу. А вот если один любит подкалывать, а второй считает это обидными насмешками, могут возникнуть серьезные проблемы.

А в вашей паре присутствует юмор? Любите подколоть друг друга?