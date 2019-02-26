Телеведущий из США так убедительно рушит популярные мифы, что и подкопаться не к чему

19 1

25

13.1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Адам Коновер обрел невероятную популярность благодаря своей собственной программе «Адам портит все». В захватывающих сюжетах ведущий и его команда экспертов виртуозно рушат стереотипы, навязанные обществом, телевидением и вашими соседями.

Мы в AdMe.ru с любопытством пересмотрели практически все выпуски передачи и нашли самые интригующие факты, которые даже нас немножечко шокировали.

1. Не писайте на рану, если вас ужалила медуза

Если в море вас ужалила медуза, то не стоит просить окружающих пописать вам на рану, как это случилось в эпизоде сериала «Друзья» с Моникой и Джо. На самом деле это может нанести еще больший вред организму. При контакте с мочевиной стрекательные клетки медузы, которые остались в ране, могут начать выделять еще больше яда и лишь усилят боль. Врачи рекомендуют осторожно обмыть поврежденное место соленой водой, что не позволит остаткам стрекательных клеток разрушиться раньше времени и убережет от распространения токсина по поверхности кожи.

2. Белое свадебное платье не символ невинности

На самом деле белое свадебное платье — это символ богатства, так как раньше его могли позволить себе только состоятельные дамы. А первой, кто ввел моду на этот цвет, была королева Виктория (прабабушка Елизаветы II), которая надела белое платье на свою свадьбу. После этого обеспеченные дамы стали копировать стиль королевы и на своих церемониях бракосочетания. Свадебный торт также был атрибутом богатства, так как в те времена белый сахар был очень дорогим продуктом, доступным только состоятельным людям.

3. Кольцо с бриллиантом — это маркетинговый ход

Если вы думаете, что кольцо с бриллиантом — это вечный символ любви для вашей второй половинки, а также древний обычай, которому следовали поколения людей, то это миф. На самом деле традицию дарить кольца с бриллиантом в день помолвки придумали лишь в конце 30-х годов прошлого века в США. Это была просто очень успешная рекламная кампания продавцов драгоценных камней. Они убедили американских мужчин, что настоящий способ показать свое расположение к женщине — это подарить ей безумно дорогое кольцо с бриллиантом как символ вашей любви. И все продолжают в это верить.

4. Витамин С не лечит простуду

Витамин С, к сожалению, не поможет вылечить простуду, как бы навязчиво об этом ни говорилось в рекламе различных аптечных средств. Так, одна из крупных американских компаний в 2006 году проиграла суд и должна была заплатить штраф в $ 23 млн лишь за то, что на упаковке популярных растворимых в воде витаминов написала, что они лечат простуду. 15 независимых лабораторных исследований также подтвердили, что прием витамина С не поможет вам при простуде.

5. Натуральный апельсиновый сок не купишь в магазине

Если на упаковке с апельсиновым соком написано, что он «натуральный», то это миф. Чтобы напиток мог храниться целый год, из него производители сначала убирают весь кислород, из-за чего пропадает насыщенный апельсиновый вкус. Чтобы его воссоздать, в сок добавляют химические вкусовые добавки и много, очень много сахара, примерно такое же количество, как в популярные газировки. Например, для одной известной марки апельсинового напитка химические добавки разрабатывали те же самые производители, которые занимаются изготовлением компонентов для духов Dior и Calvin Klein.

6. Не судите о продуктах по маркировке срока годности

Срок годности, который указывается на продуктах питания, не всегда может объективно рассказать о том, что еда пригодна для употребления. Например, некоторые продукты можно есть и после истечения срока годности на маркировке, а другие могут испортиться даже раньше, если пренебрегать правилами хранения. На что действительно следует обращать внимание, перед тем как что-то съесть, — это запах, цвет и текстура продукта.

7. Чтобы похудеть, не нужно отказываться от жирной пищи

Если вы хотите сбросить лишний вес, то ограничьте количество жирной пищи. Именно так нас заставляют думать сахарные магнаты, которые скрывают, что на самом деле человек толстеет как раз из-за большого количества рафинада в продуктах. В начале 1960-х годов в США началась масштабная рекламная кампания (при финансовой поддержке сахарной индустрии), которая пыталась доказать, что жир может быть причиной сердечных приступов. Но современные исследования подтверждают, что ожирению и сердечной недостаточности как раз способствует чрезмерное потребление сахаросодержащих продуктов.

8. Детокс-программы не избавляют от токсинов

Индустрия красоты пропагандирует, что в теле человека слишком много вредных токсинов, от которых нужно срочно избавляться, чтобы не потерять здоровье. Компетентные врачи утверждают, что вывести токсины из организма с помощью различных косметических и медицинских процедур или таблеток невозможно. А хорошо разрекламированная колонотерапия, по мнению гастроэнтерологов, вообще может быть опасной.

9. Цена современного искусства сильно завышена

Цену на творения современных художников порой определяет не их талант, а группа нескольких галеристов, которые решают, будет ли очередной шедевр пока еще никому не известного автора коммерчески успешным или нет. Чтобы повысить интерес к новому имени, владельцы галерей могут отправить одну из работ художника на аукцион, где за впечатляющие деньги ее приобретут подставные люди лишь для того, чтобы остальные картины мастера сразу же взлетели в цене.

10. Премию «Оскар» дают не за талант, а за деньги

Продюсеры фильмов проводят специальные многомиллионные маркетинговые кампании, направленные непосредственно на кинокритиков, участвующих в голосовании. Например, при отправке эксклюзивной копии фильма эксперту, который должен объективно оценить картину, ему может быть передан ценный подарок. Членов жюри премии могут пригласить на закрытые мероприятия с участием голливудских звезд, чтобы повлиять на их мнение о том или ином актере или киноленте. А все лишь потому, что фильмы, получившие престижную награду, по данным исследований, в среднем получают дополнительные $ 30 млн кассовых сборов.

А какие распространенные мифы слышали вы?