Статья, которая положит конец спорам о том, можно ли заболеть от холода

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Извечный спор о том, нужно ли надевать шапку и всячески закутываться, чтобы не заболеть, подпитывается огромным количеством мифов. В этой статье мы наконец узнаем правду о том, как именно мы заболеваем в холодное время года и как спастись от сезонной простуды.

Несмотря на стойкий стереотип «холод = простуда», AdMe.ru советует не забывать о том, что болезнь в первую очередь вызывают вирусы. Если в вашем окружении их нет, вы не заболеете, даже если промерзнете насквозь. Казалось бы, все элементарно.

Почему осенью и зимой мы болеем в разы чаще?

Связь холода и простудных заболеваний

Ученые долгое время не могли найти связь между низкой температурой и простудой, пока не провели простой эксперимент с ледяной водой. Часть испытуемых, помещавших ноги в ледяную воду, стабильно заболевала, в отличие от тех, кто держал ноги в тепле. Так родилась теория о том, что холод вызывает сужение кровеносных сосудов, из-за чего белые кровяные тельца — главные борцы с вирусом — сильно замедляются. В результате наш иммунитет снижается.

Также в ходе эксперимента удалось открыть главную хитрость вирусов: при низких температурах внешняя оболочка вируса затвердевает и защищает вирус, как панцирь, позволяя ему легко распространяться. При более высоких температурах оболочка становится похожа на гель, что делает патоген гораздо более уязвимым.