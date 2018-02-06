Статья, которая положит конец спорам о том, можно ли заболеть от холода
Извечный спор о том, нужно ли надевать шапку и всячески закутываться, чтобы не заболеть, подпитывается огромным количеством мифов. В этой статье мы наконец узнаем правду о том, как именно мы заболеваем в холодное время года и как спастись от сезонной простуды.
Несмотря на стойкий стереотип «холод = простуда», AdMe.ru советует не забывать о том, что болезнь в первую очередь вызывают вирусы. Если в вашем окружении их нет, вы не заболеете, даже если промерзнете насквозь. Казалось бы, все элементарно.
Почему осенью и зимой мы болеем в разы чаще?
- Когда на улице холодно, мы больше времени проводим в помещениях, а значит, вступаем в большее количество контактов, чем обычно. Наши шансы подцепить вирус стремительно повышаются.
- Значительную роль играет влажность, точнее, ее сокращение: в таких условиях патоген не только легче распространяется, но и практически беспрепятственно проникает в организм из-за обезвоживания слизистой носа. А ведь это наш природный защитный барьер.
- Короткие зимние дни подрывают не только наше настроение, но и урезают получение «солнечного» витамина D. Дефицит этого витамина неизбежно приводит к ослаблению иммунитета. Восполнять его можно при помощи некоторых продуктов или БАДов. Однако помните, что диагностировать витаминную «голодовку» должен специалист.
Связь холода и простудных заболеваний
Ученые долгое время не могли найти связь между низкой температурой и простудой, пока не провели простой эксперимент с ледяной водой. Часть испытуемых, помещавших ноги в ледяную воду, стабильно заболевала, в отличие от тех, кто держал ноги в тепле. Так родилась теория о том, что холод вызывает сужение кровеносных сосудов, из-за чего белые кровяные тельца — главные борцы с вирусом — сильно замедляются. В результате наш иммунитет снижается.
Также в ходе эксперимента удалось открыть главную хитрость вирусов: при низких температурах внешняя оболочка вируса затвердевает и защищает вирус, как панцирь, позволяя ему легко распространяться. При более высоких температурах оболочка становится похожа на гель, что делает патоген гораздо более уязвимым.
Так что, кажется, придется отдать должное тем, кто советовал нам одеваться потеплее. Только не стоит забывать, как важно при этом проводить побольше времени на свежем воздухе.