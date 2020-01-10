Посмотрите, как ученые готовятся к концу света, пока вы работаете, выплачиваете ипотеку и растите детей

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Ученые всерьез считают, что человеческая цивилизация может прийти к своему концу. По данным Института глобальных катастроф, шанс того, что к 2100 году мир покатится в тартарары, составляет целых 20 %. Вариантов сценария конца света масса — от восстания искусственного интеллекта до генетически модифицированного вируса. Поэтому биологи, астрономы и другие специалисты объединились для того, чтобы противостоять всем возможным глобальным катастрофам.

В редакции AdMe.ru работают только оптимисты, и мы надеемся, что все прогнозы об апокалипсисе не сбудутся. Но как же приятно знать, что где-то на свете есть ученые, которые заботятся о нашем будущем.

1. Уже создано «хранилище Судного дня», которое спасет мир от голода

В начале 2000-х крупные страны решили, что неплохо было бы иметь гарантийное хранилище семян, которое выстоит и в ядерном апокалипсисе, и при нашествии инопланетян, и в других возможных вариантах конца света. Теперь такой банк есть: в Свалбардском глобальном хранилище (Шпицберген, Норвегия) на 130-метровой глубине под слоем вечной мерзлоты заперты сотни тысяч видов семян. Три раза в год банк открывает свои бронированные двери, и любая страна может внести семенной материал на хранение.

2. Биологи придумали замороженный зоопарк

За последние 500–600 лет человечество поставило на грань исчезновения сотни видов животных. Так что ученым пришлось построить своеобразный Ноев ковчег, только в пробирках. В зоопарке Сан-Диего находится самая крупная в мире коллекция из 10 000 образцов замороженных клеток редких и исчезающих животных. Такие же работы ведутся и в других странах. Теоретически люди смогут «воскресить» уже исчезнувших тасманийских волков или даже мамонтов.

3. Государство сможет прокормить людей 2–3 месяца благодаря бережливости

В случае апокалипсиса людям в первую очередь потребуется еда и вода. И если с водой все более или менее понятно — скважины и очистные сооружения не дадут умереть от жажды, то с едой куда сложнее. Теоретически крупные государства имеют стратегический запас пищи — консервов, зерна и сублимированных пакетов на первое время. Правда, пировать все равно не придется. В среднем пшеница хранится в объеме, которого хватит всего лишь на 60 дней.

4. Генетики собирают и хранят человеческие бактерии, чтобы вы не болели

В теле человека живут миллионы полезных бактерий и микроорганизмов, однако их число постоянно снижается из-за изменений климата и применения антибиотиков. Биологи и генетики собирают и хранят образцы полезных бактерий в специальных генных банках. Сейчас в мире существует 4 банка ДНК. Последний и самый крупный построили в Китае — здесь будут храниться 300 тыс. образцов микробов, растений и человеческой ДНК. Всю эту информацию ученые оцифровывают и превращают в огромную библиотеку. Рано или поздно с помощью этих данных люди научатся синтезировать ДНК животных и даже человека.

5. Ученые придумали, из чего делать еду, если погаснет Солнце

Ученые считают, что в случае падения огромного метеорита или извержения одного из супервулканов Солнце скроется за облаками пыли и пепла. Тогда выращивать пшеницу и овощи из припасенных семян уже не получится. Поэтому счастливчикам, пережившим апокалипсис, не удастся съесть, например, булочку минимум 10 лет. Постапокалиптическое меню будет весьма специфичным: грибы, выращенные на опавших листьях, или целлюлоза, переработанная при помощи бактерий, а также водоросли и морские гады.

6. Математики уже просчитали наши шансы на случай зомби-апокалипсиса

Ученые считают, что зомби-апокалипсис вряд ли вообще наступит — на свете нет такого вируса / бактерии, который заставлял бы мертвецов бродить по улицам. Однако среди насекомых и даже крыс есть самые настоящие зомби — некоторые паразиты и инфекции меняют поведение «хозяина» в своих интересах. Ученые выстраивают математические модели распространения самых разных вирусов. По их подсчетам, восставшие мертвецы уничтожили бы большую часть человечества за каких-то 9 месяцев. По этим прогнозам, больше всего шансов у тех, кто заберется высоко в горы и как следует овладеет навыками самозащиты.

7. Некоторые государства обязывают людей копать бункеры

В некоторых странах бомбоубежища являются обязательной частью градостроения. Например, в Норвегии все здания площадью более 1 000 кв. м должны иметь собственное убежище на случай катастрофы. В Германии есть бункеры для 3 % населения, в Австрии — для 30 %, в Швеции спасется 81 %, а в Швейцарии места хватит даже гостям — тут убежищами обеспечат 114 % населения. Для тех, кто предпочитает провести судный день с комфортом, строятся элитные бункеры с бассейнами, спортзалами и медкабинетами. Правда, цены просто космические — от $ 200 тыс. до $ 4,5 млн.

8. Сюжет фильма «Армагеддон» может повториться, но у специалистов есть 2 решения проблемы

Специалисты космических агентств по всему миру всерьез готовятся к столкновению Земли с метеоритом. Сегодня насчитывается 20 000 потенциальных небесных тел, которые могут упасть на планету (вспомните, сколько шума наделал один Челябинский метеорит). В фильме «Армагеддон» Брюс Уиллис спас планету от астероида ценой своей жизни. Специалисты же считают, что можно было обойтись без человеческих жертв и запустить в метеорит тактическую ядерную боеголовку. Но существует более реальный сценарий: в космос будет запущен корабль, который немного подтолкнет или затормозит астероид. Из-за изменившейся скорости небесное тело разминется с Землей.

9. Некоторые страны хранят вакцины от несуществующих болезней

По мнению ВОЗ, риск глобальной пандемии сегодня высок как никогда: мутировавший вирус гриппа или другие инфекции становятся настолько опасными, что могут распространиться по миру за какие-то 36 часов. Однако в крупных государствах помимо запасов еды есть еще и биозапас, где лежат вакцины, медикаменты и антибиотики на любой случай. Здесь хранятся вакцины даже от тех болезней, которые человечество давно уже победило (например, черная оспа). А это значит, что киносюжеты с переполненными госпиталями и другими ужасами в реальности невозможны.

10. Билл Гейтс и Microsoft спрятали исходные коды важных приложений на случай конца света

Компьютерный гигант Microsoft тоже готовится к концу света. Компания заняла заброшенную угольную шахту на Шпицбергене неподалеку от семенохранилища и поместила туда исходные коды программ Windows, Linux, Android и еще 6 000 других приложений. Коды нанесены на специальную пленку, которая может храниться до 2 000 лет в условиях вечной мерзлоты. Их можно будет прочитать без компьютера при помощи лупы.

11. Лингвисты записывают умирающие языки для потомков

Под влиянием глобализации исчезают не только животные и растения, но и целые нации. Лингвисты объединились и создали проект «Розетта», который сохранит для будущих поколений умирающие языки. По завершении работы весь собранный материал выгравируют на никелевом диске, который может храниться до 10 000 лет. Уже сейчас энтузиасты собрали 10 000 страниц текста на 2 500 языках.

12. Биолог из Новой Зеландии рассказал, куда бежать, если миру придет конец

Новозеландский биолог Ник Уилсон вычислил индекс безопасности на случай апокалипсиса от генетически модифицированного вируса. По подсчетам Уилсона, вирус будет таким стойким и быстрым, что шансы на спасение останутся только у тех, кто успел добраться до Новой Зеландии, Австралии и Исландии (просто потому, что все они окружены водой и малонаселены). Чуть меньше шансов у жителей Кубы, Фиджи, Ямайки, Барбадоса и Японии. Но они тоже относительно безопасны. В случае эпидемии в этих странах можно будет пережить конец света.

Вы знали, что и среди далеких от науки людей есть группы сурвивалистов (выживальщиков)? Они всерьез готовятся к концу света, собирают запасы, учатся защищаться с помощью оружия и даже строят собственные убежища. Среди выживальщиков есть даже мультимиллионеры из Силиконовой долины, которые заранее заботятся о сохранении своего богатства. Как вы считаете, есть ли смысл в такой подготовке или это просто своеобразное хобби?