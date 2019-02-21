Сможете ли вы отличить настоящего человека от ненастоящего? Задание сложнее, чем кажется на первый взгляд

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Компания NVIDIA придумала алгоритм, который создает новые фотографии с помощью нейросетей. На основе этой системы был запущен сайт ThisPersonDoesNotExist . Обновляя его, вы получаете каждый раз другой снимок. Если открыть страничку случайно, то даже сложно догадаться, что все лица на ней — ненастоящие.

Мы в AdMe.ru удивлены возможностями современных технологий и не уверены, смогли бы мы отличить портреты обычных людей от кадров, которые создала программа, или нет.

А вы хотите попробовать свои силы в таком необычном тесте? Посмотрите внимательно на эти 15 фото и найдите среди них снимки, которые мы взяли с сайта ThisPersonDoesNotExist. Кого из этих людей не существует?