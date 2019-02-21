Сможете ли вы отличить настоящего человека от ненастоящего? Задание сложнее, чем кажется на первый взгляд
Компания NVIDIA придумала алгоритм, который создает новые фотографии с помощью нейросетей. На основе этой системы был запущен сайт ThisPersonDoesNotExist. Обновляя его, вы получаете каждый раз другой снимок. Если открыть страничку случайно, то даже сложно догадаться, что все лица на ней — ненастоящие.
Мы в AdMe.ru удивлены возможностями современных технологий и не уверены, смогли бы мы отличить портреты обычных людей от кадров, которые создала программа, или нет.
А вы хотите попробовать свои силы в таком необычном тесте? Посмотрите внимательно на эти 15 фото и найдите среди них снимки, которые мы взяли с сайта ThisPersonDoesNotExist. Кого из этих людей не существует?
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Признавайтесь, вам удалось отличить одни кадры от других? Как думаете, к чему приведут такие технологии?