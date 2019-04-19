8 веских причин отказаться от частой уборки (в том числе пылесосом)
Недавние исследования показали: регулярное использование бытовой химии оказывает негативное влияние на здоровье легких, сравнимое с ежедневным выкуриванием пачки сигарет. Химические вещества раздражают хрупкие слизистые оболочки, выстилающие легкие. Это приводит к повреждению и деформации дыхательных путей.
AdMe.ru решил разобраться в этом вопросе и выяснить, чем опасны чистящие средства, с которыми каждый из нас сталкивается ежедневно. И главное — чем их заменить.
1. Моющие средства для посуды
Согласно исследованиям, взрослый человек съедает примерно 1 мг моющего средства для посуды в день. Эксперименты показали, что употребление подобных средств вызывает необратимые изменения в работе желудочно-кишечного тракта. При этом выводятся из организма такие вещества медленно.
- Заменить их можно на безопасный аналог — пищевую соду. Для приготовления содового средства для мытья посуды достаточно разбавить 1 ст. л. порошка на 1 л воды и вскипятить этот раствор.
2. Средства для очистки окон
В большинстве средств для чистки стекол есть аммиак. Его добавляют туда из-за дезинфицирующего свойства, а также потому, что он обеспечивает отсутствие разводов на протираемой поверхности. Сам аммиак является сильным раздражителем для кожи, глаз, горла и легких, повреждая слизистую оболочку и дыхательные пути. Еще один компонент бытовой химии для окон — фталат. Он отвечает за запах жидкости. При этом негативно влияет на репродуктивную функцию мужчин.
- Отлично, а главное — безопасно, справляются с грязными стеклами обычный спирт или столовый уксус.
3. Средства для прочистки труб
Существует широкий выбор веществ для устранения засоров на основе гидроксида натрия. Такие средства удобны: они позволяют очистить полость труб, не разбирая их. Однако эта щелочь крайне опасна, так как ядовитые пары могут вызвать раздражение слизистой оболочки легких. Кроме того, при соприкосновении с кожей вещество вызывает сильный химический ожог.
- Во избежание травмы рекомендуется при использовании средства с этим компонентом надевать плотные резиновые перчатки.
4. Стиральные порошки
Согласно исследованиям, масштабные рекламные кампании стиральных порошков привели к неоправданно частому использованию этих средств — показатели выросли на 40 % по сравнению с 1985 годом. Это становится причиной преждевременного износа тканей и негативно сказывается на здоровье людей. Обычным явлением при частой стирке являются аллергические реакции кожи и слизистой оболочки дыхательных путей. Недавно генеральный директор компании Levi’s Чип Берг поделился, что вообще ни разу за 10 лет не стирал свои джинсы. Избавляться от загрязнений и пятен ему помогает сухой порошок.
- Постельное белье специалисты советуют стирать раз в 2 недели. Джемперы и рубашки можно носить несколько дней подряд. Периодичность стирки костюмов зависит от ткани: 3–4 носки — для одежды из шерсти и 4–5 — для синтетических материалов.
5. Освежители воздуха
По данным американских медиков, освежители воздуха негативно воздействуют на здоровье человека. Опросы показали, что особенно опасно их использование в присутствии астматиков. Впрочем, даже у полностью здоровых людей освежители вызывают мигрень, затрудненное дыхание, раздражение слизистых оболочек, дерматит. Остро проблемы проявляются у детей в виде частых болей в ушах и неврологических отклонений.
- Чтобы добиться в помещении приятного запаха, достаточно украсить комнату апельсинами, в которые нужно воткнуть звездочки гвоздики. Автоматические освежители воздуха можно использовать исключительно в больших и хорошо проветриваемых помещениях.
6. Хлоросодержащие вещества
Хлор — один из самых распространенных компонентов бытовой химии. Когда он попадает в организм в результате дыхания, глотания или контакта с кожей, он вступает в реакцию с водой и образует кислоту. А та, в свою очередь, повреждает клетки. Воздействие на здоровье можно заметить уже через несколько секунд. Частыми симптомами являются затрудненное дыхание, боль в горле и носу, резь в глазах и кожный зуд.
- Врачи советуют по возможности отказаться от хлоросодержащих средств.
7. Полироль для мебели
Даже пары полироли для мебели вызывают негативную реакцию организма, а если вещество попадет на кожу или слизистую, последствия могут быть серьезными, вплоть до лихорадки и удушья. Частым результатом соприкосновения полироли с кожей является сильная боль во рту, горле и желудке.
- Кстати, не хуже справляется с разводами на глянцевой поверхности 1 стакан оливкового масла, смешанный с 1/4 стакана лимонного сока.
8. Пылесос
Австралийское исследование показывает, что большинство пылесосов выпускает пыль и бактерии обратно в воздух. Это приводит к распространению инфекций и вызывает аллергию. Полностью заменить это устройство в хозяйстве вряд ли получится, однако, если уж пылесосить, то качественной техникой.
- По словам специалистов, выбирать следует модели с HEPA-фильтром (фильтром тонкой очистки).
Послесловие
Мы не призываем полностью отказаться от бытовой химии, однако советуем по возможности прибегать к ее безопасным аналогам. Если уж обойтись без чистящих средств нельзя, уделите внимание технике безопасности: не касайтесь химических веществ голыми руками и после их использования тщательно проветривайте помещения.
А какие заменители бытовой химии знаете вы? Делитесь советами в комментариях.
Фото на превью James Heilman, MD / wikimedia