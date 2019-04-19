8 веских причин отказаться от частой уборки (в том числе пылесосом)

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Недавние исследования показали: регулярное использование бытовой химии оказывает негативное влияние на здоровье легких, сравнимое с ежедневным выкуриванием пачки сигарет. Химические вещества раздражают хрупкие слизистые оболочки, выстилающие легкие. Это приводит к повреждению и деформации дыхательных путей.

AdMe.ru решил разобраться в этом вопросе и выяснить, чем опасны чистящие средства, с которыми каждый из нас сталкивается ежедневно. И главное — чем их заменить.

1. Моющие средства для посуды

Согласно исследованиям, взрослый человек съедает примерно 1 мг моющего средства для посуды в день. Эксперименты показали, что употребление подобных средств вызывает необратимые изменения в работе желудочно-кишечного тракта. При этом выводятся из организма такие вещества медленно. Заменить их можно на безопасный аналог — пищевую соду. Для приготовления содового средства для мытья посуды достаточно разбавить 1 ст. л. порошка на 1 л воды и вскипятить этот раствор.

2. Средства для очистки окон

В большинстве средств для чистки стекол есть аммиак. Его добавляют туда из-за дезинфицирующего свойства, а также потому, что он обеспечивает отсутствие разводов на протираемой поверхности. Сам аммиак является сильным раздражителем для кожи, глаз, горла и легких, повреждая слизистую оболочку и дыхательные пути. Еще один компонент бытовой химии для окон — фталат. Он отвечает за запах жидкости. При этом негативно влияет на репродуктивную функцию мужчин. Отлично, а главное — безопасно, справляются с грязными стеклами обычный спирт или столовый уксус.

3. Средства для прочистки труб

Существует широкий выбор веществ для устранения засоров на основе гидроксида натрия. Такие средства удобны: они позволяют очистить полость труб, не разбирая их. Однако эта щелочь крайне опасна, так как ядовитые пары могут вызвать раздражение слизистой оболочки легких. Кроме того, при соприкосновении с кожей вещество вызывает сильный химический ожог. Во избежание травмы рекомендуется при использовании средства с этим компонентом надевать плотные резиновые перчатки.

4. Стиральные порошки

Согласно исследованиям, масштабные рекламные кампании стиральных порошков привели к неоправданно частому использованию этих средств — показатели выросли на 40 % по сравнению с 1985 годом. Это становится причиной преждевременного износа тканей и негативно сказывается на здоровье людей. Обычным явлением при частой стирке являются аллергические реакции кожи и слизистой оболочки дыхательных путей. Недавно генеральный директор компании Levi’s Чип Берг поделился, что вообще ни разу за 10 лет не стирал свои джинсы. Избавляться от загрязнений и пятен ему помогает сухой порошок. Постельное белье специалисты советуют стирать раз в 2 недели. Джемперы и рубашки можно носить несколько дней подряд. Периодичность стирки костюмов зависит от ткани: 3–4 носки — для одежды из шерсти и 4–5 — для синтетических материалов.

5. Освежители воздуха

По данным американских медиков, освежители воздуха негативно воздействуют на здоровье человека. Опросы показали, что особенно опасно их использование в присутствии астматиков. Впрочем, даже у полностью здоровых людей освежители вызывают мигрень, затрудненное дыхание, раздражение слизистых оболочек, дерматит. Остро проблемы проявляются у детей в виде частых болей в ушах и неврологических отклонений. Чтобы добиться в помещении приятного запаха, достаточно украсить комнату апельсинами, в которые нужно воткнуть звездочки гвоздики. Автоматические освежители воздуха можно использовать исключительно в больших и хорошо проветриваемых помещениях.

6. Хлоросодержащие вещества

Хлор — один из самых распространенных компонентов бытовой химии. Когда он попадает в организм в результате дыхания, глотания или контакта с кожей, он вступает в реакцию с водой и образует кислоту. А та, в свою очередь, повреждает клетки. Воздействие на здоровье можно заметить уже через несколько секунд. Частыми симптомами являются затрудненное дыхание, боль в горле и носу, резь в глазах и кожный зуд. Врачи советуют по возможности отказаться от хлоросодержащих средств.

7. Полироль для мебели

Даже пары полироли для мебели вызывают негативную реакцию организма, а если вещество попадет на кожу или слизистую, последствия могут быть серьезными, вплоть до лихорадки и удушья. Частым результатом соприкосновения полироли с кожей является сильная боль во рту, горле и желудке. Кстати, не хуже справляется с разводами на глянцевой поверхности 1 стакан оливкового масла, смешанный с 1/4 стакана лимонного сока.

8. Пылесос

Австралийское исследование показывает, что большинство пылесосов выпускает пыль и бактерии обратно в воздух. Это приводит к распространению инфекций и вызывает аллергию. Полностью заменить это устройство в хозяйстве вряд ли получится, однако, если уж пылесосить, то качественной техникой. По словам специалистов, выбирать следует модели с HEPA-фильтром (фильтром тонкой очистки).

Послесловие

Мы не призываем полностью отказаться от бытовой химии, однако советуем по возможности прибегать к ее безопасным аналогам. Если уж обойтись без чистящих средств нельзя, уделите внимание технике безопасности: не касайтесь химических веществ голыми руками и после их использования тщательно проветривайте помещения. А какие заменители бытовой химии знаете вы? Делитесь советами в комментариях.