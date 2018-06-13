Психологические приемы, в которых заключается вся «магия» экстрасенсов

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Шаманы, колдуны и маги тысячи лет привлекают внимание простых людей таинственными обрядами и заклинаниями. Легко предсказывая будущее и угадывая судьбу человека, они словно бросают вызов науке. Их методы уже позаимствовали цирковые волшебники, иллюзионисты и даже менеджеры по работе с персоналом, потому что за всем этим волшебством кроются вполне объяснимые трюки.

AdMe.ru расскажет, как устроены магические техники экстрасенсов и целителей. Некоторые из этих «паранормальных» приемов действительно отлично работают и могут выручить каждого из нас в повседневной жизни.

10. Анализ ауры и энергетического биополя

Что мы знаем: У каждого человека есть аура. По ее цвету узнают о характере и проблемах со здоровьем. На самом деле: Конечно, ауры не существует. Опытный маг знает, что тембр голоса расскажет о степени уверенности в себе, здоровье и роде деятельности человека, акцент подскажет, откуда вы родом и даже насколько обеспечены. Наблюдая за мимикой, экстрасенс определяет темперамент человека. Например, люди открытые, добрые чаще улыбаются. От этого в уголках рта и глаз заметны морщинки, даже если лицо спокойно. Люди со сложным характером чаще хмурятся, проявляя недовольство, и получают характерные морщинки между бровей. Уже с этими данными экстрасенс начинает разрабатывать тактику поведения.

9. Открытие третьего глаза

Что мы знаем: Третий глаз видит скрытое: судьбу человека, его намерения и желания, все чакры. На самом деле: Экстрасенсы получают данные, визуально сканируя внешний вид человека. Язык тела расскажет о характере, а одежда и аксессуары — о материальном и семейном положении человека. Например, если женщина часто моет посуду голыми руками, ее выдаст сухая кожа. Короткие ногти, нейтральный лак и мягкая кожа рук расскажут о состоятельности хозяйки, а красные длинные ногти, кольца и браслеты на руках — о желании привлечь внимание мужчин.

8. Способность говорить с духами умерших

Что мы знаем: Медиум входит в транс и призывает души людей из рода конкретного человека. Маг легко называет имя и даже причину смерти. На самом деле: Чтобы выйти на связь с духами, экстрасенс начинает со статистической вероятности. Существуют более и менее популярные имена в каждом регионе, например для Москвы самыми распространенными являются Александр, Сергей, Татьяна и Елена. Родственники с этими именами найдутся у каждого в роду. Затем используются утверждения, применимые к каждому. Например, фраза о том, что человек «тяжело ушел из жизни» ассоциируется со смертью в результате несчастного случая, длительной болезни или убийства. Услышав эту фразу, человек сам уточнит детали смерти. Некоторые маги любят спецэффекты, изображая, как умерший задыхается. Это производит впечатление, тем более что люди действительно не могут нормально дышать в последние минуты жизни вне зависимости от причины смерти.

7. Ясновидение и телепатия

Что мы знаем: Ясновидение позволяет увидеть будущее, а с помощью телепатии экстрасенсы читают мысли любого человека, и расстояния значения не имеют. На самом деле: Ученые отрицают существование подобных способностей. Вместо этого экстрасенсы прибегают к методу «горячего чтения». Записываясь на прием к экстрасенсу, человек отвечает на вопросы менеджера: рассказывает о своей проблеме, семье и образе жизни. Дальше работают аналитики, которые исследуют социальные сети человека. Во время сеанса экстрасенс использует эту информацию, делая предсказания. Успеху способствуют универсальные фильтрующие вопросы. Например, достаточно спросить у человека, как часто его беспокоят проблемы со здоровьем. Большинство удивится, как экстрасенс «увидел» болезнь. Остальным посоветуют обратиться к врачу для полного обследования, и там уж точно что-то найдут.

6. Парапсихология

Что мы знаем: Гадая на кофейной гуще и всматриваясь в карты Таро, экстрасенс называет знаки и видения, в которых человек узнает свою судьбу и будущее. На самом деле: Это похоже на тест Роршаха. Каждый видит в картинках-кляксах то, что его больше всего беспокоит. Когда гадалка называет увиденные образы, человек видит в них то, что хочет: сам подбирает нужные значения, находит совпадения. Этому способствуют наводящие вопросы гадалки: «Вспомните, возможно, это что-то символизирует для вас или ваших близких».

5. Заряженная вода

Что мы знаем: Целитель воздействует на молекулы воды, заряжая их положительной энергией. Эту воду пьют, чтобы настроиться на хороший лад, избавиться от хандры, укрепить иммунитет и успокоить нервы. На самом деле: Молекулы воды никак не реагируют на манипуляции магов, а картинки кристаллов воды, популярные среди целителей, показывают формы снежинок, которые образуются при определенных температурах воздуха и атмосферных условиях. Например, чем холоднее на улице, тем острее и правильнее форма снежинки. Структурная память воды и изменение строения кристаллов, вызванные звуками, — тоже миф.

4. Шестое чувство

Что мы знаем: Маг легко рассказывает подробности из личной жизни человека, о которых никто не знает. Кажется, будто экстрасенс видит насквозь любого. На самом деле: На его стороне логика, интуиция и наблюдательность. Вспомните методы Шерлока Холмса, которыми успешно пользуются детективы. Пожилые люди обращаются к магам, чтобы задать вопрос о детях или решить проблемы со здоровьем. Женщины средних лет с потертым обручальным кольцом, усталым и неухоженным видом часто приходят к колдуньям, чтобы вернуть любовь мужа, с которым состоят длительное время в браке. Используя эти стереотипы и психологические портреты, экстрасенс предлагает свои догадки. Любые совпадения с реальностью человек воспримет как доказательство паранормального, об это расскажет его возбужденное состояние, расширенные зрачки и румянец. А вот неверные видения большинство спишет на случайные ошибки мага.

3. Астрологические предсказания

Что мы знаем: По времени, месту рождения и положению планет относительно созвездий определяют характер и предсказывают будущее человека. На самом деле: Увлечение человечества астрологией тысячи лет развивало астрономию, но положение планет никак не определяет судьбу человека. К сожалению, астрологи действительно верят в собственные прогнозы, не замечая, что используют универсальные предсказания. Чтобы убедиться в этом, повторите эксперимент Форера с кем-то из друзей или близких. Каждый подтвердит, что описание точно определяет его личность. Но только экспериментатор знает, что описание одинаковое для всех.

2. Групповые занятия, семинары и секты

Что мы знаем: Существуют групповые занятия, семинары и организации, которые предлагают стать их членом для прохождения духовных практик, просветления и улучшения жизненных условий. На самом деле: Психологические техники помогают привлекать в подобные организации наименее защищенные социальные слои. Методы привлечения просты: люди появляются на чужом пороге в то время, когда дома могут быть только безработные и пенсионеры. В группу риска попадают одинокие женщины, люди, страдающие от депрессии, и те, кто остро нуждается в поддержке и социализации. Им обещают приятную атмосферу, взаимопомощь и теплые семейные отношения. Правильным решением в такой ситуации станет обращение к хорошему психологу, который поможет человеку обрести любовь к себе и жизни без участия в рискованных групповых занятиях. Стоит опасаться и корпоративных сект — это компании, которые используют жесткий контроль за сотрудниками, требуют подчинения единой идеологии и прибегают к психологическим манипуляциям над сознанием сотрудников.

1. Снятие порчи и сглаза, моделирование будущего

Что мы знаем: Экстрасенсы влияют на нашу судьбу, меняя энергетику, и жизнь меняется, а предсказания начинают сбываться. На самом деле: Достичь подобного эффекта можно двумя способами. Первый — это шок-терапия и запугивание, которые заставляют человека пересмотреть свои взгляды и действия. Второй способ встречается чаще и известен как проективная идентификация — мы начинаем видеть себя глазами экстрасенса и стараемся соответствовать его предсказаниям: находим загадочные совпадения и строим параллели, максимально подстраивая собственную жизнь под слова гадалки. Этим объясняют единичные случаи магического воздействия. Но даже они похожи на «ошибку выжившего»: несколько удачных совпадений заставляют людей поверить в паранормальное, в то время как сотни несбывшихся предсказаний мало кого интересуют.