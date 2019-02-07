Простой прием, который поможет говорить на публике без предательски дрожащего голоса
Даже у чистейшей воды экстраверта может предательски возникнуть ком в горле и, что еще хуже, голос стать на пару тонов выше, когда нужно выступать перед публикой. И неважно где: на рабочем собрании, интернет-конференции, собеседовании или на сцене перед тысячной толпой. На самом деле это не психологический недуг, не признак интроверсии. Это совершенно естественная физиологическая реакция организма на стрессовые моменты, с которой, оказывается, можно справиться.
АdMe.ru, опираясь на выступление TEDx Talks патолога речевого языка, профессора Университета Питтсбурга Джеки Гартнер-Шмидт, расскажет, в чем заключается проблема и как ее решить.
В чем причина такого нервного голоса
Для начала заметим, что нервный голос — это в целом серьезная проблема для человека нашего времени. Сегодня голос все больше и больше влияет на то, как нас воспринимают. К сожалению, высокий тембр зачастую ассоциируется с некомпетентностью, нервозностью и слабостью, совершенно не внушает доверия, в отличие от уверенной басистой речи.
Меж тем причина периодического утончения голоса довольно проста: изменение голоса зависит от принципа работы наших голосовых связок (или голосовых складок), а вовсе не от команды мозга «так, все, начинаем стесняться».
Профессор Гартнер-Шмидт объясняет это так: «Одна из первостепенных целей голосовых складок — защитить организм от попадания воды в легкие, когда мы пьем жидкость. Мы обнаружили, что в стрессовых ситуациях — будь то публичное выступление, пугающий резкий звук или соприкосновение тела с холодной водой — все мышцы вокруг и непосредственно внутри голосовых складок резко активируются, а в некоторых случаях закрываются вообще. В результате голос становится тонким, скрипучим, прерывистым, а в некоторых случаях и вовсе пропадает».
Действие происходит здесь.
Как решить проблему
Чтобы справится с ситуацией и вернуть свой природный уверенный голос, нужно ослабить голосовые складки.
Помочь может одно простое упражнение: незадолго до выступления поднесите указательный палец к губам, на расстояние примерно 5 см ото рта. Далее сделайте продолжительный выдох (5–10 секунд), сопровождая его звуком «у-у-у-у», будто вы изображаете сильный ветер в холодную зимнюю ночь. При выдохе палец должен двигаться слева направо, будто маятник, который задевает поток воздуха. Повторите упражнение 5–10 раз.
Взгляните, как это должно выглядеть:
Гартнер-Шмидт отмечает, что такое упражнение ослабляет нужные мышцы, восстанавливает ровное дыхание и стабилизирует голос, препятствуя его утончению даже во время гипер-волнительного состояния.
Разумеется, упражнение не рассчитано на публику: мало кому придет в голову делать его непосредственно перед трибуной во время выступления другого оратора. Совсем нетрудно проделать его в машине перед мероприятием, в туалете или уединившись в комнате.
Согласитесь, все же лучше потратить минутку-другую на упражнение, чтобы вернуть себе собственный голос.
Фото на превью depositphotos