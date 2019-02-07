Простой прием, который поможет говорить на публике без предательски дрожащего голоса

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Даже у чистейшей воды экстраверта может предательски возникнуть ком в горле и, что еще хуже, голос стать на пару тонов выше, когда нужно выступать перед публикой. И неважно где: на рабочем собрании, интернет-конференции, собеседовании или на сцене перед тысячной толпой. На самом деле это не психологический недуг, не признак интроверсии. Это совершенно естественная физиологическая реакция организма на стрессовые моменты, с которой, оказывается, можно справиться.

АdMe.ru , опираясь на выступление TEDx Talks патолога речевого языка, профессора Университета Питтсбурга Джеки Гартнер-Шмидт, расскажет, в чем заключается проблема и как ее решить.

В чем причина такого нервного голоса

Для начала заметим, что нервный голос — это в целом серьезная проблема для человека нашего времени. Сегодня голос все больше и больше влияет на то, как нас воспринимают. К сожалению, высокий тембр зачастую ассоциируется с некомпетентностью, нервозностью и слабостью, совершенно не внушает доверия, в отличие от уверенной басистой речи.

Меж тем причина периодического утончения голоса довольно проста: изменение голоса зависит от принципа работы наших голосовых связок (или голосовых складок), а вовсе не от команды мозга «так, все, начинаем стесняться».

Профессор Гартнер-Шмидт объясняет это так: «Одна из первостепенных целей голосовых складок — защитить организм от попадания воды в легкие, когда мы пьем жидкость. Мы обнаружили, что в стрессовых ситуациях — будь то публичное выступление, пугающий резкий звук или соприкосновение тела с холодной водой — все мышцы вокруг и непосредственно внутри голосовых складок резко активируются, а в некоторых случаях закрываются вообще. В результате голос становится тонким, скрипучим, прерывистым, а в некоторых случаях и вовсе пропадает».