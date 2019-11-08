Почему на северном побережье Австралии лучше никогда не купаться без колготок

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Бесконечные песчаные пляжи, солнце и бирюзовый океан, в который так и хочется поскорее окунуться, — все это Квинсленд, штат на северо-востоке Австралии. Однако долгие годы эти места пугали людей чередой загадочных и почти что мгновенных смертей, которым не было объяснения. К счастью, ученые нашли невидимого убийцу и способ, как его обезвредить, а помогли им в этом обычные женские колготки.

Мы в AdMe.ru думаем, что из этой истории получился бы отличный голливудский блокбастер. Ну а пока что надеемся, что после прочтения статьи у вас не появится фобия.

Как вы наверняка знаете, Австралия таит в себе множество угроз, в числе которых ядовитые змеи и растения. Но одно дело знать своего врага в лицо, и совсем другое — бороться с тем, о внешнем облике которого не имеешь ни малейшего понятия.

Люди, отдыхающие на северном побережье Австралии, давно стали замечать в местных водах что-то неладное. Иногда во время плавания человек испытывал внезапную и резкую боль, взявшуюся буквально из ниоткуда. При этом никаких растений или животных поблизости не оказывалось, а на теле не оставалось никаких следов. Из-за адской боли перехватывало дыхание и было очень трудно вернуться на берег — это удавалось лишь опытным пловцам и ныряльщикам, поэтому многие жертвы погибали. Счастливчиков, которым повезло доплыть до суши, еще несколько дней после случившегося мучили тошнота, рвота и боли. Местные аборигены ируканджи уверяли, что в здешних водах водится демон, способный убить человека, но ученые сомневались в этом: ни у одного обитателя местной флоры и фауны не было найдено столь опасного яда.

Невидимый враг не собирался останавливаться. У некоторых пострадавших с такими же симптомами были обнаружены следы, которые обычно оставляют медузы. Но ведь вода была совершенно чистой! Возможно, ответ на эту загадку так никогда и не был бы найден, если бы не несчастье, случившееся в январе 1955 года: маленький мальчик плескался на мелководье океана и внезапно упал замертво. Биолог Хьюго Флекер был до глубины души поражен произошедшим и решил срочно принять меры: место трагедии оцепили и детально изучили абсолютно все организмы, находившиеся в воде. Наконец-то ответ был найден: в воде Флекер обнаружил новый вид медузы, которая, по всей видимости, и стала причиной смерти мальчика.

Медуза, названная морской осой, или медузой-коробочкой, принадлежала к виду кубомедуз — ее тело не круглой, а квадратной формы, и с каждого угла этой медузы свисают ядовитые щупальца. Почему же ее так долго никто не мог увидеть? Морская оса оказалась совершенно прозрачной, так что разглядеть ее можно было лишь под ультрафиолетовой лампой, а в воде невооруженным глазом ее заметить невозможно. Щупальца медузы оказались покрыты нематоцитами — стрекательными клетками с сильнейшим ядом. Одна такая медуза способна убить 60 человек за 3 минуты! Если пловца угораздит попасть в стаю морских ос, то его шансы остаться в живых сведены к нулю. Для ребенка достаточно и небольшого касания медузы, поэтому морские осы так опасны для детей — малыши погибают практически мгновенно. Пожалуй, это не только самая ядовитая медуза, но и одно из самых опасных существ в мире.

При чем же здесь колготки, спросите вы. Конечно же, сразу после того, как невидимый враг был найден, люди стали думать, как защититься от укусов смертельно опасных медуз. Исследования показали, что щупальца медузы как бы анализируют потенциальную жертву, и оказалось, что нейлон они распознают как неживую ткань и не выстреливают яд. Так пловцы в целях защиты от медуз стали натягивать на себя по несколько пар колготок.

Есть и специальные костюмы для купания, они называются стингер-сьюты, и их продают некоторые австралийские фирмы. Костюмы хороши тем, что надежно защищают все тело, в том числе и голову, но многие серферы и пловцы обходятся обычными колготками.

Купаться на северо-востоке Австралии с ноября по апрель из-за нашествия медуз не рекомендуется, но некоторые люди все-таки подвергают себя опасности. Пляжи Квинсленда оборудованы специальной защитной сеткой, выставлены предупреждающие знаки, а также развешаны четкие инструкции, которые необходимо выполнить в случае укуса. Нежелательно плавать в одиночку, необходимо внимательно смотреть по сторонам, купаться только в защитных костюмах и специальных тапочках. Если же медуза все-таки ужалила, то необходимо промыть поврежденное место морской водой или уксусом (флаконы с уксусом есть на каждом местном пляже, в барах, отелях и дайвинг-клубах), а затем обратиться за помощью.

Как вам история? Слышали ли вы когда-нибудь о морских осах?