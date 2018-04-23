Почему классические джинсы именно синего цвета

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Сейчас джинсы делают любого цвета: и зеленые, и желтые, и белые. Но классика неизменна — синий цвет. А вы знаете, откуда появилась эта самая популярная в мире одежда и почему она так выглядит?

Мы в AdMe.ru узнали историю их происхождения и предлагаем вам в этом разобраться.

Как появились джинсы

Ткань, из которой их шьют, научились делать еще в XV веке, но массовое распространение эта одежда получила в конце XIX века. Тогда джинсы были формой для рабочих. А придумал ее Ливай Страусс, который приехал из Бельгии в Америку и зарабатывал на жизнь тем, что шил палатки для золотоискателей. Как-то раз он услышал, как рабочие жалуются на то, что их штаны протираются за неделю, и решил сшить им форму из ткани, которую использовал для палаток. Успех был ошеломляющим, и вскоре слухи о чудо-штанах пошли по всей Америке. Сейчас имя Страусса носит одна из самых известных джинсовых марок в мире — Levi’s.

Почему джинсы называются именно так

«Джинсы» — это Genes, что по-итальянски значит «Генуя». Оттуда везли ткань для джинсов в конце XIX века. Но американцы читали слово на свой лад, так что скоро все привыкли к произношению «джинс». Так стали называть саму ткань, а после и штаны, сделанные из нее.

Почему джинсы стали синими

На фото 100-летней давности джинсы уже синие. Однако изначально их делали двух цветов: синий и коричневый. Синий цвет им придавал специальный краситель — индол. В те времена он стоил копейки, так что использовать его было выгодно. Индол имел одну особенность: окрашивал только поперечные нити. После каждой стирки он вымывался, джинсы становились мягче и постепенно принимали форму тела. Коричневый краситель не давал такого эффекта — одежда оставалась жесткой и поэтому меньше нравилась потребителям. В результате коричневые джинсы шить практически перестали и синий цвет стал основным. Есть целая легенда о происхождении синего цвета: в трюме вместе с джинсовой тканью, заказанной Страуссом, в Америку везли бочки с синей краской. Во время шторма они перевернулись и залили несколько тюков с тканью. Несмотря на брак, предприниматель решил распродать товар. И оказалось, что синяя ткань нравится людям даже больше обычной. Так что с тех пор все джинсы стали красить.

Почему джинсы выглядят именно так

За 100 с лишним лет джинсы не слишком изменились. Их виду мы полностью обязаны золотоискателям и рабочим, для которых они создавались. Джинсы делали плотными, с двойной строчкой, чтобы они были прочными. Карманы сзади и спереди создавались под инструменты. Медные заклепки придумали, чтобы швы возле карманов были крепче. А маленький карман, кстати, сделан вовсе не для презервативов. Раньше в нем носили карманные часы — в конце XIX века они были очень популярны среди населения.