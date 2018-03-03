Можно ли открыть дверь самолета прямо во время полета?

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«Вдруг какой-то псих откроет дверь самолета прямо на ходу?» Наверняка кому-то из вас приходила в голову такая мысль, наряду с другими любимыми вопросами пассажиров (на них нам уже ответил пилот). Переживать не стоит — мы расскажем, почему это практически невозможно и что произойдет, если вдруг такое все-таки случится.

Несмотря на то что, по данным статистики, путешествовать самолетом безопаснее, чем на машине, многие люди все равно боятся летать. Часто боязнь полетов — это страх перед неизвестностью, и его можно немного уменьшить, если постараться больше узнать о том, что может, а что не может произойти на борту. Сегодня мы в AdMe.ru постараемся развеять еще один страх аэрофобов и просто утолить любопытство других пассажиров. Начнем с самого главного.

Можно ли открыть дверь самолета во время полета?

Сейчас все аэрофобы могут спокойно выдохнуть. Ну почти. Открыть аварийную дверь самолета на ходу практически невозможно, так как внутреннее давление намного превышает внешнее атмосферное давление. Поэтому, чтобы открыть дверь летящего самолета, придется приложить недюжинную силу, которой обладают разве что сказочные богатыри.

Но если дверь все-таки откроется?

Гипотетически, если дверь каким-то образом все же откроется, то первым делом сильно упадет давление. Перед вами опустится кислородная маска, и у вас будет около 15 секунд, чтобы успеть надеть ее и иметь возможность дышать. А пассажиры, проигнорировавшие просьбы стюардесс пристегнуться, даже не успеют потянуться за маской: так быстро они окажутся за пределами судна.

Успеют ли пилоты что-нибудь сделать?

Так как кислородные маски не вечны, задача пилотов — как можно быстрее спуститься на высоту 3 000 м, чтобы пассажиры могли дышать без них. Они могут успеть это сделать, поскольку их кислородные маски рассчитаны на большее количество времени. Но, несмотря на это, пилотам придется поторопиться, поскольку самолет, скорее всего, начнет разрушаться.

Есть ли еще какая-то гарантия того, что дверь не откроется?

Повторимся, открыть дверь самолета в полете нереально даже группе людей, но для самых беспокойных у нас есть еще одно доказательство. Специальное устройство под названием «лопатка Купера», отклоняясь под действием набегающего потока воздуха, во время полета препятствует открытию выхода. Так что теперь вы точно можете вздохнуть с облегчением. А вы боитесь летать на самолетах? Или, может, вам доводилось слышать какие-либо нелепые вопросы, касающиеся полетов? Расскажите нам в комментариях.