Как выглядели 10 популярных товаров до того, как попали на полки магазинов

Оказывается, сырье для Coca-Cola совершенно не похоже на напиток, который мы покупаем в магазине. И таких продуктов, которые производят из неизвестных нам ингредиентов, существует немало. Например, лак для ногтей до производственной обработки напоминает кусок ваты, а в лава-лампе плавает парафин.

Мы в AdMe.ru любим проводить расследования и находить ответы на самые распространенные вопросы, и в этот раз мы решили поделиться тем, что узнали о продуктах и предметах, которые есть дома у многих из нас.

1. Лак для ногтей

Есть косметические средства, которые насчитывают многовековую историю, но это не относится к лаку для ногтей. Его изобрели в XX веке. В Древнем Египте ногти красили хной, и это совсем не то же самое, что современные лаки. Производители лаков используют разные ингредиенты и химикаты, но один из них остается неизменным: нитроцеллюлоза. Она рыхлая и внешне напоминает целлюлозное волокно или вату.

2. Жевательная резинка

Люди в разных частях света использовали прототип жевательной резинки, чтобы освежить полость рта или временно избавиться от жажды. Тогда ее изготавливали из пчелиного воска, ароматных веточек или смолы. Для производства современных жвачек используют натуральный латекс, который добывают из деревьев. К таким продуктам относятся, например, чикл (сок саподиллы), смола джелутонга, сосновая канифоль, гуттаперча. Соки, которые собирают из стволов деревьев, по виду напоминают молоко.

3. Щетки

Люди по всему миру покупают примерно 1 миллион пластиковых бутылок в минуту, и такая статистика тревожит, так как это очень плохо для нашей планеты. Вот почему так важно находить полезные и практичные способы утилизации пластика. Сейчас среди разных типов щеток для уборки можно найти и такие, которые сделаны из переработанной ПЭТ-тары. Это и есть один из креативных способов вторичного использования пластика, который помогает защитить окружающую среду.

4. Мускатный орех

Мускатный орех — специя с сильным ароматом, которая используется в различных кухнях. Некоторые блюда и вовсе невозможно без нее представить. Без мускатного ореха даже такие простые блюда, как макароны, кажутся другими на вкус. А он, между прочим, выглядит совсем иначе, прежде чем попадет на полки магазина. Этот орех произрастает на Островах пряностей и тропических островах Юго-Восточной Азии. Он растет на деревьях, ядро покрыто красной кожицей и скорлупой. Когда орех созревает, скорлупа лопается и падает на землю либо ее вскрывают и кожицу также удаляют.

5. Картофельные чипсы

Картофельные чипсы — один из самых популярных снеков во многом благодаря тому, что бывают самых разных вкусов. Они выглядят как картофельные ломтики, но это не так. Чтобы сделать картофельные чипсы, большинство производителей смешивают воду, картофельные хлопья и кукурузный крахмал. После этого из массы формируется тесто и с помощью формы вырезаются чипсы. Далее следует процесс обжарки, который занимает всего 11 секунд. После того как с чипсов стечет лишнее масло, их приправляют специями, упаковывают и доставляют в магазины.

6. Лава-лампа

С момента изобретения (в начале 1960-х) продали миллионы таких ламп. У многих из нас эти предметы декора есть дома. Волшебство лава-лампы обеспечивают содержащиеся в ней ингредиенты. И, хотя точные пропорции этих ингредиентов держатся в секрете, 2 из них нам известны наверняка — это парафин и масло. Масло нагревает парафин, который начинает медленно подниматься, а затем, когда остывает, опускается. Этим объясняется движение парафина.

7. Зеркало

Зеркала были изобретены примерно 8 000 лет назад, а сегодня нам сложно представить без них свою жизнь. И хотя древние зеркала не обладали столь совершенными оптическими свойствами, как современные, для своего времени они были очень хороши. Современный метод изготовления зеркал очень прост. В качестве основы берут стекло и наносят на него различные типы отражающих покрытий. Так делают потому, что покрытие одного типа не может прочно закрепиться на стекле без помощи других.

8. Большая бутылка для воды

Пластиковые бутылки удобнее и безопаснее стеклянных. Они не бьются, поэтому большинство жидкостей, таких как разные газировки и воды, продаются в пластиковой таре. Есть несколько видов пластиков, из которых производители делают бутылки. Но изначальный размер их продукции совсем не такой, как вы можете увидеть в магазине. Даже огромные бутылки для воды выглядят поначалу как маленькие цилиндры, которые затем нагревают и выдувают в форму всем нам знакомых бутылок.

9. Coca-Cola

Из-за своего характерного вкуса Coca-Cola стала одним из самых популярных напитков в мире. На самом деле оригинальный рецепт, благодаря которому появился этот узнаваемый вкус, известен только 2 людям. Им нельзя вместе путешествовать, а сам рецепт находится в безопасном хранилище. Нам известен 1 ингредиент, который отвечает за кофеин в напитке, — это орех кола, в его честь газировка и получила свое название. Этот орех растет в Западной Африке, его выращивали многие цивилизации. Колу завезли в Европу около 1500 года, а к концу XIX века орех стали добавлять во многие продукты.

10. Кешью

Благодаря низкому содержанию сахара и высокому — растительного протеина, клетчатки и растительных жиров кешью подходит для самых разных диет. Вместе с тем эти орехи вкусны и их можно добавлять в различные блюда — как вторые, так и десерты. Однако стоят они недешево, и на то есть веская причина. Прежде чем кешью попадет на полку супермаркета, он должен пройти длительный и трудоемкий процесс. Скорлупа, которая покрывает орех, ядовита, поэтому производители подвергают его многоэтапной обработке, чтобы сделать съедобным.