Как отказаться от вредных продуктов, не мучая себя жесткими запретами

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Диетологи давно обращают наше внимание: тяга к вредной пище больше зависит от привычек нашего мозга, чем от привычек организма. Порой вкусовые добавки, которыми щедро снабжают такие привлекательные вредности, вызывают привыкание, но не в такой степени, чтобы от него нельзя было избавиться усилием воли. Попробуем потренировать волю и мозг?

Мы в AdMe.ru решили собрать работающие советы, которые помогут разобраться с тем, что мы покупаем в магазине, и подойти к выбору более осознанно.

1. Читайте этикетки

Работающий способ покупать меньше вредной еды — это осознать, что мы получаем вместе с ней. И это не значит, что нужно полностью отказаться, например, от печенья. Ведь, проведя возле полки в магазине немного больше времени, чтобы прочитать состав, можно найти продукт, в котором будет меньше сахара, не будет вредных консервантов и добавок. Читая этикетку, вы узнаете о количестве сахара, присутствии усилителей вкуса и лишних добавках. Обращайте внимание не на название продукта, а на составляющие. Например, пельмени могут называться «Говяжьи», но говядины там будет 20 %. Проверьте шоколад: если в списке на первом месте сахар, а потом идут растительные жиры, то это все что угодно только не шоколад. Даже если вы не готовы сразу отказаться от не совсем здоровой еды, всегда можно выбрать менее вредные по составу продукты.

2. Соблюдайте правило 5 ингредиентов

Найти менее 5 ингредиентов на упаковке с колбасой в наше время сложно, но возможно. Обратите внимание: если более 5 наименований вы видите на простых продуктах (молочных, выпечке, соках), это тревожный показатель. Многие добавки используют, чтобы улучшить консистенцию, загустить, увеличить вес продукта, продлить срок хранения. Стоит знать, что: Производители используют и натуральные аналоги химическим консервантам, ищите их на упаковках: лимонная кислота, мед, соль, уксус.

В сладости вместо желатина добавлен пектин? Прекрасно, он считается более полезным, недаром в экопродукции используют этот ингредиент.

Маркировка Е на продуктах вызывает тревогу, но нужно учитывать, что не все «ешки» вредны. Например, Е260 — это всего лишь уксусная кислота, E500 — пищевая сода.

К примеру, рибофлавин E101, пектин E300, аскорбиновая кислота E440 — состав обычного яблока.

Добавка Е250, или нитрит натрия, в составе колбасы говорит о том, что продукт защищен от грозного ботулотоксина. Только это вещество может ему противостоять. В большом количестве нитрит натрия содержится в шпинате.

3. Фотографируйте еду

Визуализация помогает контролировать свой рацион, именно поэтому диетологи советуют вести дневник питания. Если вы настроены на похудение или здоровое питание, то уже не получится съесть пирожное и быстро забыть об этом. Дневник не забудет, а фото напомнит. Количество еды, съеденной за день, вы можете «подытожить» вечером, и это поможет скорректировать рацион и быстрее избавиться от лишних килограммов.

4. Заменяйте вредный продукт полезным аналогом

Кто же добровольно заменит чизбургер морковкой?! Поначалу перспектива заменять одну еду другой не вызывает энтузиазма. Пока вы не замечаете, что самочувствие улучшается, а вес уходит. Такая замена подсластит горечь расставания и позволит не менять пищевые привычки резко и кардинально. Популярные альтернативы, к которым быстро привыкают, это: молочный шоколад — горький шоколад;

чипсы — попкорн без масла;

картофель фри — печеный картофель;

мороженое — замороженный йогурт;

конфеты к чаю — сухофрукты;

печенье — цельнозерновые хлебцы.

5. Разнообразьте рацион

Известный факт: тяга к вредностям обусловлена нехваткой в организме полезных элементов. Это легко заметить летом: в период созревания любимых ягод уже не так тянет на конфеты, правда? Если неудержимо тянет съесть что-нибудь жирное, в организме не хватает кальция и жирорастворимых витаминов — добавьте в рацион молочные продукты, сыры, брокколи.

Тяга к мучному говорит о нехватке азота и жиров, ешьте больше бобовых, мяса и орехов.

Нестерпимо хочется сладкого, особенно шоколада? В организме не хватает магния — его недостаток восполняют семечки, орехи, гречка.

Наседаете на кофе? Организм нуждается в фосфоре и сере — их содержат клюква и семечки.

Если ваша страсть — мороженое, попробуйте добавить в рацион мясо кролика, курицы и индейки — вам не хватает кальция и триптофана.

6. Добавьте больше цветной пищи

Исследования показали, что красный цвет пищи делает ее более привлекательной и вкусной с точки зрения нашего мозга. Мы склонны считать красную еду более калорийной и вкусной, тогда как зеленую, наоборот, не очень привлекательной, «незрелой». Замечали, что вредная еда часто не отличается особым цветом? Выпечку, чипсы, печенье, фастфуд мозг воспринимает как одно целое. Мы едим «бежевую еду» и не отслеживаем насыщение, организм требует еще и еще. Добавьте на тарелку «цвета», и процесс насыщения пойдет совсем по-другому — яркий банан и красное яблоко способны творить чудеса.

7. Экспериментируйте с новыми вкусами

Многие вредные продукты — это яркие вкусы: специи, подсластители, усилители вкуса, соль. Лучший способ побаловать свои рецепторы полезно — немного поэкспериментировать. Добавляйте в рацион новые блюда, играйте со специями и приправами, миксуя их. В мире есть тысячи блюд, которые вы не пробовали. К примеру, хумус может отлично заменить покупной мясной паштет со стабилизаторами и усилителями вкуса, а привычное блюдо, в которое вы добавите ароматные травы, «заиграет» совсем по-другому.

8. Не допускайте сильного голода

Если вы привыкли перекусывать быстрыми углеводами (сладости, чипсы, мороженое, булочки, фастфуд), то уровень сахара в крови постоянно скачет. Когда сахар падает слишком низко, опять возникает сильное желание съесть что-нибудь вредное, и из этого замкнутого круга сложно выйти. Не допускайте сильного голода, а в качестве «профилактики» отгоняйте его полезными перекусами, желательно белковыми. Они дают ощущение сытости надолго и не дают уровню сахара в крови так резко меняться. Это йогурты, сыры, орехи, тыквенные семечки, кусочки куриного филе, зеленые смузи, яйца.

А вам удалось побороть зависимость от вредных вкусностей?