История красавицы Тейлор Мул, в теле которой живут сразу два человека

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Тейлор Мул ведет активный образ жизни. Сейчас она известна и как автор музыки, и как певица, и как фотомодель. Но так было не всегда. Тейлор всю жизнь отличалась от других девушек, причем не только внешностью.

AdMe.ru узнал, что Мул старается вдохновить женщин со всего света любить себя, невзирая ни на какие особенности. Ее миссия показалась нам крайне важной, поэтому мы решили рассказать читателям историю об этом сильном духом человеке.

Детство

Тейлор родилась в 1983 году в Голливуде. Ее мама предпочла не ехать в больницу, поэтому девочка появилась на свет в доме своих родителей. На первый взгляд малышка была здоровой, правда, на ее теле обнаружилась странная отметина. Ее край шел ровной линией посередине тела и словно делил живот младенца на 2 части, одна из которых была обычного цвета, а другая — ярко-розового. Врачи не нашли в этом ничего странного и заверили, что природа просто подарила девочке крупное родимое пятно. Когда Тейлор была маленькой, она мечтала о братике или сестренке и часто говорила об этом маме. Вот только девочка не знала, что у нее уже есть близнец и живет он в ее теле. Но обо всем по порядку.

Ухудшение состояния

Со временем у девочки проявились и другие особенности: например, вырос двойной зуб. Правая и левая части ее тела стали по-разному реагировать на украшения и укусы насекомых. Также у Тейлор обнаружили аллергию на 150 продуктов. В подростковом возрасте будущая певица начала переживать из-за внешности. В тот момент она занималась танцами и не хотела, чтобы сверстницы видели ее живот, поэтому носила закрытую одежду. Вскоре Тейлор столкнулась с аутоиммунными проблемами. У нее появились судороги, постоянная усталость, боль во всем теле и другие неприятности. Она годами ходила по врачам, но никто из них не мог понять, в чем же дело. Доктора ставили разные диагнозы, ни один из которых не подтвердился. И только когда Мул исполнилось 26 лет, ее состояние наконец прояснилось.

Постановка диагноза

В 2009 году девушка попала на прием к врачу, который специализировался на генетике и редких заболеваниях. Он провел ряд исследований и пришел к неожиданному выводу: Тейлор на самом деле была химерой. Так называют организмы, в которых содержатся генетически разнородные клетки.

Особенности диагноза

Химеризм у людей встречается довольно редко. По словам Тейлор, в мире известно всего около 100 подобных случаев. Помимо родимых пятен химеры могут отличаться разным цветом глаз и волос. Правда, не всегда это наделяет людей особенностями, заметными невооруженным глазом. Некоторые могут годами жить, не догадываясь, что в их теле присутствуют 2 разных набора генов. Например, в 2002 году стало известно о женщине по имени Карен Киган. Она не подозревала, что является химерой, до тех пор, пока ей не понадобился донор почки. Врачи провели тестирование сыновей Киган и пришли к выводу, что генетически она не является их матерью. Углубленные исследования показали наличие у женщины химеризма. И это не единичный случай. Чаще всего химерами становятся на стадии развития эмбриона. Это и случилось с Тейлор.

Сама себе близнец

Оказалось, что Тейлор, еще будучи в утробе матери, срослась со своим близнецом. Поскольку это произошло на ранней стадии беременности, смешение почти не сказалось на внешности ребенка и лишь наградило девочку упомянутым странным родимым пятном и еще парой незаметных деталей. Но проблема в том, что у Мул оказалось 2 кровотока и 2 иммунные системы, которые враждуют друг с другом. Отсюда и проблемы со здоровьем.

Реакция на диагноз

Как ни странно, Тейлор была рада услышать о своем химеризме. Потому что с этого момента в ее жизни появилась определенность. «Я действительно почувствовала облегчение, — рассказала девушка журналистам. — Я ощутила свободу, потому что наконец поняла, почему мой живот так выглядит и откуда у меня так много проблем со здоровьем». А вот маме Мул от этой новости стало не по себе. По словам Тейлор, женщина с грустью представляла, что у нее могло быть двое детей вместо одного.

Открытие миру

Какое-то время Тейлор скрывала свой диагноз. Уже тогда она занималась творчеством и боялась, что химеризм оттолкнет фанатов. Но в 2017 году девушка решила, что достаточно молчать, и решила попробовать себя в качестве фотомодели. После первой съемки в купальнике она перестала скрывать свое родимое пятно и рассказала о себе поклонникам. «В развлекательном бизнесе существует огромное давление: ты должен казаться физически совершенным и соответствовать стереотипам внешности, — написала Тейлор. — Я надеюсь, что, показав свои собственные несовершенства, я смогу вдохновить других людей, которые имеют какие-то отличительные черты, никогда не останавливаться в погоне за мечтой».

Жизнь после постановки диагноза

Сейчас Тейлор соблюдает строгую диету, регулярно занимается спортом и пользуется услугами массажиста. Девушка продолжает петь и сниматься у профессиональных фотографов. Она приняла свои особенности и пропагандирует позитивное отношение к телу. «Теперь, когда моя история стала достоянием общественности, я обязана вдохновлять людей любыми способами и продолжать распространять информацию об аутоиммунных заболеваниях», — говорит она. Также Мул старается распространить информацию о признаках химеризма, чтобы люди, которые не знают о своем диагнозе, могли своевременно обратиться к врачам и избежать возможных проблем со здоровьем.

А как вы относитесь к идеям, которые озвучивает Тейлор? Важно ли людям научиться с любовью принимать свои недостатки?