Что происходит с организмом, когда вы теряете лишние килограммы

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По данным Всемирной организации здравоохранения, лишним весом обладают почти 2 млрд взрослых людей во всем мире. С учетом того, что наша культура пропагандирует стройность, неудивительно, что многие люди мечтают похудеть. И, как установили американские исследователи из Чикагского университета еще 30 лет назад, не зря. Ведь избыточная масса тела признана одной из ведущих мировых угроз для здоровья человека в большинстве стран. В частности, это основной фактор риска развития диабета II типа и различных сердечно-сосудистых заболеваний.

Мы в AdMe.ru решили рассказать, как потеря лишнего веса отражается на здоровье человека.

1. У вас появится больше шансов завести ребенка

Известно, что при слишком малом весе нарушается менструальный цикл и, как следствие, возникают проблемы при попытке забеременеть. Но и избыточный вес может быть причиной проблем с зачатием. Важно понимать, что при бесплодии потеря лишних килограммов проблему не решит. Однако достижение оптимальной для здоровья массы тела увеличит возможность зачатия даже у здоровых женщин, а также снизит риск выкидыша.

2. Снизится риск развития некоторых видов рака

Ученые выявили связь между некоторыми типами рака и ожирением. Дело в том, что наличие лишних килограммов влияет на метаболические и иммунные процессы в организме, которые также принимают участие в формировании и росте опухолевых клеток. Интересно, что избыточный вес у женщин сильнее провоцирует онкологические заболевания, чем у мужчин.

3. Снизится риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

Сердечно-сосудистые заболевания стали одной из самых серьезных проблем мировой медицины. И не последнюю роль в этом сыграли сидячий образ жизни и рост количества людей с лишним весом. Ученые доказали, что проблемы со здоровьем сердца и кровеносной системы у пациентов с ожирением на десятки процентов больше, чем у людей с нормальным весом. Причем даже после применения лекарств проблемы сохраняются, если пациент не предпринимает меры для похудения. Пожалуй, стоящая причина для того, чтобы уделить внимание своему телу.

4. Уменьшится риск возникновения диабета II типа

Диабетом II типа называют потерю способности организма самостоятельно вырабатывать инсулин при поступлении сахара в кровь. Большое количество жировых отложений снижает чувствительность клеток к инсулину, и сахар остается в крови, что и приводит к возникновению заболевания. Хотя болезнь проявляется у большинства людей с лишним весом, важную роль играет и наследственность. Если у кого-то из предков был диабет, врачи рекомендуют особенно внимательно следить за состоянием организма и регулярно измерять уровень инсулина, не пренебрегать правильным питанием и физической активностью.

5. Уйдет боль в суставах

К сожалению, боль в суставах навещает нас гораздо чаще и раньше, чем хотелось бы. Но есть и хорошая новость: потеря лишних килограммов способствует ее уходу за счет снижения нагрузки на опорно-двигательную систему. Ученые провели исследование и доказали, что уменьшение массы тела снижает риск развития остеоартрита, распространенного заболевания, поражающего крупные суставы в нашем теле. Вполне очевидно, что потеря веса уменьшает нагрузку на суставы благодаря законам гравитации. А вот цифры действительно впечатляют. Например, у пожилых пациентов с ожирением каждый потерянный фунт (453,6 г) привел к 4-кратному снижению нагрузки на коленный сустав при ходьбе.

6. Улучшатся когнитивные способности

Ученые выяснили, что чем больше масса человека, тем больше в его крови особых белков — маркеров воспаления. Однако количество последних оказалось связано с уровнем интеллекта: чем больше «воспалительных» белков, тем ниже наш IQ. Здоровье тела и ум связаны между собой гораздо крепче, чем мы думали раньше.

7. Вы перестанете храпеть и будете лучше спать

Синдром обструктивного апноэ сна — довольно распространенная болезнь. Дыхание спящего человека много раз прерывается на несколько секунд, вследствие чего организм не способен погрузиться в глубокий сон. Почти у четверти взрослого населения есть признаки апноэ. А для пациентов с ожирением цифра составляет 45 %. Дело в том, что жировые отложения накапливаются в органах и в пространстве между ними, в том числе и вокруг глотки. Они окутывают ее и сдавливают, способствуя затруднению дыхания во сне. Избавившись от лишних килограммов, вы значительно облегчите признаки апноэ, хотя, как предупреждают ученые, для полного излечения похудения может и не хватить.

8. Уменьшится риск развития почечной недостаточности

Ожирение ведет к дефициту нефронов — особых клеток почек, где происходит фильтрация веществ, их всасывание и секреция. Таким образом, рабочие нефроны терпят повышенную нагрузку. При дальнейшем увеличении массы жировой ткани механизмы действия почек буквально ломаются, что приводит к почечной недостаточности. Зато при потере лишних килограммов риск «поломки» фильтров нашего организма снижается.

9. Сохраните здоровье зубов

Для людей в возрасте от 18 до 36 лет ожирение может быть фактором риска развития пародонтита — воспаления тканей, окружающих зуб. Доказано, что у молодого населения ожирение связано с увеличением распространенности заболеваний пародонта. Зато продвижение здорового питания и адекватная физическая активность станут дополнительными факторами для предотвращения или замедления скорости прогрессирования заболеваний пародонта.

10. Будете жить дольше

Лишний вес влияет не только на качество, но и на продолжительность жизни. Изучив данные почти 4 млн людей, ученые выяснили, что превышение индекса массы тела (ИМТ) даже на пару пунктов приводит к повышению смертности. ИМТ долгожителей был в рамках от 20 до 25 кг/м2. Интересно, что отклонение индекса от этого показателя как в меньшую, так и в большую сторону связано с ростом смертности.

11. Улучшится состояние кожи

Избыточное количество лишнего жира влияет на физиологические процессы, протекающие в коже. Поэтому ожирение чревато появлением не только складок и растяжек. Ученые доказали, что у пациентов с ожирением кожа страдает от нехватки воды из-за нарушений эпидермального барьера. Согласно еще одному эксперименту, псориаз у больных ожирением выявлялся в 5 раз чаще, чем в контрольной группе. Лишний вес и дерматологические заболевания идут рука об руку. И чем пациент моложе, тем больше риск развития неприятной болячки.

12. Волосы и ногти станут крепче

На сухость волос и ногтей, а также трещинки в уголках губ время от времени жалуются все женщины. Однако если такие проблемы становятся ярко выраженными, это может быть следствием железодефицита. Ученые выяснили, что при ожирении существует несколько механизмов, приводящих в конечном итоге к сокращению запасов железа, доступных нашему организму. Наладив обмен веществ с помощью сброса веса, мы можем избавиться от дефицита железа.

Мы уверены: главное, чтобы человек чувствовал себя комфортно в любом весе. А потому не призываем сидеть на жестких диетах в угоду моде, но немного изменить свои привычки ради долгой и здоровой жизни все же стоит. А о каких положительных изменениях при потере веса знаете вы? Расскажите нам в комментариях.