Что может произойти с вашим телом, если вы перестанете пить кофе, и что с этим делать

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Говорят, что в каждом истинном любителе кофе сосуществуют 2 личности: одна дает о себе знать до того, как человек сделает свой первый глоток кофе, другая появляется после. Если это утверждение верно и про вас, то, скорее всего, вы прекрасно понимаете, насколько сильное привыкание вызывает кофеин.

Мы в AdMe.ru знаем, как трудно отказаться от восхитительной чашки кофе по утрам. Многие люди не выдерживают и возвращаются к этой привычке. Вот почему мы решили выяснить, как наши тела реагируют на полный отказ от кофеина и что можно с этим поделать.

1. Ваш вес, скорее всего, изменится

Неожиданные колебания веса могут выбить из колеи кого угодно, а отказ от кофе иногда к этому приводит. Кофеин разгоняет обмен веществ, позволяя нашему телу сжигать калории более эффективно. Когда мы перестаем пить кофе и лишаем кофеина организм, привыкший к его помощи, мы можем закономерно набрать пару килограммов. Хотя, если до этого вы выпивали по 3 фраппучино в день, то после отказа от кофе вы, вероятно, наоборот, похудеете, так как станете потреблять меньше калорий.

2. Будет сложнее сконцентрироваться

Употребление кофе делает людей более внимательными: кофеин стимулирует выброс допамина и адреналина, что стимулирует активность мозга и повышает кровяное давление. Это значит, что после отказа от кофе вам, скорее всего, будет сложнее сосредоточиться на работе или других важных делах, потому что мозг перестанет получать подпитку, к которой привык.

3. Возможно, появится дрожь в руках

Возможно, это звучит серьезно, но волноваться не стоит. Кофеин — мощный стимулятор центральной нервной системы. Когда вы отказываетесь от кофе, из-за отсутствия этого стимулирующего эффекта может возникать тремор. Некоторые люди испытывали такое состояние и от регулярной передозировки кофеина. В отличие от других симптомов, описанных в этой статье, с тремором конечностей сталкивается лишь небольшой процент людей, подсевших на кофеин. Однако волноваться не стоит — дрожь в руках исчезает примерно на 9-й день отказа от кофе.

4. Вы ощутите беспокойство

Если даже вы в целом спокойный человек, вряд ли вам удастся избежать чувства тревоги, как только организм поймет, что остался без кофеина. Повышенная тревожность характерна для настоящих кофейных фанатов, которые решили отказаться от любимого напитка. Это состояние возникает из-за химического дисбаланса в мозге, вызванного нехваткой кофеина.

5. Участятся головные боли

К сожалению, головные боли являются наиболее распространенным побочным эффектом отвыкания от кофеина. Это обусловлено тем, что кровеносные сосуды расширяются, улучшая кровоснабжение мозга. Когда организм адаптируется к усиленному кровотоку, головные боли со временем исчезнут. Мы знаем, каково это: головная боль и связанный с ней дискомфорт негативно влияют на повседневные дела.

6. Вы будете ощущать упадок сил

Одна из основных причин, по которой мы привыкаем пить кофе, — это заряд энергии, который он нам дает. К сожалению, эффект от кофе длится примерно 5 часов, поэтому многие из нас выпивают не по одной чашке в день в надежде, что это поможет сконцентрироваться и быть активными. Когда вы перестанете пить кофе, то ощутите обратный эффект. Многие из подсевших на кофеин чувствуют усталость, когда воздерживаются от кофе.

Как можно уменьшить эти негативные последствия?

Когда мы отказываемся от утренней (и уж тем более дневной) чашки кофе, наши тела реагируют по-разному. Хорошая новость заключается в том, что есть способы, с помощью которых мы можем уменьшить или даже предотвратить эти реакции. Если вы хотите навсегда бросить пить кофе, то можете опробовать на себе эти советы, которые помогут вам бороться с последствиями этого решения.

1. Снижайте потребление кофеина постепенно

Это лучшее, что вы можете сделать, если приняли решение снизить потребление кофеина. Отказываться от кофе лучше вместе со своей второй половинкой или соседом по комнате. Если вы очень любите кофе и пьете не меньше 3 чашек в день, попробуйте продержаться неделю, выпивая по 2. Затем вы можете сократить количество кофе до одной чашки по утрам, после чего перестанете его употреблять совсем. Пара недель определенно поможет организму справиться со стрессом из-за нехватки кофеина.

2. Не допускайте обезвоживания

Если вы стоите на пути преодоления кофеиновой зависимости, вам совершенно необходимо употреблять достаточное количество жидкости. Выпивайте по стакану воды каждый час — этого должно хватить. Замените привычную чашку кофе любимым чаем — лишь для того, чтобы сохранить привычку выпивать что-нибудь горячее по утрам.

3. Занимайтесь спортом и отдыхайте правильно

Когда вы исключаете кофеин из вашего рациона, важно снизить уровень стресса и сохранять необходимый уровень энергии. Вы можете добавить в свой распорядок какие-нибудь активности, например 10-минутную пробежку по кварталу или некоторые силовые упражнения. Это хорошо влияет на циркуляцию крови и даст вам заряд энергии. Включив спорт в свою жизнь, вы укрепите боевой дух и легко справитесь со страстным желанием выпить кофе.

4. Поменяйте подход к питанию

Когда вы пытаетесь отказаться от кофеина, вам просто необходимо кое-что поменять в своем рационе. Очень важно употреблять в пищу продукты с высоким содержанием клетчатки. Идеально, если вы будете есть больше фруктов и овощей, так как они являются лучшим натуральным источником клетчатки. Клетчатка поможет обеспечить организм энергией, необходимой вам после отказа от кофеина. Увеличение количества фруктов и овощей в рационе имеет и массу других преимуществ. Во-первых, повышается концентрация антиоксидантов, которых вам будет не хватать во время воздержания от кофеина. А во-вторых, употребление большего количества клетчатки поможет при запорах, которые являются еще одним побочным эффектом отказа от кофе.

Отказ от кофеина может повлиять на ваш организм разными способами, и вы должны быть к этому готовы. Именно поэтому мы решили собрать информацию о том, чего стоит ждать тем, кто твердо решил избавиться от этой привычки.