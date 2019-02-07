Что делать, если вы — последний человек на Земле

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Последний человек на планете — типичный сюжет для постапокалипсиса. И ученые с мировым именем, и любители компьютерных игр типа Fallout строят самые разные теории, почему человечество может покинуть Землю и что будет делать единственный оставшийся ее житель. Безусловно, такой сценарий маловероятен. Поэтому порассуждаем гипотетически.

AdMe.ru знает, какие 10 вещей в первую очередь стоит сделать человеку, оставшемуся одному на Земле.

1. Запастись газовыми баллонами...

В первые дни отсутствия людей на Земле большая часть городов останется без света. Сначала из строя выйдут ТЭЦ на органическом топливе (газу, дизеле, угле), затем ветряки, атомные электростанции и, наконец, ГЭС. Оставшись на Земле в одиночестве, последний человек должен запастись не только свечами и спичками, керосиновыми лампами, дровами и прочими альтернативными источниками света и тепла. Неоценимыми помощниками ему станут автономные электрогенераторы на газу. Бензиновые и дизельные устройства будут служить хуже: через 5–10 лет у топлива, даже хранящегося в резервуарах, выйдет срок годности и оно станет бесполезным. А вот баллон газа может прослужить почти полвека.

2. ...и канистрами для воды

В отсутствие электричества перестанет работать большинство коммунальных систем. Почти сразу из строя выйдут водопровод и канализация. Даже если свет пока есть или системы не зависят от электричества, без обслуживания человеком они перестанут работать из-за обычных погодных и природных явлений. Разрастающиеся растения, дикие животные — сложно представить, насколько быстро они могут вернуть себе территории, некогда отвоеванные у них человеком. Последнему человеку на Земле следует не только запастись бутилированной водой, но и найти альтернативные источники свежей пресной жидкости — артезианские скважины, гейзеры, чистые природные родники и ручьи.

3. Выбрать машину

В распоряжении последнего жителя планеты окажется больше миллиарда автомобилей всех марок и расцветок. Правда, основная их часть станет бесполезной через 5–10 лет (вы же помните про срок годности бензина и дизеля?). Потом придется отдать предпочтение электромобилю, который можно подзарядить от генератора, или машине на газу — если получится заправить ее из баллона.

4. Переехать к морю

Очевидно, что в отсутствие человека отопительные системы тоже перестанут функционировать. Чтобы не топить жилище дровами, последний оставшийся на Земле человек, скорее всего, переедет поближе к экватору. (К тому же в теплом климате проще вести сельское хозяйство. Но об этом позже.) Единственный житель планеты сможет выбрать любой из 1,5 млрд построенных домов в любом из 2 667 417 городов (хотя, конечно, он будет ограничен своим континентом — если не умеет управлять самолетом). Вот только не любой город будет пригоден для жилья.

Так, Лондон, Амстердам или, например, Чикаго — плохие варианты. Прогнозируется, что в отсутствие людей они быстро уйдут под воду. В целом любые города, находящиеся ниже, на уровне или чуть выше уровня моря, не подойдут — как и населенные пункты, ради строительства которых искусственно меняли русла рек (как, например, Чикаго). Рим или Сан-Франциско не подойдут из-за высокой опасности пожара: в них много старых построек. При вышедших из строя громоотводах эти города, скорее всего, сгорят в первые же годы отсутствия людей. Никто уже не будет тушить и лесные пожары, поэтому последний человек не будет селиться в лесной избушке и вообще рядом с ельником или сосновым бором. Идеальный выбор для единственного человека на планете — крепкий каменный дом с большим участком черноземной почвы, расположенный на открытой возвышенности, вдали от лесов, неподалеку от моря и источников пресной воды.

5. Научиться стрелять

В отсутствие человека дикие животные почувствуют себя в полной безопасности и начнут захватывать власть. Навыки стрельбы понадобятся последнему человеку не только для охоты, но и для защиты себя и своего жилища. Нелишними окажутся умения рыбачить и вообще выживать в дикой природе — ведь совсем скоро Земля снова станет зеленой и дикой.

6. Завести кур...

В первые годы отсутствия людей истечет срок годности большинства продуктов. Даже консервы станет опасно есть максимум через 5–10 лет, ведь медпомощь при отравлении получить будет не от кого. Впрочем, большинство лекарств в закрытых упаковках и блистерах останется более или менее пригодными. Максимум, что им грозит, — это потеря лечебных свойств, но ядом они не станут. За неимением лучшего и это хорошо. Из продуктов безопасными останутся только сахар, соль и мед. Конечно, существует стратегический военный запас с неограниченным сроком годности, но неизвестно, сможет ли последний человек до него добраться. Поэтому он, вероятно, перейдет на подсобное хозяйство: будет выращивать овощи и фрукты, ухаживать за домашней скотиной ради молока, мяса и яиц.

7. ...и попугая

Последний человек на планете неизбежно будет чувствовать себя одиноким. Единственным живым собеседником для него может стать говорящий попугай. Эти птицы весьма точно имитируют человеческие голоса, и последний житель планеты сможет иметь с ним хотя бы иллюзию диалога. Кроме того, чтобы спастись от одиночества, он, скорее всего, заведет собаку. В его распоряжении окажется любая из 847 существующих пород. Завести песиков — значит спасти им жизнь: без человека эти домашние животные не могут. А вот собаки больших пород одичают и частично приспособятся к жизни без людей.

8. Посетить библиотеки...

Последний человек на Земле должен будет много читать — тем самым он сможет снизить риск слабоумия, который из-за одиночества повысится на 40 %. К тому же в отсутствие интернета любую информацию ему придется брать из книг. Свежие справочники по сельскому хозяйству, медицине, психологии и другим наукам окажутся весьма кстати.

9. ...и музеи

В распоряжении последнего человека окажется больше 8 000 музеев — и все с бесплатным входом. Даже при отсутствии электричества и неработающих системах, которые призваны поддерживать нужную температуру и влажность, многие произведения искусства смогут сохранять первозданный вид продолжительное время. Присутствие людей вредит им сильнее, чем их отсутствие. Произведения искусства помогут последнему человеку скрасить одиночество — без этого способа заполнения досуга он может просто сойти с ума.

10. Попытаться найти других людей

МКС, на которой хранится диск с генетическим кодом, при отсутствии людей начнет падать, войдет в атмосферу и обрушится пылающими обломками. Да и другие космические объекты, хранящие ДНК человека, без контакта с Землей будут вести себя непредсказуемо. Поэтому единственный реальный шанс продолжить человеческий род на нашей планете появится, только если последний обитатель планеты найдет других людей. Если все попытки окажутся тщетными, последнему человеку останется только жить и получать удовольствие. Вероятно, он займется творчеством и постарается оставить о себе память в произведениях искусства — ну или просто в записках последнего представителя человеческой расы для новых, будущих разумных жителей планеты Земля.

Жизнь последнего человека на Земле: ожидание vs. реальность

Ожидание: можно посещать любые бутики, одеваться только в люкс, пользоваться самыми дорогими духами и косметикой.



Реальность: наряжаться в люкс не хочется и не для кого.

Ожидание: можно поселиться в доме знаменитости и пожить ее жизнью.



Реальность: даже в элитном коттедже не спастись от бессонницы — статистически одинокие люди спят всего по 4 часа в сутки.

Ожидание: можно путешествовать почти куда угодно.



Реальность: дома, дороги, привычный вид планеты и уклад жизни рушатся на глазах.

Ожидание: можно вести себя как угодно, никого не стесняясь.



Реальность: нужно бороться с вредными привычками — им подвержены 60 % одиноких людей.

Ожидание: все наследие многовековой человеческой истории в вашем распоряжении.



Реальность: вряд ли удастся прожить долгую жизнь, чтобы все это посмотреть, ведь одинокие люди редко доживают до 70.

А что бы делали вы, оставшись на Земле в одиночестве?