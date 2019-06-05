Что будет, если каждый получит по $ 1 млн, и еще 10 вопросов, на которые у нас есть четкие ответы

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Люди часто задумываются, что будет, если. Благодаря этому у нас есть тысяча и один фильм про то, как марсиане захватывают землю, роботы истребляют людей, а после заражения смертельным вирусом выжили всего один человек и собака, которые пытаются не сойти с ума. А давайте отбросим лирику и оставим голые факты: что будет, если, например, животные начнут войну с людьми или нам всем раздадут по $ 1 млн?

Мы в AdMe.ru были удивлены тем, что узнали об улитках и насколько безграничны наши возможности, которые мы не всегда ценим.

1. Если каждый получит по $ 1 млн

В это сложно поверить, но как только люди получат по миллиону, они массово начнут болеть, а все из-за того, что на 1 купюре около 30 тыс. микробов и после излечения от одной инфекции их будет тут же подстерегать следующая. А еще: 180 существующих валют потеряют свою ценность;

около 35 % всего населения уволится с работы, рухнет экономика, как следствие, общество начнет деградировать, и придется начинать все сначала;

рухнет экономика, как следствие, общество начнет деградировать, и придется начинать все сначала; в мире не останется свободных квартир;

люди смогут купить около 20 кг черной икры и 4 Ferrari;

товары перестанут производиться, услуги не будут оказываться;

банки закроются из-за ненадобности;

увеличится количество квартирных краж;

деньги начнут использоваться не по назначению;

люди станут ленивыми;

исчезнет социальная черта между богатыми и бедными. Конечно, много денег — это хорошо, но есть в жизни кое-что и важнее материального мира.

2. Если животные начнут войну против людей

Эта война будет не такой простой, как может показаться на первый взгляд, и пройдет в несколько этапов: домашние животные начнут атаковать своих хозяев. Первыми поднимут бунт кошки : у них самые острые когти и они могут развить скорость до 50 км/ч. Поскольку скорость самого быстрого человека на планете составляет всего лишь 44,72 км/ч, кошка вас догонит и начнет расправу. Конечно, вы сможете отбиваться, но царапины, полученные от домашних животных, заживают очень долго, особенно если зверь инфицирован;

: у них самые острые когти и они могут развить скорость до 50 км/ч. Поскольку скорость самого быстрого человека на планете составляет всего лишь 44,72 км/ч, кошка вас догонит и начнет расправу. Конечно, вы сможете отбиваться, но царапины, полученные от домашних животных, заживают очень долго, особенно если зверь инфицирован; следующими вступят в бой собаки. Громкость их лая достигает 115 дБ, что сравнимо со звуком радиоактивного самолета на высоте около 300 м. Если все они начнут постоянно гавкать, у людей случится нервный срыв и, как следствие, начнутся самоубийства;

пока домашние питомцы разбираются со своими хозяевами, саранча будет орудовать на полях. Ведь за 1 день она может уничтожить 160 тыс. тонн продовольствия, и через 1 месяц у людей совсем не останется пищи;

после люди начнут искать спасения на воде. Самые опасные солдаты — белые акулы. Только в 2018 году было зарегистрировано 66 нападений акул на человека, из них 4 имели смертельный исход. Люди начнут создавать вакцину против агрессии животных и тестировать ее на себе;

птицы возглавят войну , а роль зачинщика достанется самому умному — воробью . Ведь на 100 г его тела приходится приблизительно 4 г мозга, в то время как у лошади всего 0,1 г мозга на 100 г веса. Самым опасным будет голубь. Он переносит до 90 разных возбудителей болезней и положит начало развитию эпидемий;

, а роль зачинщика достанется самому умному — воробью Ведь на 100 г его тела приходится приблизительно 4 г мозга, в то время как у лошади всего 0,1 г мозга на 100 г веса. Самым опасным будет голубь. Он переносит до 90 разных возбудителей болезней и положит начало развитию эпидемий; выжившие будут скрываться под землей, но там их атакуют крысы. В среднем на 1 жителя планеты приходится 2 крысы, и те появились на 48 млн лет раньше, чем люди. А вот остальные, как только получат сигнал SOS, соберут оставшихся и улетят на другую планету, но так как у них не будет достаточно времени на подготовку и обустройство места для проживания, они останутся дрейфовать в космосе.

3. Если бы мы жили всего 24 часа

Итак, поехали, ведь времени не так уж много. Через 18 минут вы научитесь ходить, еще через 5 — говорить. Спустя 2,5 часа своей жизни отправитесь в школу, а через 3,2 часа закончите обучение. А через 20 часов выйдете на пенсию. За всю жизнь будет потрачено: 40 минут — на чтение новостей и другой информации;

50 минут — на готовку еды;

80 минут — на проезд в транспорте;

всего лишь 2,5 минуты — на интимную жизнь;

6 часов — на просмотр любимых сериалов или фильмов, а также на работу за компьютером;

8 часов — на сон. В целом ваши дни окажутся более насыщенными и яркими, вы не станете откладывать дела на завтра, а самообразование и получение новых эмоций и впечатлений станут главными целями жизни.

4. Если вы останетесь последним человеком на планете

Только представьте, что вы хозяин этого мира. Чем займетесь? Масса возможностей, а самое главное, никто не будет отвлекать вас от важного дела. А еще вы сможете: взять просто так любую из 1 млрд существующих машин;

одеваться в самых дорогих бутиках;

бесплатно посетить интересные места. Но в пределах ваших возможностей, то есть если умеете водить машину, или самолет, или просто на велосипеде, ведь больше вас никто никуда не сможет отвезти. В вашем распоряжении будет 2 667 417 городов и сел;

завести любую собаку из более чем 340 пород. Но есть и существенные минусы: через 10 лет закончится срок годности всех продуктов, кроме сахара, соли и меда, по всему миру. А в вашем городе это может произойти и гораздо быстрее;

через 5 лет не сможете ездить на машине — закончится бензин, а добывать его будет некому;

придется заняться фермерством ;

; одиночество приводит к преждевременному старению, и вы вряд ли доживете до 70 лет ;

; появится депрессия, а кроме того, одиночки испытывают проблемы со сном, поэтому будете спать в среднем по 4 часа в сутки. В фильме «Я — легенда» сделали такой сюжет реальностью, и интроверты могут обрадоваться такому повороту судьбы, но вряд ли это хорошо отразится на психическом здоровье человека.

5. Если бы исчезли все женщины

Женщины составляют 49,6 % населения Земли. Что же будет, если они исчезнут? Может, это не такая уж и потеря? А вот что: исчезнут семьи и начнется демографический кризис ;

; трафик в интернете вырастет, а количество просмотров порнографических фильмов и видео увеличится в миллионы раз;

исчезнет почти вся косметика, а мужчины перестанут следить за собой;

некоторые из мужчин вынужденно станут трансвеститами;

мужчинам нечего будет обсуждать уже на 3-й неделе своего одинокого существования, ведь слухи и первые новости некому будет рассказывать;

в медицине исчезнет отрасль гинекологии и все забудут, как выглядят дети. Но есть и плюс — мужчины не будут тратить около 18 дней в году на поиск подарков для женщин.

6. Если бы все законы исчезли на 24 часа

Только в России существует 21 кодекс и 6,5 тыс. законов. Если их вдруг отменить, начнется настоящий хаос, а именно: в первый час будет ограблен каждый магазин;

даже самый порядочный человек под влиянием общей обстановки начнет воровать так, чтобы хватило на всю оставшуюся жизнь;

людям придется самим защищаться , из-за чего начнутся тысячи перестрелок;

, из-за чего начнутся тысячи перестрелок; любой сможет наконец-то прибить того самого соседа, который каждое воскресенье рано утром делает ремонт;

появятся сотни серийных убийц, таких как Петар Брзица, который за 1 ночь убил 1 360 человек;

до обеда будет угнано более 100 тыс. автомобилей по всему миру;

по всему миру; начнут похищать людей и требовать выкуп;

вы больше не сможете чувствовать себя в безопасности. Законы созданы не для того, чтобы нас ограничивать, а для того, чтобы поддерживать порядок и оберегать нас от опасностей, которые могут поджидать вас за углом собственного дома.

7. Если бы люди понимали язык животных

Существует 7 тыс. различных языков, из них 95 считаются официальными. Представьте, что вам придется учить еще один язык — животных. И вот что случилось бы: язык животных был бы самым популярным и его преподавали бы во всех школах и вузах мира;

и его преподавали бы во всех школах и вузах мира; люди всегда знали бы, чего хотят животные и что у них болит или нет, и смертность питомцев сильно снизилась бы;

кошки рассказали бы, видят они что-то потустороннее или просто уставились неподвижно в одну точку;

или просто уставились неподвижно в одну точку; удалось бы избежать нескольких сотен тысяч нападений животных на человека (медведи ежегодно губят до 170 человек в год);

благодаря общению животные перестали бы считать нас угрозой;

разговоры летучих мышей мы все равно не смогли бы понимать (частота издаваемых ими звуков — 20 кГц), а диалоги улиток были бы самыми беспорядочными и непонятными, ведь они слишком глупы для этого;

появилось бы множество музыкальных альбомов, созданных животными (кстати, сейчас есть группа Hatebeak, вокалист которой — попугай по имени Вальдо);

животные заняли бы бóльшую часть рабочих мест (например, кот Барсик в Перми уже сейчас трудится с окладом около ₽ 360 тыс. в год);

звери обрели бы равенство, а из-за этого люди стали бы вегетарианцами. Вторым официальным языком в стране он бы не стал, но существенно облегчил бы совместную жизнь животных и людей.

8. Если ваш вес составит всего 1 г

Согласно Книге рекордов Гиннесса, самый маленький вес взрослого человека составил 2,1 кг. Притом что вес всех людей на планете приблизительно равен 316 млн тонн, что равноценно весу 6 тыс. «Титаников». Чтобы понять, сколько это — 1 г, приведем пример: столько весит 1 копейка или 11 спичек. И вот что будет, если наш вес составит 1 г: будет достаточно 1 крошки, чтобы питаться неделю ;

; вы не сможете ездить в лифте (минимальный вес для его работы обычно составляет 25 кг), придется ходить только по ступенькам;

падение с высоты даже 10 тыс. м не грозит смертью — вы плавно опуститесь на землю как перышко;

вас легко смогут похитить и утащить в неизвестном направлении 5 муравьев;

сможете ходить по воде ;

; ветер смог бы унести вас в другой город, тем самым можно сэкономить на самолете;

поскольку скорость самого сильного ветра в нашей истории составила 408 км/ч, за полчаса вы смогли бы оказаться в другом городе. На этом хорошее заканчивается, ведь все остальные вещи будут представлять опасность и всю жизнь придется прятаться дома, даже от птиц.

9. Если бы не было звука

Самое тихое место на земле — Орфилд. Это лаборатория, в которой блокируется 99,9 % всех звуков. Она из стали, бетона и стекловолокна, и там испытывают космонавтов. Рекорд пребывания там составил 45 минут, а после начинаются галлюцинации. Если звук исчезнет совсем, то вот что случится: мы не узнаем об опасностях окружающего мира. Например, самым громким звуком считается грохот извержения вулкана, который можно было услышать за 5 тыс. км от места происшествия;

придется научиться общаться на языке жестов;

каждый фильм будет с субтитрами;

вы больше никогда не услышите ни одного из миллионов любимых исполнителей;

исчезнут более 250 видов танцев;

храп больше не будет проблемой ;

; люди будут постоянно опаздывать на работу, а мамочки не смогут кормить младенцев по их первому зову;

самой востребованной станет профессия мимов , которая появилась еще в IV веке до н. э.;

, которая появилась еще в IV веке до н. э.; вам больше не понадобится телефон для разговоров, вернутся пейджеры с вибрацией, а смартфоны больше не будут актуальны, разве что для того, чтобы прочитать что-то интересное в AdMe.ru. Единственным плюсом в этой ситуации может быть лишь то, что вы никогда не услышите свой голос в записи.

10. Если бы все преступники оказались на воле

В 2015 году Нил Мур с помощью телефона и зарегистрированного домена судебной службы организовал свой побег из тюрьмы. И у него получилось, но пробыл он на воле всего 6 дней. А вот что случится, если миллионы преступников воспользуются его лайфхаком: теперь вашими соседями могут оказаться маньяки , террористы, воры и убийцы, насильники;

, террористы, воры и убийцы, насильники; около 60 % из них вернутся к своему преступному прошлому;

на улицу станет опасно выходить, увеличатся продажи наркотиков;

вы не станете покупать машину, так как ее обязательно угонят;

так как ее обязательно угонят; из всех преступников приблизительно 27 % — убийцы, и на их совести 526 тыс. убитых и покалеченных человек в год. В этой ситуации количество их жертв вырастет в 10 раз;

мафии отойдут на второй план, миром будут править банды ;

; уровень преступности станет запредельным, полиция не справится, поэтому люди будут устраивать расправы с преступниками прямо на месте. Плюсом окажется лишь то, что среди 11 млн осужденных будет в среднем 1 % невиновных людей и они наконец-то смогут вернуться домой.

11. Если бы мы жили вечно

Президент Северной Кореи Ким Ир Сен, который умер в 1994 году, объявлен «вечным президентом». А вдруг через пару лет наконец-то изобретут эликсир вечной жизни и мы сможем не умирать? Тогда произойдет следующее: начнется перенаселение планеты (и так ежегодно рождается 80 млн человек, притом что 57,9 млн умирают), и через 1 000 лет нас будет 153 млрд ;

; придется строить высотные здания, такие как Бурдж-Халифа (828 м), только в 10 раз больше, чтобы всем было где жить;

приблизительно 12 тыс. пожизненно заключенных людей будут находиться в тюрьме вечно;

вы успеете сделать то, что задумали, ведь понятие «завтра» станет вечным ;

; посмотрите все существующие сериалы, но помните, что будут постоянно появляться новые (возможно, концовку «Игры престолов» все же переснимут);

сможете отправиться в пешее путешествие, как Жан Беливо, который совершил кругосветку (64 страны) пешком за 11 лет;

сотни детей и взрослых не смогут вспомнить своего прошлого, ведь только около 20 % людей помнят, что с ними происходило в 3 года;

обезьянам понадобилось 18 млн лет эволюции, чтобы стать человеком и повысить свой интеллект до 90–95 пунктов. И следовательно, наши потомки станут настолько умными, что мы не сможем друг друга понимать. Но кое-что осталось бы вечным — привычка откладывать дела на потом и начинать худеть с понедельника.

А что вы сделали бы, получив $ 1 млн? Чем занялись бы, если бы пришлось жить вечно?