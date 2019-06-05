Что будет, если каждый получит по $ 1 млн, и еще 10 вопросов, на которые у нас есть четкие ответы
Люди часто задумываются, что будет, если. Благодаря этому у нас есть тысяча и один фильм про то, как марсиане захватывают землю, роботы истребляют людей, а после заражения смертельным вирусом выжили всего один человек и собака, которые пытаются не сойти с ума. А давайте отбросим лирику и оставим голые факты: что будет, если, например, животные начнут войну с людьми или нам всем раздадут по $ 1 млн?
Мы в AdMe.ru были удивлены тем, что узнали об улитках и насколько безграничны наши возможности, которые мы не всегда ценим.
1. Если каждый получит по $ 1 млн
В это сложно поверить, но как только люди получат по миллиону, они массово начнут болеть, а все из-за того, что на 1 купюре около 30 тыс. микробов и после излечения от одной инфекции их будет тут же подстерегать следующая. А еще:
- 180 существующих валют потеряют свою ценность;
- около 35 % всего населения уволится с работы, рухнет экономика, как следствие, общество начнет деградировать, и придется начинать все сначала;
- в мире не останется свободных квартир;
- люди смогут купить около 20 кг черной икры и 4 Ferrari;
- товары перестанут производиться, услуги не будут оказываться;
- банки закроются из-за ненадобности;
- увеличится количество квартирных краж;
- деньги начнут использоваться не по назначению;
- люди станут ленивыми;
- исчезнет социальная черта между богатыми и бедными.
Конечно, много денег — это хорошо, но есть в жизни кое-что и важнее материального мира.
2. Если животные начнут войну против людей
Эта война будет не такой простой, как может показаться на первый взгляд, и пройдет в несколько этапов:
- домашние животные начнут атаковать своих хозяев. Первыми поднимут бунт кошки: у них самые острые когти и они могут развить скорость до 50 км/ч. Поскольку скорость самого быстрого человека на планете составляет всего лишь 44,72 км/ч, кошка вас догонит и начнет расправу. Конечно, вы сможете отбиваться, но царапины, полученные от домашних животных, заживают очень долго, особенно если зверь инфицирован;
- следующими вступят в бой собаки. Громкость их лая достигает 115 дБ, что сравнимо со звуком радиоактивного самолета на высоте около 300 м. Если все они начнут постоянно гавкать, у людей случится нервный срыв и, как следствие, начнутся самоубийства;
- пока домашние питомцы разбираются со своими хозяевами, саранча будет орудовать на полях. Ведь за 1 день она может уничтожить 160 тыс. тонн продовольствия, и через 1 месяц у людей совсем не останется пищи;
- после люди начнут искать спасения на воде. Самые опасные солдаты — белые акулы. Только в 2018 году было зарегистрировано 66 нападений акул на человека, из них 4 имели смертельный исход. Люди начнут создавать вакцину против агрессии животных и тестировать ее на себе;
- птицы возглавят войну, а роль зачинщика достанется самому умному — воробью. Ведь на 100 г его тела приходится приблизительно 4 г мозга, в то время как у лошади всего 0,1 г мозга на 100 г веса. Самым опасным будет голубь. Он переносит до 90 разных возбудителей болезней и положит начало развитию эпидемий;
- выжившие будут скрываться под землей, но там их атакуют крысы. В среднем на 1 жителя планеты приходится 2 крысы, и те появились на 48 млн лет раньше, чем люди.
А вот остальные, как только получат сигнал SOS, соберут оставшихся и улетят на другую планету, но так как у них не будет достаточно времени на подготовку и обустройство места для проживания, они останутся дрейфовать в космосе.
3. Если бы мы жили всего 24 часа
Итак, поехали, ведь времени не так уж много. Через 18 минут вы научитесь ходить, еще через 5 — говорить. Спустя 2,5 часа своей жизни отправитесь в школу, а через 3,2 часа закончите обучение. А через 20 часов выйдете на пенсию. За всю жизнь будет потрачено:
- 40 минут — на чтение новостей и другой информации;
- 50 минут — на готовку еды;
- 80 минут — на проезд в транспорте;
- всего лишь 2,5 минуты — на интимную жизнь;
- 6 часов — на просмотр любимых сериалов или фильмов, а также на работу за компьютером;
- 8 часов — на сон.
В целом ваши дни окажутся более насыщенными и яркими, вы не станете откладывать дела на завтра, а самообразование и получение новых эмоций и впечатлений станут главными целями жизни.
4. Если вы останетесь последним человеком на планете
Только представьте, что вы хозяин этого мира. Чем займетесь? Масса возможностей, а самое главное, никто не будет отвлекать вас от важного дела. А еще вы сможете:
- взять просто так любую из 1 млрд существующих машин;
- одеваться в самых дорогих бутиках;
- бесплатно посетить интересные места. Но в пределах ваших возможностей, то есть если умеете водить машину, или самолет, или просто на велосипеде, ведь больше вас никто никуда не сможет отвезти. В вашем распоряжении будет 2 667 417 городов и сел;
- завести любую собаку из более чем 340 пород.
Но есть и существенные минусы:
- через 10 лет закончится срок годности всех продуктов, кроме сахара, соли и меда, по всему миру. А в вашем городе это может произойти и гораздо быстрее;
- через 5 лет не сможете ездить на машине — закончится бензин, а добывать его будет некому;
- придется заняться фермерством;
- одиночество приводит к преждевременному старению, и вы вряд ли доживете до 70 лет;
- появится депрессия, а кроме того, одиночки испытывают проблемы со сном, поэтому будете спать в среднем по 4 часа в сутки.
В фильме «Я — легенда» сделали такой сюжет реальностью, и интроверты могут обрадоваться такому повороту судьбы, но вряд ли это хорошо отразится на психическом здоровье человека.
5. Если бы исчезли все женщины
Женщины составляют 49,6 % населения Земли. Что же будет, если они исчезнут? Может, это не такая уж и потеря? А вот что:
- исчезнут семьи и начнется демографический кризис;
- трафик в интернете вырастет, а количество просмотров порнографических фильмов и видео увеличится в миллионы раз;
- исчезнет почти вся косметика, а мужчины перестанут следить за собой;
- некоторые из мужчин вынужденно станут трансвеститами;
- мужчинам нечего будет обсуждать уже на 3-й неделе своего одинокого существования, ведь слухи и первые новости некому будет рассказывать;
- в медицине исчезнет отрасль гинекологии и все забудут, как выглядят дети.
Но есть и плюс — мужчины не будут тратить около 18 дней в году на поиск подарков для женщин.
6. Если бы все законы исчезли на 24 часа
Только в России существует 21 кодекс и 6,5 тыс. законов. Если их вдруг отменить, начнется настоящий хаос, а именно:
- в первый час будет ограблен каждый магазин;
- даже самый порядочный человек под влиянием общей обстановки начнет воровать так, чтобы хватило на всю оставшуюся жизнь;
- людям придется самим защищаться, из-за чего начнутся тысячи перестрелок;
- любой сможет наконец-то прибить того самого соседа, который каждое воскресенье рано утром делает ремонт;
- появятся сотни серийных убийц, таких как Петар Брзица, который за 1 ночь убил 1 360 человек;
- до обеда будет угнано более 100 тыс. автомобилей по всему миру;
- начнут похищать людей и требовать выкуп;
- вы больше не сможете чувствовать себя в безопасности.
Законы созданы не для того, чтобы нас ограничивать, а для того, чтобы поддерживать порядок и оберегать нас от опасностей, которые могут поджидать вас за углом собственного дома.
7. Если бы люди понимали язык животных
Существует 7 тыс. различных языков, из них 95 считаются официальными. Представьте, что вам придется учить еще один язык — животных. И вот что случилось бы:
- язык животных был бы самым популярным и его преподавали бы во всех школах и вузах мира;
- люди всегда знали бы, чего хотят животные и что у них болит или нет, и смертность питомцев сильно снизилась бы;
- кошки рассказали бы, видят они что-то потустороннее или просто уставились неподвижно в одну точку;
- удалось бы избежать нескольких сотен тысяч нападений животных на человека (медведи ежегодно губят до 170 человек в год);
- благодаря общению животные перестали бы считать нас угрозой;
- разговоры летучих мышей мы все равно не смогли бы понимать (частота издаваемых ими звуков — 20 кГц), а диалоги улиток были бы самыми беспорядочными и непонятными, ведь они слишком глупы для этого;
- появилось бы множество музыкальных альбомов, созданных животными (кстати, сейчас есть группа Hatebeak, вокалист которой — попугай по имени Вальдо);
- животные заняли бы бóльшую часть рабочих мест (например, кот Барсик в Перми уже сейчас трудится с окладом около ₽ 360 тыс. в год);
- звери обрели бы равенство, а из-за этого люди стали бы вегетарианцами.
Вторым официальным языком в стране он бы не стал, но существенно облегчил бы совместную жизнь животных и людей.
8. Если ваш вес составит всего 1 г
Согласно Книге рекордов Гиннесса, самый маленький вес взрослого человека составил 2,1 кг. Притом что вес всех людей на планете приблизительно равен 316 млн тонн, что равноценно весу 6 тыс. «Титаников». Чтобы понять, сколько это — 1 г, приведем пример: столько весит 1 копейка или 11 спичек. И вот что будет, если наш вес составит 1 г:
- будет достаточно 1 крошки, чтобы питаться неделю;
- вы не сможете ездить в лифте (минимальный вес для его работы обычно составляет 25 кг), придется ходить только по ступенькам;
- падение с высоты даже 10 тыс. м не грозит смертью — вы плавно опуститесь на землю как перышко;
- вас легко смогут похитить и утащить в неизвестном направлении 5 муравьев;
- сможете ходить по воде;
- ветер смог бы унести вас в другой город, тем самым можно сэкономить на самолете;
- поскольку скорость самого сильного ветра в нашей истории составила 408 км/ч, за полчаса вы смогли бы оказаться в другом городе.
На этом хорошее заканчивается, ведь все остальные вещи будут представлять опасность и всю жизнь придется прятаться дома, даже от птиц.
9. Если бы не было звука
Самое тихое место на земле — Орфилд. Это лаборатория, в которой блокируется 99,9 % всех звуков. Она из стали, бетона и стекловолокна, и там испытывают космонавтов. Рекорд пребывания там составил 45 минут, а после начинаются галлюцинации. Если звук исчезнет совсем, то вот что случится:
- мы не узнаем об опасностях окружающего мира. Например, самым громким звуком считается грохот извержения вулкана, который можно было услышать за 5 тыс. км от места происшествия;
- придется научиться общаться на языке жестов;
- каждый фильм будет с субтитрами;
- вы больше никогда не услышите ни одного из миллионов любимых исполнителей;
- исчезнут более 250 видов танцев;
- храп больше не будет проблемой;
- люди будут постоянно опаздывать на работу, а мамочки не смогут кормить младенцев по их первому зову;
- самой востребованной станет профессия мимов, которая появилась еще в IV веке до н. э.;
- вам больше не понадобится телефон для разговоров, вернутся пейджеры с вибрацией, а смартфоны больше не будут актуальны, разве что для того, чтобы прочитать что-то интересное в AdMe.ru.
Единственным плюсом в этой ситуации может быть лишь то, что вы никогда не услышите свой голос в записи.
10. Если бы все преступники оказались на воле
В 2015 году Нил Мур с помощью телефона и зарегистрированного домена судебной службы организовал свой побег из тюрьмы. И у него получилось, но пробыл он на воле всего 6 дней. А вот что случится, если миллионы преступников воспользуются его лайфхаком:
- теперь вашими соседями могут оказаться маньяки, террористы, воры и убийцы, насильники;
- около 60 % из них вернутся к своему преступному прошлому;
- на улицу станет опасно выходить, увеличатся продажи наркотиков;
- вы не станете покупать машину, так как ее обязательно угонят;
- из всех преступников приблизительно 27 % — убийцы, и на их совести 526 тыс. убитых и покалеченных человек в год. В этой ситуации количество их жертв вырастет в 10 раз;
- мафии отойдут на второй план, миром будут править банды;
- уровень преступности станет запредельным, полиция не справится, поэтому люди будут устраивать расправы с преступниками прямо на месте.
Плюсом окажется лишь то, что среди 11 млн осужденных будет в среднем 1 % невиновных людей и они наконец-то смогут вернуться домой.
11. Если бы мы жили вечно
Президент Северной Кореи Ким Ир Сен, который умер в 1994 году, объявлен «вечным президентом». А вдруг через пару лет наконец-то изобретут эликсир вечной жизни и мы сможем не умирать? Тогда произойдет следующее:
- начнется перенаселение планеты (и так ежегодно рождается 80 млн человек, притом что 57,9 млн умирают), и через 1 000 лет нас будет 153 млрд;
- придется строить высотные здания, такие как Бурдж-Халифа (828 м), только в 10 раз больше, чтобы всем было где жить;
- приблизительно 12 тыс. пожизненно заключенных людей будут находиться в тюрьме вечно;
- вы успеете сделать то, что задумали, ведь понятие «завтра» станет вечным;
- посмотрите все существующие сериалы, но помните, что будут постоянно появляться новые (возможно, концовку «Игры престолов» все же переснимут);
- сможете отправиться в пешее путешествие, как Жан Беливо, который совершил кругосветку (64 страны) пешком за 11 лет;
- сотни детей и взрослых не смогут вспомнить своего прошлого, ведь только около 20 % людей помнят, что с ними происходило в 3 года;
- обезьянам понадобилось 18 млн лет эволюции, чтобы стать человеком и повысить свой интеллект до 90–95 пунктов. И следовательно, наши потомки станут настолько умными, что мы не сможем друг друга понимать.
Но кое-что осталось бы вечным — привычка откладывать дела на потом и начинать худеть с понедельника.
А что вы сделали бы, получив $ 1 млн? Чем занялись бы, если бы пришлось жить вечно?
Иллюстратор Xenia Shalagina специально для AdMe.ru