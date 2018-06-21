Центр по контролю заболеваний США рассказал, что делать в случае зомби-апокалипсиса. Его не будет, но советы могут пригодиться

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Существуют люди, которые на полном серьезе готовятся к зомби-апокалипсису. Они запасаются водой и консервами, заранее ищут укрытие и даже мастерят оружие. Специально для этих людей, да и не только для них, Центр по контролю и профилактике заболеваний США (сокращенно ЦКЗ) подготовил рекомендации по выживанию. По сути, они универсальны и помогут практически в любой чрезвычайной ситуации.

Мы в AdMe.ru решили ознакомиться с этими рекомендациями, хоть в зомби-апокалипсис и не верим. Рассказываем, что нужно делать, чтобы подготовиться к непредвиденным ситуациям, которые могут произойти с каждым из нас.

Соберите аварийный комплект

Подготовить все необходимое можно заранее, но есть и еще один вариант: определить, какие вещи нужны в экстренной ситуации, а потом просто всегда держать их на своих местах, чтобы в случае чего у вас была возможность быстро их найти. В вашем аварийном комплекте должна быть вода, еда и все, что понадобится на первое время, прежде чем вы сможете добраться до убежища в случае любой непредвиденной ситуации. Подготовить нужно вот что: Вода. ЦКЗ рекомендует взять 1 галлон (примерно 4,5 л) на человека в сутки.

Продукты (что-то непортящееся, например консервы, и что-то, что вы едите регулярно). Не забудьте о специальном детском питании и о корме для питомца, если он у вас есть.

Инструменты (обязателен нож, можно складной, или мультитул).

Телефон с зарядным устройством, портативное радио и батарейки к нему, фонарик.

Карта близлежащих территорий.

Средства гигиены (мыло, салфетки и прочее).

Документы (не забудьте хотя бы паспорт) и немного наличных денег.

Аптечка со средствами первой помощи и лекарствами, которые вы принимаете регулярно.

Одежда (хотя бы одна смена для каждого члена семьи + теплые вещи).

Продумайте план действий и узнайте всю нужную информацию

Сделать это нужно заранее, иначе придется решать такие вопросы по ходу дела, а это будет очень сильно замедлять вас. А вообще, при любой катастрофе продуманный план может спасти не одну жизнь. 1. Заранее определите, какие чрезвычайные ситуации возможны в вашем регионе. К примеру, это могут быть наводнения, землетрясения или лесные пожары. 2. Выберите место встречи. Это нужно на случай, если не все члены вашей семьи будут дома, когда случится стихийное бедствие, а мобильные телефоны будут недоступны. А лучше даже определите пару таких мест: одно недалеко от дома, а второе — за пределами вашего района или даже города. 3. Составьте список контактов. Здесь речь идет не только о членах семьи или друзьях, чьи телефоны у вас наверняка есть. Всем, включая маленьких детей, нужно обязательно выучить телефоны экстренных служб спасения. 4. Выберите маршрут эвакуации. Сделать это лучше заранее: так вы четко будете знать, что делать, и никто не потеряется.

Защитите тех, кто может положиться только на вас

Продумайте, как вы сможете защитить своего питомца. Кроме вас, ему надеяться не на кого. Ведь даже когда кажется, что мир рушится, питомцы могут дарить людям свою преданность, и спасти их не так сложно, как может показаться. Кошку можно нести под курткой или в сумке, а собака может идти рядом с вами. А если ваш пес достаточно большой, он даже может нести на своей спине часть запасов воды или провианта.

Несколько советов по выживанию

Не всегда случается так, что у попавшего в беду человека есть возможность надеяться на всеобщую эвакуацию и помощь специальных служб. Иногда приходится буквально выживать в диких условиях, прежде чем подоспеют спасатели. Вот что нужно знать всем людям, чтобы в экстремальных условиях чувствовать себя уверенно. 1. Узнайте, как выжить в дикой природе. Важно сделать 5 основных вещей: Иметь при себе спички и зажигалку или научиться добывать огонь . Сделать это можно с помощью линзы (ее вы можете заранее добавить в свой аварийный комплект) или трением, используя круглую палочку и доску с углублением.

. Сделать это можно с помощью линзы (ее вы можете заранее добавить в свой аварийный комплект) или трением, используя круглую палочку и доску с углублением. Найти более-менее постоянный источник воды . Само собой, она должна быть чистой и пригодной для питья. Если такую воду найти не удалось, можно соорудить фильтр из песка и камешков или попытаться очистить воду кипячением.

. Само собой, она должна быть чистой и пригодной для питья. Если такую воду найти не удалось, можно соорудить фильтр из песка и камешков или попытаться очистить воду кипячением. Выбрать безопасное место и соорудить укрытие . Если вы нашли пещеру, это хорошее укрытие. Можно соорудить шалаш из веток или небольшой навес (на первое время).

. Если вы нашли пещеру, это хорошее укрытие. Можно соорудить шалаш из веток или небольшой навес (на первое время). Найти один, а лучше несколько источников пищи . Хорошо, если вы заранее узнаете, какие растения и грибы съедобны в вашей местности. Идеально, если есть возможность охотиться и рыбачить.

. Хорошо, если вы заранее узнаете, какие растения и грибы съедобны в вашей местности. Идеально, если есть возможность охотиться и рыбачить. Научиться сооружать ловушки. Простейшая — яма с кольями, в которую может попасть дикий зверь. Только будьте осторожны и не угодите в нее сами. Конечно, выживать лучше не в одиночку, а вместе с кем-нибудь. Так вам определенно будет легче добывать ресурсы и защищать свое убежище.

2. Подготовьтесь к встрече с дикими животными. Лучше заранее узнать, как себя вести. Медведя , который подходит к вам все ближе, можно отпугнуть, издавая громкие звуки. Еще можно выпрямиться во весь рост и поднять руки над головой, чтобы казаться больше. Если медведь нападает, вооружитесь палкой и отбивайтесь, стараясь при этом как можно громче шуметь.

, который подходит к вам все ближе, можно отпугнуть, издавая громкие звуки. Еще можно выпрямиться во весь рост и поднять руки над головой, чтобы казаться больше. Если медведь нападает, вооружитесь палкой и отбивайтесь, стараясь при этом как можно громче шуметь. Это работает и с волками , но они обычно не ходят поодиночке. Если рядом с вами оказалась стая волков, лучшее, что можно сделать, — не дать им себя окружить.

, но они обычно не ходят поодиночке. Если рядом с вами оказалась стая волков, лучшее, что можно сделать, — не дать им себя окружить. Если неподалеку от вас оказались дикие кабаны, правильнее всего не делать резких движений и не пугать животных. Если же они нападают, спастись вам поможет знание того, что, нападая, кабаны обычно движутся по прямой. Укройтесь за деревьями, постепенно отходя в сторону.

В случае встречи с лосем или оленем правильнее всего будет застыть на месте и не двигаться. Если животное не чувствует угрозы, оно не нападет. Через некоторое время лось или олень просто уйдет.

Избегание — лучшая тактика взаимодействия со змеями. Если у вас есть возможность обойти змею, сделайте это.

3. Боритесь со страхом и паникой. После комфортной жизни в городских условиях дикая природа может казаться чем-то непредсказуемым, вызывающим первобытный страх. И именно страх и паника мешают людям вести себя рационально в экстремальных условиях. Оказавшись вдали от цивилизации, важно дать себе правильную установку — выжить любой ценой. Не паникуйте и делайте все, чтобы сохранить возможность мыслить рационально. Если вы чувствуете, что вот-вот подвергнетесь панической атаке, глубоко вдохните и выдохните, сожмите кулаки и сосредоточьтесь на этом ощущении, чтобы вернуться в настоящий момент. Но ценность имеет не только самовнушение — важны также и знания. Поэтому посмотреть несколько передач о выживании в дикой природе или экстремальных ситуациях — неплохое решение.

Нам в AdMe.ru восстание мертвецов кажется чем-то маловероятным. А вот необходимость эвакуироваться из-за стихийного бедствия или выживать в дикой природе — то, что может коснуться каждого из нас. А насколько вы готовы к неприятным неожиданностям? Расскажите нам в комментариях.