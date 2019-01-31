9 «вредных» продуктов, от которых мы зря отказываемся

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В последние годы тренд на здоровое питание становится все более массовым, а его основные правила уже известны всем. Заходя в магазин, мы априори знаем, какие товары полезны, а от каких, наоборот, лучше отказаться. Однако в результате исследований выяснилось, что даже вредная на первый взгляд пища может быть необходима нашему организму.

AdMe.ru составил список вредных продуктов, которые в небольшом количестве стоит включить в свой ежедневный рацион, чтобы улучшить пищеварение и укрепить здоровье.

1. Сало

Из-за высокого содержания холестерина и калорийности сало автоматически попало в разряд вредных продуктов. Однако современные исследования показали, что в сале содержатся витамины А, Е и D, поэтому диетологи рекомендуют употреблять 20–30 г этого продукта ежедневно. Также в сале есть арахиновая кислота, которая снижает уровень холестерина и способствует укреплению иммунитета.

2. Мороженое

Мороженое содержит в себе многие витамины: А, В, С, D, Е и К, который помогает предотвратить свертывание крови. Также лакомство укрепляет кости, ведь в его состав входят такие минералы, как кальций и фосфор. Многие не знают, но этот продукт еще и способствует похудению — в связи с тем, что наш организм сжигает больше калорий, когда мы едим холодную пищу. Однако обратите внимание на то, что употреблять лучше именно чистый пломбир, который не содержит лишних красителей и дополнительного сахара.

3. Мармелад

Мармелад, в основу которого входит агар-агар, нормализует работу печени и способствует выводу токсинов из организма. Также такое лакомство обеспечивает организм йодом и стимулирует работу мозга. Любимые детьми желейные мишки весьма полезны в умеренном количестве. Они способствуют укреплению суставов, снижают уровень стресса и укрепляют иммунитет.

4. Сгущенное молоко

Разница между сгущенкой и сгущенным молоком в том, что в состав последнего входят только молоко и сахар, а вот в сгущенке могут быть растительные жиры и прочие вредные добавки. Именно поэтому употреблять стоит только сгущенное молоко: за счет высокого содержания молока организм усваивает необходимый ему кальций. Употребление 2–3 ч. л. сгущенного молока в день способствует укреплению костной и мышечной ткани, а также улучшает работу мозга.

5. Соль

Любой живой организм нуждается в соли, ведь она насыщает клетки натрием и другими полезными компонентами. Употребление соли в небольшом количестве помогает восстановить водный и кислотно-щелочной баланс, укрепить сердце и сосуды, а также нервную систему. Кроме того, соль нормализует работу пищеварительной системы, уничтожает инфекцию и помогает залечить небольшие язвы в желудке.

6. Пальмовое масло

Пальмовое масло — источник токотриенолов, которые защищают полиненасыщенные жиры в мозге и тем самым предотвращают риск поражений головного мозга, снижают возможность инсульта. За счет высокого содержания витамина А пальмовое масло также помогает улучшить зрение. Однако медики рекомендуют исключить кондитерские изделия, изготовленные на основе пальмового масла, и употреблять его только в качестве заправок для салатов или добавок в каши.

7. Жевательная резинка

Американские ученые доказали, что жвачка ускоряет обмен веществ и тем самым способствует похудению. Она действительно помогает сохранять ваши зубы здоровыми: во время жевания выделяется слюна, которая уничтожает вредные бактерии и остатки пищи. Для положительного действия на организм выбирайте жвачку без содержания сахара и жуйте ее после приема пищи, причем не более 5–10 минут.

8. Сухари

В сухариках содержатся витамины группы В, кальций, фтор и фосфор, а также огромное количество клетчатки, которая улучшает пищеварение. Многие диетологи советуют вводить в рацион сухарики даже тем, кто сидит на диете. Тем не менее от любимых всеми сухарей с усилителями вкуса лучше отказаться, ведь в них добавляют вредные вещества, которые пагубно сказываются на организме. А вот сухари с чесноком и солью можете смело есть.

9. Кока-кола

Ученые доказали, что при переедании кола благоприятно влияет на организм. За счет высокой кислотности газированный напиток действует как желудочный сок и помогает быстрее усвоить тяжелую пищу. Кроме того, если вам необходимо сосредоточиться, выпейте пару глотков колы (не более 300 мл): высокое содержание кофеина и сахара бодрит и повышает концентрацию внимания.

А вы часто употребляете эти продукты?